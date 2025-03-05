Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!

El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.

El complejo consta de:

Un hotel que incluye 100 unidades (9 tipos de unidades)

67 villas de piedra natural con piscinas privadas

Colaboración con la galería líder del arte contemporáneo en Singapur - MayinArt (pinturas en cada habitación)

Todas las habitaciones están equipadas con todo lo necesario para una estancia confortable, incluyendo muebles modernos, equipos y comodidades.

Mayor rentabilidad de la marca: 14% - 18% anual. Según STR y Colliers, en comparación con las propiedades privadas, los hoteles de marca muestran:

+18–25% - a la ocupación

+30-40% - al precio promedio por noche

¡Un negocio que no requiere ninguna participación en el proceso!

Habrá una aplicación móvil donde los inversores podrán ver la ocupación y rentabilidad en línea!

Título: 30 años de 2025 + 30 años

Tierra rosa (turista)

Pago de baja 30%

No hay plazos hasta el final de la construcción.

Finalización de la construcción: 2o trimestre de 2028.

Infraestructura:

Art-Wellness hotel concept

Lobby, Lobby Bar

Restaurante con terraza

Coworking

SPA y Wellness Centre

Gimnasio

Piscina exterior con servicio de playa

Estacionamiento al aire libre para coches y bicicletas

Y mucho más

Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que salir del complejo.