Villa U Villas 2

Villas de lujo en venta en el complejo U Villas Pandawa
Plan de pagos: hasta 12 meses
Entrega: diciembre de 2024
ROI: 17%< /p>
1. Descripción:
Presentamos a su atención un exclusivo complejo de 7 villas dobles en la Península de Bukit, en la zona de Uluwatu, Bali. Las villas están ubicadas en una zona no turística con impresionantes vistas al mar, junto a la zona elitista de Nusa Dua, rodeada de hoteles de lujo y las mejores playas de la isla. La nueva autopista de cuatro carriles desde el aeropuerto hasta la península proporciona un cómodo acceso.
2. Características de las villas:
- Amplias parcelas con piscina privada, rodeadas de exuberante vegetación
- Acabados de diseño y mobiliario completo
- Concepto LOYO Relax con servicio de conserjería personal, áreas de yoga, en -site SPA, cenas románticas y excursiones
3. Parámetros de la villa:
- Superficie casa: 102 m²
- Superficie parcela: 111 m²
- Dos plantas
- Cocina: 13,6 m²
- Salón: 20,5 m²< br /> - Dormitorios: 16,4 m² y 15,5 m2;
- Baño y dos duchas
- Amplios balcones
4. Ventajas:
- Alto rendimiento del alquiler: 25-30%
- Soporte legal completo de la transacción
- Desarrollo de un plan de negocios para la gestión de la instalación una vez finalizada
- Consultas sobre apertura de empresa, cuenta corriente y obtención de visas de trabajo
5. Proceso de compra:
- Selección y reserva de una villa
- Verificación de documentos (due diligence)
- Firma de un contrato de arrendamiento del terreno
- Pago de una señal de 30 %
- Cuotas sin intereses hasta finalizar la construcción
- Entrega del objeto
- Gestión de instalaciones
- Distribución de beneficios
3% de descuento si se paga al contado ¡lleno de una vez!