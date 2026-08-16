Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Ajia Napa
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Ajia Napa, Cypr

;
1 pokojowe
14
2 pokojowe
62
3 pokojowe
18
4 pokojowe
11
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
119 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Ajia Napa, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 486 m²
Piętro 25/26
An extraordinary full-floor sky residence is available for sale in the iconic Twisted Tower …
$10,38M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
Telegram Napisz w Telegram
Penthouse w Ajia Napa, Cypr
Penthouse
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 486 m²
Piętro 25/25
Wysoko nad portem, zarówno z lądu jak i z morza, widoczne są dwie wieże, które stały się sym…
$10,50M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Opis przedmiotu: Powstaje dwa bloki i w sumie 36 apartamentów od jednej do trzech sypialni i…
$334,517
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 934 m²
Opis przedmiotu: Mieszany projekt łączący nowoczesną architekturę, funkcjonalność i jakość, …
$382,534
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Opis terenu: O Atenach Bogini Rezydencji... Odkryj wyjątkowy standard życia w samym sercu P…
$282,048
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 814 m²
Opis przedmiotu: Mieszany projekt łączący nowoczesną architekturę, funkcjonalność i jakość, …
$325,439
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Opis przedmiotu: Powstaje dwa bloki i w sumie 36 apartamentów od jednej do trzech sypialni i…
$328,523
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Opis przedmiotu: Realizując dwa bloki i łącznie 36 apartamentów od jednej do trzech sypialni…
$171,284
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 5 733 m²
Opis przedmiotu: HIDDEN GEM B202
$171,284
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 23/25
Luksusowe apartamenty Położony w centrum handlowym przystani, ten ikoniczny high- rise ofer…
$2,07M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Ten apartament 2 sypialnia ma wszystko, czego potrzebujesz na regularne krótkie wakacje lub …
$726,063
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 4/25
Luksusowe apartamenty Położony w centrum handlowym przystani, ten ikoniczny high- rise ofer…
$1,68M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Opis przedmiotu: Powstaje dwa bloki i w sumie 36 apartamentów od jednej do trzech sypialni i…
$346,507
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Premium projekt mieszkalny położony w samym sercu Ayia Napa. Rozwój składa się tylko z 3 apa…
$512,558
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Opis terenu: O Atenach Bogini Rezydencji... Odkryj wyjątkowy standard życia w samym sercu P…
$279,764
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 111 m²
Piętro 9/25
Luksusowe apartamenty Położony w centrum handlowym przystani, ten ikoniczny high- rise ofer…
$987,248
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 5 pokojów w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Ajia Napa, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 716 m²
Wille znajdują się wokół pięknej plaży z drobno ziarnistym piaskiem. Te 11 ekskluzywnych wil…
$9,54M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 74 m²
Opis terenu: O Atenach Bogini Rezydencji... Odkryj wyjątkowy standard życia w samym sercu P…
$261,493
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 814 m²
Opis przedmiotu: Mieszany projekt łączący nowoczesną architekturę, funkcjonalność i jakość, …
$341,426
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 1 pokój w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Wysoko nad mariną wznoszą się dwie ikoniczne wieże, widoczne zarówno z lądu, jak i z morza. …
$714,181
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Premium projekt mieszkalny położony w samym sercu Ayia Napa. Rozwój składa się tylko z 3 apa…
$568,922
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 14/25
Luksusowe apartamenty Położony w centrum handlowym przystani, ten ikoniczny high- rise ofer…
$1,86M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Przytulne mieszkanie 3-pokojowe w Ayia Napa. Główne cechy Nowoczesny kompleks falisty z zal…
$1,24M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 74 m²
Opis terenu: O Atenach Bogini Rezydencji... Odkryj wyjątkowy standard życia w samym sercu P…
$276,338
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Wysoko nad mariną wznoszą się dwie ikoniczne wieże, widoczne zarówno z lądu, jak i z morza. …
$1,71M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Opis przedmiotu: Realizując dwa bloki i łącznie 36 apartamentów od jednej do trzech sypialni…
$211,250
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Opis przedmiotu: Powstaje dwa bloki i w sumie 36 apartamentów od jednej do trzech sypialni i…
$340,512
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 346 m²
Kompleks ten jest elitarnym projektem 41 luksusowych willi w rzadkiej i ekskluzywnej lokaliz…
$2,75M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Luksusowe apartamenty Położony w centrum handlowym przystani, ten ikoniczny high- rise ofer…
$2,67M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 74 m²
Opis terenu: O Atenach Bogini Rezydencji... Odkryj wyjątkowy standard życia w samym sercu P…
$258,068
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się