  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kuta Selatan
  4. Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.

Benoa, Indonesia
de
$169,900
BTC
2.0209267
ETH
105.9254074
USDT
167 977.4975406
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
4
Dejar una solicitud
ID: 27426
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Benoa
  • Ciudad
    Nusa Dua

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!

El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles en todo el mundo.

El complejo consta de:

  • Un hotel que incluye 100 unidades (9 tipos de unidades)
  • 67 villas de piedra natural con piscinas privadas

Colaboración con la galería líder del arte contemporáneo en Singapur - MayinArt (pinturas en cada habitación)

Diseño de villas tipo 1:

  • Zona de Villa - 39.60 m2
  • Terrazas & zona de piscina - 41.94 m2 (pool 13.2 m2)
  • Superficie total - 81,54 m2

Diseño de villas tipo 2:

  • Zona de Villa - 53.58 m2
  • Terrazas & zona de piscina - 56.95 m2 (pool 13.2 m2)
  • Superficie total - 110,53 m2

Todas las habitaciones están equipadas con todo lo necesario para una estancia confortable, incluyendo muebles modernos, equipos y comodidades.

Mayor rentabilidad de la marca: 14% - 18% anual. Según STR y Colliers, en comparación con las propiedades privadas, los hoteles de marca muestran:

  • +18–25% - a la ocupación
  • +30-40% - al precio promedio por noche

¡Un negocio que no requiere ninguna participación en el proceso!
Habrá una aplicación móvil donde los inversores podrán ver la ocupación y rentabilidad en línea!

  • Título: 30 años de 2025 + 30 años
  • Tierra rosa (turista)

Pago de baja 30%
No hay plazos hasta el final de la construcción.

Finalización de la construcción: 2o trimestre de 2028.

Infraestructura:

  • Art-Wellness hotel concept
  • Lobby, Lobby Bar
  • Restaurante con terraza
  • Coworking
  • SPA y Wellness Centre
  • Gimnasio
  • Piscina al aire libre con servicio de playa
  • Estacionamiento al aire libre para coches y bicicletas
  • Y mucho más

Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que dejar el complejo

Localización en el mapa

Benoa, Indonesia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa RED SUNSET
Canggu, Indonesia
de
$820,000
Villa Village
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$175,000
Villa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Canggu, Indonesia
de
$290,000
Casa adosada ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pererenan, Indonesia
de
$381,500
Villa VILLA MILLA
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$265,000
Está viendo
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$169,900
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Villa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonesia
de
$299,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Casa adosada TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Casa adosada TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pecatu, Indonesia
de
$300,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Casa adosada premium cerca del océano con hermosas vistas del atardecer. El precio del alquiler aumenta entre un 10 y un 15 % cada año. Casa adosada de cómoda distribución, piscina privada y terraza. Los techos altos de 3,6 metros crean una sensación de espacio único. Mobiliario, cocin…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Canggu, Indonesia
de
$225,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Casa adosada  Piscina 2 Dormitorios Infraestructura desarrollada del complejo  Sistema de hogar inteligente Área: Edificios-76 m² Terreno - 50 m² Precio: 225,000 $ (2,960 $ por m² ) Ingresos por alquiler: Carga - 85% Ingresos por día teniendo en cuenta la carga d…
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones