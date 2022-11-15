Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu

Fusion es un complejo residencial cerrado único situado en el distrito de Paleo Faliro, un prestigioso barrio costero en el sur de Atenas, a solo 5 minutos de las playas y a 15 minutos del centro de la ciudad. Es una opción ideal para aquellos que buscan una vida urbana moderna junto al mar con la comodidad de un resort y oportunidades para obtener una Visa de Oro Griega.
📌 Características principales
complejo residencial de 7 plantas
Superficie: 3.207 m2
Un total de 51 residencias:
38 apartamentos (de 3 a 5 dormitorios)
8 duplexs (de 2 a 4 dormitorios)
5 áticos (de 3 a 5 dormitorios)
Amplias terrazas, vistas al mar y zonas verdes
✨ Infraestructura e instalaciones
Zonas privadas:
Piscinas propias
Plazas de aparcamiento
Almacenes
Amplias terrazas en la azotea
Espacios comunes:
Sala de fitness
sauna
Playgrounds - interno y externo
Zona de descanso con barbacoa y sala de estar
Interior:
Sistema de suelo caliente
Doble acristalamiento
Acabado de calidad de clase premium
📍 Ubicación: Paleo Faliro
Junto a Flisvos Marina – el primer puerto deportivo de lujo en Grecia
Proximidad al Centro Cultural de la Fundación Stavros Niarchos, Ellinikon Park, playas y paseos
15 minutos al centro de Atenas
40 minutos al aeropuerto
Zona con paseo marítimo, restaurantes, cafeterías, zonas infantiles y el ambiente de un resort todo el año
👨👩👧👦 Perfecto para:
Familias con niños que valoran la seguridad, comodidad y calidad
Padres activos que prefieren una comunidad urbana moderna
Inversionistas y residentes que quieren obtener una Visa de Oro a través de la compra de bienes raíces
Amantes de la vida por el mar con un alto nivel de servicio
💶 potencial de inversión
cumple con los requisitos del Programa de Visa de Oro
Posibilidad de arrendamiento a largo plazo o a corto plazo
Alto potencial para el crecimiento del valor debido a la prestigiosa ubicación y proyectos urbanos a gran escala