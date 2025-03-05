  1. Realting.com
  Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.

Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.

Canggu, Indonesia
de
$290,000
9
ID: 27555
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 001384
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 5/9/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Canggu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Este complejo no es sólo apartamentos, es la combinación perfecta de lujo, comodidad e interacción con la naturaleza en las orillas del Océano Índico, en la zona de Canggu viv Seseh.

Cada apartamento tiene piscinas privadas, jacuzzis o baños, aire acondicionado central, tecnologías inteligentes para el hogar y paneles solares en el techo.

Al comprar un capullo en este complejo único, usted está comprando no sólo un hogar, sino una oportunidad para sumergirse en un mundo de lujo, comodidad y armonía con la naturaleza.

Bienvenido a su único capullo en las orillas del Océano Índico - un lugar donde la realidad se vuelve mejor que los sueños.

  • Superficie: 53 m2 - 120 m2
  • Amueblado: totalmente amueblado

Precio: 10% de descuento para el 100% de pago!

  • Apartamento - 53 m2
  • Apartamentos - 75 m2

Extensión de 30 años + 20.

Para inversores:

  • Alquiler: renta hasta 12%
  • Reventa: aumento de valor - 30%

Plan de pago:

  • Pago de baja 30%
  • No hay cuotas de interés hasta el final de la construcción

Finalización de la construcción: 3er trimestre de 2026.

Infraestructura:

  • Tres piscinas
  • Parque Yoga
  • Sala de playa
  • Restaurantes y bares
  • SPA
  • Gimnasio
  • Boutiques y tiendas
  • Escuela de surf
  • Zonas de meditación
  • Y mucho más

Localización en el mapa

Canggu, Indonesia

