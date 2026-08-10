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Mieszkania na sprzedaż w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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1 579 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Premium Premium
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 17/37
Rising high above the shimmering Mediterranean, this exquisite three-bedroom residence embod…
$3,57M
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John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 4 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
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Mieszkanie 4 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 151 m²
Piętro 3/4
Ten nowoczesny apartament, położony na prestiżowych wzgórzach Agios Athanasios, łączy elegan…
$2,64M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
TOP TOP
Mieszkanie 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Piętro 3/3
Możliwości uzyskania nowo wybudowanego apartamentu w Niemczech stają się coraz rzadsze. Ta l…
$1,14M
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Agencja
John Taylor Cyprus
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Nowoczesne strzeżone społeczności znajduje się w popularnym obszarze w Agios Athanasios, zap…
$1,41M
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Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Piętro 1
Nowoczesny apartament z trzema sypialniami, położony na wzgórzu Agios Athanasios, w jednym z…
$508,530
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2
Nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie (B205) na 2. piętrze bloku B na projekcie - nowoczesny komp…
$539,100
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 4 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Nowoczesne strzeżone społeczności znajduje się w popularnym obszarze w Agios Athanasios, zap…
$1,69M
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Penthouse w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Penthouse
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 3/3
Nowoczesne apartamenty 1- i 2- Sypialnia w Agios Athanasios, Limassol Odkryj nowy projekt m…
$495,327
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1
Nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie (B101) na 1 piętrze bloku B na projekcie - nowoczesny kompl…
$449,250
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Piętro 2
Nowoczesny apartament z dwoma sypialniami ustawiony na wzgórzu Agios Athanasios, Limassol, ł…
$462,300
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Piętro 2
Nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie (B203) na 2. piętrze bloku B na projekcie - nowoczesny komp…
$502,239
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Nowoczesne strzeżone społeczności znajduje się w popularnym obszarze w Agios Athanasios, zap…
$801,430
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Piętro 1
Nowoczesny 1-pokojowy apartament (B103) na 1 piętrze bloku B na projekcie - nowoczesny kompl…
$497,631
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 176 m²
Piętro 176
$1,04M
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Nowoczesne strzeżone społeczności znajduje się w popularnym obszarze w Agios Athanasios, zap…
$491,236
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2
Nowoczesny 1-pokojowy apartament (B201) na 2. piętrze bloku B na projekcie - nowoczesny komp…
$455,010
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Nowoczesny rozwój mieszkalny położony w prestiżowej dzielnicy Agios Athanasios, Limassol. Gł…
$714,945
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Mieszkanie w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2
Nowoczesne studio (B206) na 2. piętrze bloku B przy projekcie - nowoczesny kompleks mieszkal…
$352,489
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 2
Nowoczesny apartament dwupokojowy (B202) na 2. piętrze bloku B przy projekcie - nowoczesny k…
$771,789
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 2
Nowoczesny apartament z trzema sypialniami, położony na wzgórzu Agios Athanasios, w jednym z…
$548,981
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1
Nowoczesny apartament z dwoma sypialniami ustawiony na wzgórzu Agios Athanasios, Limassol, ł…
$433,406
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Nowoczesne strzeżone społeczności znajduje się w popularnym obszarze w Agios Athanasios, zap…
$1,36M
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Mieszkanie w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1
Nowoczesne studio (B106) na pierwszym piętrze bloku B przy projekcie - nowoczesny kompleks m…
$345,577
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Piętro 3
Nowoczesny apartament z dwoma sypialniami ustawiony na wzgórzu Agios Athanasios, Limassol, ł…
$479,636
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Nowoczesne strzeżone społeczności znajduje się w popularnym obszarze w Agios Athanasios, zap…
$544,280
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Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Nowoczesny rozwój mieszkalny położony w prestiżowej dzielnicy Agios Athanasios, Limassol. Gł…
$680,351
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Nowoczesny rozwój mieszkalny położony w prestiżowej dzielnicy Agios Athanasios, Limassol. Gł…
$484,317
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Nowoczesne strzeżone społeczności znajduje się w popularnym obszarze w Agios Athanasios, zap…
$761,070
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Mieszkanie 3 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Piętro 2
Przestronne 3-pokojowe mieszkanie na 2. piętrze w Agios Athanasios, Limassol. Zbudowany w 20…
$530,972
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Nowoczesny rozwój mieszkalny położony w prestiżowej dzielnicy Agios Athanasios, Limassol. Gł…
$449,723
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Parametry nieruchomości w Demos Agiou Athanasiou, Cypr

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