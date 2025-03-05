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Complejo residencial Anta Residence Сanggu – residential development in Batu Bolong, Bali

Canggu, Indonesia
de
$178,000
;
5
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ID: 35377
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Canggu
  • Dirección
    Jalan Shortcut Teratai Batu Bolong

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

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Situado en Batu Bolong, Bali, Anta Residence Сanggu es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y rentas estables a corto plazo. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 90 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Se ha expedido el permiso de construcción PBG. Precios unitarios: de 178.000 dólares a 405.500 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

Localización en el mapa

Canggu, Indonesia
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Cuidado de la salud
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Ocio

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Fecha límite
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Fecha límite
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Pago mensual
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