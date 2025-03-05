Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.

Este complejo no es sólo apartamentos, es la combinación perfecta de lujo, comodidad e interacción con la naturaleza en las orillas del Océano Índico, en la zona de Canggu viv Seseh.
Cada apartamento tiene piscinas privadas, jacuzzis o baños, aire acondicionado central, tecnologías inteligentes para el hogar y paneles solares en el techo.
Al comprar un capullo en este complejo único, usted está comprando no sólo un hogar, sino una oportunidad para sumergirse en un mundo de lujo, comodidad y armonía con la naturaleza.
Bienvenido a su único capullo en las orillas del Océano Índico - un lugar donde la realidad se vuelve mejor que los sueños.
Precio: 10% de descuento para el 100% de pago!
Extensión de 30 años + 20.
Para inversores:
Plan de pago:
Finalización de la construcción: 3er trimestre de 2026.
Infraestructura: