  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Aegean

Obra nueva en venta en Aegean

;
Northern Aegean
1
South Aegean
1
Lesbos Regional Unit
1
Municipality of Mytilene
1
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Mostrar todo Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Galissas, Grecia
Precio en demanda
Número de plantas 3
Vista general de la propiedad: Syros Island Apartment ComplexUbicación: Syros Island, GreciaTipo: Complejo de apartamentoTotal Unidades: 21 Apartamentos y EstudiosTamaños de la unidad: Ranging de 20m2 a 50m2Precio: 85.000 € - 220.000 €Descripción:Ubicado en la pintoresca isla de Syros, este …
Agencia
JP & Partners Ltd
Dejar una solicitud
Complejo turístico Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Complejo turístico Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Complejo turístico Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Complejo turístico Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Complejo turístico Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Complejo turístico Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost
Plomari, Grecia
de
$114,003
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Un nuevo complejo residencial en el corazón del Pireo, que cambia la idea de la vida urbana. El proyecto combina arquitectura moderna, pensamiento ecológico e infraestructura desarrollada, formando un punto de atracción único tanto para los residentes como para los inversores.📍 Ubicación per…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir