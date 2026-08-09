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Mieszkania na sprzedaż w Larnaka, Cypr

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3 510 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Exclusive Boutique Apartments w Livadii. Ten ekskluzywny boutique development oferuje tylko …
$242,159
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Mieszkanie 4 pokoi w Pyla, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Pyla, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 599 m²
Ta ekskluzywna willa na pierwszej linii brzegowej znajduje się w strzeżonym kompleksie prest…
$7,50M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1
Położony na 1 piętrze w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Livadia, Larnaca, ten nowoczesny apa…
$270,380
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VIDI GROUP
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Exclusive Boutique Apartments w Livadii. Ten ekskluzywny boutique development oferuje tylko …
$242,159
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Mieszkanie 2 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Exclusive Boutique Apartments w Livadii. Ten ekskluzywny boutique development oferuje tylko …
$288,284
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Penthouse w Dystrykt Larnaka, Cypr
Penthouse
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 3
Położony w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Livadia, Larnaca, ten nowoczesny apartament z dwo…
$362,425
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Jednopokojowe mieszkanie oferuje stylową i funkcjonalną przestrzeń mieszkalną, z oknami na s…
$246,799
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Nowoczesny projekt położony obok portu Larnaka, w centrum miasta. Doskonała lokalizacja ofer…
$453,257
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 109 m²
Nowy projekt w obszarze Metropolis Mall Area. Jest to nowoczesny czteropiętrowy projekt mies…
$301,347
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Mieszkanie 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1/2
2- Sypialnia Apartament - Oroklini, Larnaca Ten przestronny apartament z dwoma sypialniami …
$227,531
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie w Mari, Cypr
Mieszkanie
Mari, Cypr
Powierzchnia 2 000 m²
W pełni licencjonowany. 14 donumów z 2 punktami dostępu. Obecna produkcja wynosi ok. 250,000…
$691,393
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Mieszkanie 3 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Piętro 1
Apartament trzyosobowy - Expansive Living with Mediterranean Elegancja Mieszkanie z trzema s…
$325,211
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Exclusive Residential Development - Nowoczesne życie w pobliżu morza Przedstawiamy unikalny…
$279,914
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/4
Ogłoszenie o sprzedaży jednopokojowego mieszkania na pierwszym piętrze.Luksusowe apartamenty…
$223,661
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy Faneromenis w Larnaca, Cypr, ten ekskluzywny rozwój mieszka…
$313,165
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny jest dogodnie położony pomiędzy spokojnym środowiskiem na…
$216,154
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Mieszkanie 2 pokoi w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Budynek mieszkalny Boutique w dzielnicy Arradipou, Larnaca. Projekt składa się z 10 mieszkań…
$285,333
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Mieszkanie 3 pokoi w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 126 m²
Projekt obejmuje 9 apartamentów, wszystkie z przestronnymi i współczesnymi obszarami mieszka…
$295,438
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Mieszkanie 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Imponujący kompleks mieszkalny Infinity znajduje się w jednym z najbardziej nadchodzących ob…
$389,979
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Piętro 2
Nowoczesny apartament dwuosobowy z studium i duża weranda - Aradippou, Larnaca Ten nowoczes…
$325,211
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 3
Dwupokojowe mieszkanie na 3 piętrze nowego zabudowy w Livadii, Larnaca. Oferuje 78,2 m2 powi…
$363,709
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Przedstawiamy nowoczesny kompleks mieszkalny w południowej części Livadii, Larnaca, gdzie no…
$354,680
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Nowy projekt zlokalizowany w pobliżu centrum, Larnaca. Projekt składa się z 2 bloków z 15 lu…
$491,303
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Jest to projekt high-end z unikalnym designem, który zmieni wygląd obszaru Mackenzie; znajdu…
$661,060
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Nowoczesne życie w sercu Larnaca - Downtown Apartments. Ten ekskluzywny projekt mieszkalny o…
$342,335
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Mieszkanie 2 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1/2
2- Sypialnia Apartament - Elastyczny komfort dla każdego dnia życia Apartament ten jest idea…
$311,274
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Nowa Marina Area znajduje się w samym sercu Larnaca, w cichej rodzinnej dzielnicy mieszkalne…
$267,076
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Agencja
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Mieszkanie 3 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Idealnie położony obok Nova Marina Larnaca, ten kompleks butikowy łączy nowoczesną architekt…
$388,188
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Opis przedmiotu: Elevate to butik, czteropiętrowy rozwój mieszkalny oferujący jedno- i dwupo…
$200,973
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Kiti, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kiti, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Ten nowy projekt mieszkalny znajduje się w cichej i malowniczej okolicy wioski Kiti, zaledwi…
$319,619
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Parametry nieruchomości w Larnaka, Cypr

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