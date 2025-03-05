  1. Realting.com
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.

Benoa, Indonesia
de
$105,000
13
ID: 32949
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 015320
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 28/11/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Benoa
  • Ciudad
    Nusa Dua

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.

Elegantes villas de una habitación y dos habitaciones con piscinas privadas están enclavadas en un entorno tranquilo a solo 700 metros del océano y la playa Geger.

El complejo está siendo construido en 2,36 hectáreas y ofrece 270° vistas panorámicas al mar. Incluso con el nuevo desarrollo, la ubicación elevada garantizará una vista completamente sin obstáculos.

La Villa Inteligente es una tendencia que actualmente está barriendo el mercado de Bali y está empezando a aparecer en otras ubicaciones principales. Es una solución brillante: usted consigue la privacidad de una villa al precio de un apartamento.

El Smart Villa es una unidad de un dormitorio independiente con una zona privada, una terraza privada y una piscina.

Plan de pago:

  • Pago de baja: 30%
  • No-interest installments until completion of construction

Fecha final: Q2 2028.

Información legal:

  • Color de la tierra - rosa
  • Título - 27 años + renovación prioritaria

Tipos de villa:

  • Villas inteligentes con piscina - 34 m2 + 14 m2 patio
  • villas 1BR - 70 m2
  • 1BR villas + azotea - 75 m2
  • 2BR villas - 100 m2
  • 3BR villas + azotea - 140 m2

Servicios complejos:

  • 4 restaurantes con azoteas y vistas al mar
  • 2 bares
  • Tribunales de Padel
  • SPA y gimnasio (1.500 m2)
  • Zona de barbacoa
  • Espacio de trabajo para 100 personas
  • Tiendas
  • Club educativo infantil para niños de 2 a 14 años (1.200 m2)

Localización en el mapa

Benoa, Indonesia

