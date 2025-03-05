Complejo residencial Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia

Apartamentos en un complejo de baja altura con vistas a la selva a 5 minutos del centro de Ubud.

Propiedad: arrendamiento por 25 años.

Proyectado rendimiento de alquiler por el desarrollador - 19%.

Equipado con todo lo necesario para alquileres diarios exitosos.

Ocupación: 78%

Precio en etapa previa a la venta: desde $132,000

Ubicación e infraestructura cercana

Ubud es el corazón de la isla y el centro de atracción para los turistas: los mejores maestros de yoga y meditación, galerías de arte, muchas escuelas internacionales y centros de desarrollo para niños.

La propiedad en Ubud paga por sí misma más rápido que en otras áreas. El alquiler de tierra es mucho más barato aquí que en Changgu o Seminyak. Es posible hacer el mismo beneficio que alquileres de tierras caros por el mar.