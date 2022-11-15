Complejo residencial ParkView Athens

Parkview Athens es un exclusivo enclave residencial que ofrece una experiencia moderna de vida ateniense con vistas panorámicas del parque y el emblemático horizonte de la ciudad. Diseñado y elegantemente terminado, el desarrollo cuenta con 13 apartamentos contemporáneos que van desde 35 m2 a 53 m2, incluyendo estudios bien equipados, 1 dormitorio y 2 dormitorios.

Cada residencia maximiza la luz natural y la conexión al aire libre, con balcones privados o zonas de jardín dependiendo del apartamento. Seleccione unidades con vistas a espacios verdes exuberantes, mientras que otros enmarcan impresionantes vistas del paisaje urbano de Atenas.

La comodidad se construye en el diseño, con 8 plazas de aparcamiento privado disponibles en el local. Ya sea para propietarios o inversores, Parkview Athens combina comodidad, estilo y ubicación en un ambiente de vida realmente deseable.