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Mieszkania na sprzedaż w Polis Chrysochous, Cypr

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Polis
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110 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Dwupokojowe mieszkanie należące do ekskluzywnego kompleksu, który składa się z 10 dwóch sypi…
$264 112
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Otoczony bujnymi sadami cytrusowymi i podziwiający wspaniałe widoki na Półwysep Akamas - gdz…
$558 727
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Luksusowe wille nad morzem w Polis Chrysochous, Cypr ? Exclusive Coastal Living Odkryj niez…
$927 619
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Mieszkanie 2 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Ten ekskluzywny strzeżony projekt oferuje ogromny urok krawężnika; każdy z luksusowych 2 syp…
$253 828
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Mieszkanie 1 pokój w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Małe i przytulne mieszkanie. Idealny do inwestycji lub spędził wakacje. Ten odnowiony, ruch…
$122 635
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Mieszkanie 2 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
? ekskluzywne luksusowe apartamenty w Polis - Nowoczesne życie nad morzem Odkryj idealną mi…
$267 281
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Ten 3-pokojowe kamienica / maisonette jest wygodną, nowoczesną nieruchomością idealną do życ…
$405 671
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Mieszkanie w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie
Polis Chrysochous, Cypr
Nokturna Shores Apartments - luksusowe apartamenty z widokiem na morze, CyprNokturna Shores …
$1,49M
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Mieszkanie 1 pokój w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
Grigio Court Apartment No. 101 jest jednopokojowe mieszkanie, położony w cichej okolicy na o…
$199 274
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Mieszkanie 7 pokojów w Polis, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Polis, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 354 m²
Beachfront Villa na sprzedaż w Latchi - Pierwsza lokalizacja w pobliżu Latchi Marina Rzadka…
$1,80M
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Mieszkanie 4 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 541 m²
Na sprzedaż, ten imponujący offplan odosobniony dom w Latchi oferuje wspaniałą okazję dla os…
$3,11M
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Mieszkanie 2 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Dwupokojowe mieszkanie należące do ekskluzywnego kompleksu, który składa się z 10 dwóch sypi…
$264 112
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Mieszkanie 2 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Twoja śródziemnomorska ucieczka czeka Przejdź do wyrafinowanego wybrzeża życia z tej wyjątk…
$798 559
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Twoja śródziemnomorska ucieczka czeka Przejdź do wyrafinowanego wybrzeża życia z tej wyjątk…
$904 573
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Mieszkanie w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie
Polis Chrysochous, Cypr
Powierzchnia 133 m²
Cobalt Heights Apartment 202 B - Nowoczesny apartament dwuosobowy w Polis, CyprCobalt Height…
$471 074
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
3-Bedroom Apartment in Grigio Court — Peaceful Countryside Living Near Polis A modern 3-b…
$290 000
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Mieszkanie 2 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Dwupokojowe mieszkanie znajduje się w Poly Chrysochous, oferując wygodny dostęp do szkół, su…
$91 697
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Mieszkanie 2 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Otoczony bujnymi sadami i zachwycającym widokiem na Półwysep Akamas, gdzie oszałamiające zac…
$277 653
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż według projektu: ten przestronny apartament oferuje całkowitą powierzchnię wnętr…
$336 372
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Twój prywatny kawałek śródziemnomorskiego raju Doświadcz ostatecznego w życiu przybrzeżnym …
$743 248
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Mieszkanie 2 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Ten ekskluzywny projekt z bramką oferuje ogromny apel krawężnika każdy z 2 sypialni i 2 apar…
$270 858
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż: Ten apartament w budowie oferuje 165,37 m2 dobrze zaprojektowanej przestrzeni w…
$347 971
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Ten 3-pokojowe kamienica / maisonette jest wygodną, nowoczesną nieruchomością idealną do życ…
$405 671
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Mieszkanie 1 pokój w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Grigio Court Apartment No. 201 jest jednopokojowe mieszkanie, położony w cichej okolicy na o…
$210 996
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Agencja
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Twój prywatny kawałek śródziemnomorskiego raju Doświadcz ostatecznego w życiu przybrzeżnym …
$743 248
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Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 1
Ten przestronny apartament z trzema sypialniami jest doskonałym wyborem dla rodzin lub kupuj…
$335 660
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis Chrysochous, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 166 m²
SEO Opis Nowoczesny trzypokojowy apartament położony w cichej dzielnicy mieszkalnej na obrz…
$334 173
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Mieszkanie w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie
Polis Chrysochous, Cypr
To pierwsze pole jest doskonale oświetlone w obszarze Polis Chrysochous. Oferuje wyjątkową …
$831 415
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Mieszkanie 2 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Dwupokojowe mieszkanie igated comunal basen, pierwsze piętro (2 piętra budynku), zadaszony p…
$190 979
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie w Polis Chrysochous, Cypr
Mieszkanie
Polis Chrysochous, Cypr
Na sprzedaż gruntów rolnych o powierzchni 6083m ² w Polis Chrisohous. Znajduje się on w stre…
$184 372
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Typy nieruchomości w Polis Chrysochous.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Polis Chrysochous, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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