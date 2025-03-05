Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth

📊 Inversión 2BD Villa en Black Sands Oasis, Bali
Rendimiento 13% por año ← Payback 7.7 años ← Formato familiar + crecimiento del capital Nuanu, Bali
📈 Metrices de inversión
• Precio: 249,700 USD
• Superficie: 104,6 m2
• Formato: Villa privada de 2 dormitorios
• Ingresos estimados de alquiler: alrededor de 32.000 USD por año (con escenario real)
• Período de devolución: 7,7 años
• Finalización del proyecto: 2028
• Estructura de propiedad: Depósito 25 a 30 años
📍 Ubicación y demanda
• Nuanu es el mayor grupo cultural y tecnológico de Bali con un desarrollo planificado por maestros
• Acceso al océano: aproximadamente 3 minutos
• Canggu - aproximadamente 20 minutos
• A poca distancia de escuelas internacionales, centros SPA, zonas de fitness, restaurantes y espacios de arte
• Una fuerte demanda de familias y residentes a largo plazo
🏡 Villa Ventajas
• Diseño familiar completo con dos dormitorios
• Tasa media de alquiler más alta en comparación con estudios y unidades 1BD
• Adecuado para alquileres a largo plazo y clientes de reubicación
• El suministro limitado de villas 2BD aumenta la liquidez
• Adecuado tanto para la vida personal como para los ingresos pasivos
🏨 Modelo de inversión
• Gestión profesional de la propiedad
• Programa de alquiler centralizado sin participación del propietario
• Eficacia de los alquileres a corto y mediano plazo
• Estrategia equilibrada entre tasa de ocupación y precio de alquiler premium
🏗 Concepto del proyecto
• Black Sands Oasis es un moderno cúmulo residencial diseñado en estilo modernismo del desierto
• Techos altos, acristalamiento panorámico, materiales naturales
• Arquitectura minimalista con desarrollo privado de baja densidad
• Acceso a más de 35 instalaciones de infraestructura dentro de la ciudad de Nuanu
💼 Términos de compra
• Pago de baja: 30%
• Plan de instalación para desarrolladores: 70% durante la construcción
• Calendario trimestral de pagos sin financiación bancaria
🛡 Seguridad jurídica
• Documentos de tierra y construcción disponibles bajo petición
• Transacción apoyada por un agente inmobiliario internacional
• El formato de propiedad intelectual es una práctica estándar y segura para inversores extranjeros en Bali
🏘 Otras opciones de compra en el complejo
• Estudios desde 120.000 USD
• Villas 1BD - desde 185.000 USD
• Villas 2BD - desde 249,700 USD
• Villas 3BD - desde 350.000 USD
• Villas de piscina premium, bajo petición
• Capacidad para elegir un formato de propiedad basado en presupuesto de inversión y estrategia de ingresos
Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.