Villa U Villas 2

Kutuh, Indonesia
$230,000
5/11/25
$230,000
28/3/25
$290,000
10/12/24
$250,000
29/5/24
$220,000
24
ID: 19845
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/11/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Kutuh

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Villas de lujo en venta en el complejo U Villas Pandawa
Plan de pagos: hasta 12 meses
Entrega: diciembre de 2024
ROI: 17%< /p>

1. Descripción:

Presentamos a su atención un exclusivo complejo de 7 villas dobles en la Península de Bukit, en la zona de Uluwatu, Bali. Las villas están ubicadas en una zona no turística con impresionantes vistas al mar, junto a la zona elitista de Nusa Dua, rodeada de hoteles de lujo y las mejores playas de la isla. La nueva autopista de cuatro carriles desde el aeropuerto hasta la península proporciona un cómodo acceso.

2. Características de las villas:

- Amplias parcelas con piscina privada, rodeadas de exuberante vegetación
- Acabados de diseño y mobiliario completo
- Concepto LOYO Relax con servicio de conserjería personal, áreas de yoga, en -site SPA, cenas románticas y excursiones

3. Parámetros de la villa:

- Superficie casa: 102 m²
- Superficie parcela: 111 m²
- Dos plantas
- Cocina: 13,6 m²
- Salón: 20,5 m²< br /> - Dormitorios: 16,4 m² y 15,5 m2;
- Baño y dos duchas
- Amplios balcones

4. Ventajas:

- Alto rendimiento del alquiler: 25-30%
- Soporte legal completo de la transacción
- Desarrollo de un plan de negocios para la gestión de la instalación una vez finalizada
- Consultas sobre apertura de empresa, cuenta corriente y obtención de visas de trabajo

5. Proceso de compra:

- Selección y reserva de una villa
- Verificación de documentos (due diligence)
- Firma de un contrato de arrendamiento del terreno
- Pago de una señal de 30 %
- Cuotas sin intereses hasta finalizar la construcción
- Entrega del objeto
- Gestión de instalaciones
- Distribución de beneficios

3% de descuento si se paga al contado ¡lleno de una vez!

 

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 102.0
Precio por m², USD 2,843
Precio del apartamento, USD 290,000

Localización en el mapa

Kutuh, Indonesia

