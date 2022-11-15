Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu

  1. Realting.com
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27345
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/8/25

Localización

  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of South Athens
  • Ciudad
    Municipality of Palaio Faliro

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

Русский Русский

Fusion es un complejo residencial cerrado único situado en el distrito de Paleo Faliro, un prestigioso barrio costero en el sur de Atenas, a solo 5 minutos de las playas y a 15 minutos del centro de la ciudad. Es una opción ideal para aquellos que buscan una vida urbana moderna junto al mar con la comodidad de un resort y oportunidades para obtener una Visa de Oro Griega.

📌 Características principales

  • complejo residencial de 7 plantas

  • Superficie: 3.207 m2

  • Un total de 51 residencias:

    • 38 apartamentos (de 3 a 5 dormitorios)

    • 8 duplexs (de 2 a 4 dormitorios)

    • 5 áticos (de 3 a 5 dormitorios)

  • Amplias terrazas, vistas al mar y zonas verdes

✨ Infraestructura e instalaciones

Zonas privadas:

  • Piscinas propias

  • Plazas de aparcamiento

  • Almacenes

  • Amplias terrazas en la azotea

Espacios comunes:

  • Sala de fitness

  • sauna

  • Playgrounds - interno y externo

  • Zona de descanso con barbacoa y sala de estar

Interior:

  • Sistema de suelo caliente

  • Doble acristalamiento

  • Acabado de calidad de clase premium

📍 Ubicación: Paleo Faliro

  • Junto a Flisvos Marina – el primer puerto deportivo de lujo en Grecia

  • Proximidad al Centro Cultural de la Fundación Stavros Niarchos, Ellinikon Park, playas y paseos

  • 15 minutos al centro de Atenas

  • 40 minutos al aeropuerto

  • Zona con paseo marítimo, restaurantes, cafeterías, zonas infantiles y el ambiente de un resort todo el año

👨‍👩‍👧‍👦 Perfecto para:

  • Familias con niños que valoran la seguridad, comodidad y calidad

  • Padres activos que prefieren una comunidad urbana moderna

  • Inversionistas y residentes que quieren obtener una Visa de Oro a través de la compra de bienes raíces

  • Amantes de la vida por el mar con un alto nivel de servicio

💶 potencial de inversión

  • cumple con los requisitos del Programa de Visa de Oro

  • Posibilidad de arrendamiento a largo plazo o a corto plazo

  • Alto potencial para el crecimiento del valor debido a la prestigiosa ubicación y proyectos urbanos a gran escala

Localización en el mapa

Municipality of Palaio Faliro, Grecia

