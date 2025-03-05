  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kuta Selatan
  4. Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Benoa, Indonesia
de
$109,900
BTC
1.3072386
ETH
68.5179651
USDT
108 656.4271908
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
4
Dejar una solicitud
ID: 27423
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 003175
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 14/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Benoa
  • Ciudad
    Nusa Dua

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!

El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.

El complejo consta de:

  • Un hotel que incluye 100 unidades (9 tipos de unidades)
  • 67 villas de piedra natural con piscinas privadas

Colaboración con la galería líder del arte contemporáneo en Singapur - MayinArt (pinturas en cada habitación)

Todas las habitaciones están equipadas con todo lo necesario para una estancia confortable, incluyendo muebles modernos, equipos y comodidades.

Mayor rentabilidad de la marca: 14% - 18% anual. Según STR y Colliers, en comparación con las propiedades privadas, los hoteles de marca muestran:

  • +18–25% - a la ocupación
  • +30-40% - al precio promedio por noche

¡Un negocio que no requiere ninguna participación en el proceso!
Habrá una aplicación móvil donde los inversores podrán ver la ocupación y rentabilidad en línea!

  • Título: 30 años de 2025 + 30 años
  • Tierra rosa (turista)

Pago de baja 30%
No hay plazos hasta el final de la construcción.

Finalización de la construcción: 2o trimestre de 2028.

Infraestructura:

  • Art-Wellness hotel concept
  • Lobby, Lobby Bar
  • Restaurante con terraza
  • Coworking
  • SPA y Wellness Centre
  • Gimnasio
  • Piscina exterior con servicio de playa
  • Estacionamiento al aire libre para coches y bicicletas
  • Y mucho más

Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que salir del complejo.

Localización en el mapa

Benoa, Indonesia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$147,430
Complejo residencial ANTA RESIDENCE CANGGU
Dalung, Indonesia
de
$156,000
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Canggu, Indonesia
de
$110,000
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$749,016
Complejo residencial New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$335,979
Está viendo
Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$109,900
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$95,277
Un hotel boutique con 50 habitaciones, que ofrece vistas al cañón, la selva y el río, justo en el centro del corazón espiritual de Bali. El hotel contará con:grande, pintoresca piscina infinita con vistas a la selvaspa con tratamientos tradicionalesrestaurante para los huéspedesEl hotel está…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$381,110
El complejo residencial consta de 44 apartamentos y 4 villas. Hay un restaurante y un cine en el techo del complejo.Ventajas 5% de descuento para un pago 100%pleno apoyo jurídicodecoración interior y mobiliarioplan de negocios para gestionar la propiedad después de la terminaciónROI - 17%pro…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Canggu, Indonesia
de
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 46 m²
1 objeto inmobiliario 1
Proyecto XO I Canggu Villas & Apartamentos en venta en Canggu, Bali Villas y apartamentos de lujo. Apartamentos en venta en el exclusivo complejo XO Project I Canggu, ubicado en la calle más turística de Canggu: Batu Bolong. Este complejo es ideal para quienes gustan de estar en el epicen…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones