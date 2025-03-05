Villa U Villas 2

Villas de lujo en venta en el complejo U Villas Pandawa

Plan de pagos: hasta 12 meses

Entrega: diciembre de 2024

ROI: 17%< /p>

1. Descripción:

Presentamos a su atención un exclusivo complejo de 7 villas dobles en la Península de Bukit, en la zona de Uluwatu, Bali. Las villas están ubicadas en una zona no turística con impresionantes vistas al mar, junto a la zona elitista de Nusa Dua, rodeada de hoteles de lujo y las mejores playas de la isla. La nueva autopista de cuatro carriles desde el aeropuerto hasta la península proporciona un cómodo acceso.

2. Características de las villas:

- Amplias parcelas con piscina privada, rodeadas de exuberante vegetación

- Acabados de diseño y mobiliario completo

- Concepto LOYO Relax con servicio de conserjería personal, áreas de yoga, en -site SPA, cenas románticas y excursiones

3. Parámetros de la villa:

- Superficie casa: 102 m²

- Superficie parcela: 111 m²

- Dos plantas

- Cocina: 13,6 m²

- Salón: 20,5 m²< br /> - Dormitorios: 16,4 m² y 15,5 m2;

- Baño y dos duchas

- Amplios balcones

4. Ventajas:

- Alto rendimiento del alquiler: 25-30%

- Soporte legal completo de la transacción

- Desarrollo de un plan de negocios para la gestión de la instalación una vez finalizada

- Consultas sobre apertura de empresa, cuenta corriente y obtención de visas de trabajo

5. Proceso de compra:

- Selección y reserva de una villa

- Verificación de documentos (due diligence)

- Firma de un contrato de arrendamiento del terreno

- Pago de una señal de 30 %

- Cuotas sin intereses hasta finalizar la construcción

- Entrega del objeto

- Gestión de instalaciones

- Distribución de beneficios

3% de descuento si se paga al contado ¡lleno de una vez!