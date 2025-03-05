  1. Realting.com
  Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth

Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth

Beraban, Indonesia
$249,700
$2,387/m²
BTC
2.9701318
ETH
155.6773057
USDT
246 874.5211059
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
17 1
ID: 33255
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/2/26

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Tabanan
  • Pueblo
    Beraban

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

📊 Inversión 2BD Villa en Black Sands Oasis, Bali

Rendimiento 13% por año ← Payback 7.7 años ← Formato familiar + crecimiento del capital Nuanu, Bali

📈 Metrices de inversión

• Precio: 249,700 USD

• Superficie: 104,6 m2

• Formato: Villa privada de 2 dormitorios

• Ingresos estimados de alquiler: alrededor de 32.000 USD por año (con escenario real)

• Período de devolución: 7,7 años

• Finalización del proyecto: 2028

• Estructura de propiedad: Depósito 25 a 30 años

📍 Ubicación y demanda

• Nuanu es el mayor grupo cultural y tecnológico de Bali con un desarrollo planificado por maestros

• Acceso al océano: aproximadamente 3 minutos

• Canggu - aproximadamente 20 minutos

• A poca distancia de escuelas internacionales, centros SPA, zonas de fitness, restaurantes y espacios de arte

• Una fuerte demanda de familias y residentes a largo plazo

🏡 Villa Ventajas

• Diseño familiar completo con dos dormitorios

• Tasa media de alquiler más alta en comparación con estudios y unidades 1BD

• Adecuado para alquileres a largo plazo y clientes de reubicación

• El suministro limitado de villas 2BD aumenta la liquidez

• Adecuado tanto para la vida personal como para los ingresos pasivos

🏨 Modelo de inversión

• Gestión profesional de la propiedad

• Programa de alquiler centralizado sin participación del propietario

• Eficacia de los alquileres a corto y mediano plazo

• Estrategia equilibrada entre tasa de ocupación y precio de alquiler premium

🏗 Concepto del proyecto

• Black Sands Oasis es un moderno cúmulo residencial diseñado en estilo modernismo del desierto

• Techos altos, acristalamiento panorámico, materiales naturales

• Arquitectura minimalista con desarrollo privado de baja densidad

• Acceso a más de 35 instalaciones de infraestructura dentro de la ciudad de Nuanu

💼 Términos de compra

• Pago de baja: 30%

• Plan de instalación para desarrolladores: 70% durante la construcción

• Calendario trimestral de pagos sin financiación bancaria

🛡 Seguridad jurídica

• Documentos de tierra y construcción disponibles bajo petición

• Transacción apoyada por un agente inmobiliario internacional

• El formato de propiedad intelectual es una práctica estándar y segura para inversores extranjeros en Bali

🏘 Otras opciones de compra en el complejo

• Estudios desde 120.000 USD

• Villas 1BD - desde 185.000 USD

• Villas 2BD - desde 249,700 USD

• Villas 3BD - desde 350.000 USD

• Villas de piscina premium, bajo petición

• Capacidad para elegir un formato de propiedad basado en presupuesto de inversión y estrategia de ingresos

Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.

Localización en el mapa

Beraban, Indonesia
Tiendas de comestibles
Alimentación

Reseña en vídeo de villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth

Está viendo
Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Beraban, Indonesia
de
$249,700
