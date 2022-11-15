Piso en edificio nuevo Lopes Residences

  1. Realting.com
Municipality of Paiania, Grecia
Precio en demanda
43
ID: 32948
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/11/25

Localización

  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of East Attica
  • Ciudad
    Municipality of Paiania

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Además

  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Una oportunidad excepcional para los inversores, Lopes Residences viene con tres años de gestión complementaria y cargos comunales —ahorrándoles miles al tiempo que brindan tranquilidad desde el primer día. Ubicado en el tranquilo y bien conectado suburbio de Paiania, a pocos minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Atenas y cerca de una amplia gama de servicios diarios, Lopes Residences presenta una experiencia de vida moderna y eficiente en energía en una de las zonas más prometedoras de Attica. Rated with Energy Efficiency A, el proyecto combina el diseño inteligente con comodidad sostenible, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para los propietarios como para los inversores.

El edificio cuenta con un total de once apartamentos de diseño pensado, cinco apartamentos de 1 dormitorio y seis apartamentos de estudio, distribuidos en tres niveles, cada uno con una mezcla de estilo, funcionalidad y privacidad. La planta baja cuenta con tres residencias: un apartamento de 1 dormitorio y dos estudios, todos disfrutando del privilegio de jardines privados. Uno de los apartamentos del estudio ofrece un diseño único, donde una habitación de invitados se encuentra en la planta baja, donde el edificio también alberga los trasteros dedicados para todas las unidades.

En la primera y segunda planta, el diseño se refleja, con dos apartamentos de 1 dormitorio y dos apartamentos de estudio en cada nivel. Cada residencia está diseñada para maximizar la luz natural y proporcionar interiores cómodos y contemporáneos con líneas limpias y diseños prácticos.

Completar la oferta de estilo de vida es un hermoso jardín de techo, donde los residentes pueden tomar en vistas abiertas de 360 grados, ideal para la relajación o reuniones casuales. En la planta baja, cada apartamento se asigna su propio espacio de estacionamiento privado, y los residentes pueden disfrutar del acceso a una zona comunitaria de barbacoa en un hermoso jardín ajardinado con una piscina comunitaria, añadiendo una dimensión social cálida y refrescante al entorno de vida.

Lopes Residences es más que una estructura bien construida: es un desarrollo residencial considerado que equilibra la privacidad, la comunidad y la comodidad, en un lugar que se conecta fácilmente a la ciudad mientras ofrece la tranquilidad de la vida suburbana.

Localización en el mapa

Municipality of Paiania, Grecia
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Está viendo
Piso en edificio nuevo Lopes Residences
Municipality of Paiania, Grecia
Precio en demanda
