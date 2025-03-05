Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.

Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.

Elegantes villas de una habitación y dos habitaciones con piscinas privadas están enclavadas en un entorno tranquilo a solo 700 metros del océano y la playa Geger.

El complejo está siendo construido en 2,36 hectáreas y ofrece 270° vistas panorámicas al mar. Incluso con el nuevo desarrollo, la ubicación elevada garantizará una vista completamente sin obstáculos.

La Villa Inteligente es una tendencia que actualmente está barriendo el mercado de Bali y está empezando a aparecer en otras ubicaciones principales. Es una solución brillante: usted consigue la privacidad de una villa al precio de un apartamento.

El Smart Villa es una unidad de un dormitorio independiente con una zona privada, una terraza privada y una piscina.

Plan de pago:

Pago de baja: 30%

No-interest installments until completion of construction

Fecha final: Q2 2028.

Información legal:

Color de la tierra - rosa

Título - 27 años + renovación prioritaria

Tipos de villa:

Villas inteligentes con piscina - 34 m2 + 14 m2 patio

villas 1BR - 70 m2

1BR villas + azotea - 75 m2

2BR villas - 100 m2

3BR villas + azotea - 140 m2

Servicios complejos: