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Complejo residencial Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali

Cemagi, Indonesia
de
$319,000
;
8
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ID: 35405
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Mengwi
  • Pueblo
    Cemagi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

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Situado en Seseh, Bali, Taryan Dragon es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para vivir e invertir en Bali. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 215 unidades. Finalización estimada: 2028. Actualmente la construcción está en marcha. Precio unitario: de 319.000 dólares a 1.280.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Cemagi, Indonesia
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