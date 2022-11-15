Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu

Fusion es un complejo residencial cerrado único situado en el distrito de Paleo Faliro, un prestigioso barrio costero en el sur de Atenas, a solo 5 minutos de las playas y a 15 minutos del centro de la ciudad. Es una opción ideal para aquellos que buscan una vida urbana moderna junto al mar con la comodidad de un resort y oportunidades para obtener una Visa de Oro Griega.

📌 Características principales

complejo residencial de 7 plantas

Superficie: 3.207 m2

Un total de 51 residencias: 38 apartamentos (de 3 a 5 dormitorios) 8 duplexs (de 2 a 4 dormitorios) 5 áticos (de 3 a 5 dormitorios)

Amplias terrazas, vistas al mar y zonas verdes

✨ Infraestructura e instalaciones

Zonas privadas:

Piscinas propias

Plazas de aparcamiento

Almacenes

Amplias terrazas en la azotea

Espacios comunes:

Sala de fitness

sauna

Playgrounds - interno y externo

Zona de descanso con barbacoa y sala de estar

Interior:

Sistema de suelo caliente

Doble acristalamiento

Acabado de calidad de clase premium

📍 Ubicación: Paleo Faliro

Junto a Flisvos Marina – el primer puerto deportivo de lujo en Grecia

Proximidad al Centro Cultural de la Fundación Stavros Niarchos, Ellinikon Park, playas y paseos

15 minutos al centro de Atenas

40 minutos al aeropuerto

Zona con paseo marítimo, restaurantes, cafeterías, zonas infantiles y el ambiente de un resort todo el año

👨‍👩‍👧‍👦 Perfecto para:

Familias con niños que valoran la seguridad, comodidad y calidad

Padres activos que prefieren una comunidad urbana moderna

Inversionistas y residentes que quieren obtener una Visa de Oro a través de la compra de bienes raíces

Amantes de la vida por el mar con un alto nivel de servicio

💶 potencial de inversión