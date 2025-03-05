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Complejo residencial XO Pandawa – residential development in Pandawa, Bali

Kutuh, Indonesia
de
$140,000
;
5
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ID: 35375
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Kutuh

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

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Situado en Pandawa, Bali, XO Pandawa es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista oceánica. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 45 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Permiso de construcción Заявка PBG ha sido emitido. Precios de unidad: desde $140,000. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Kutuh, Indonesia
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