Complejo residencial ParkView Athens

Municipality of Kallithea, Grecia
Precio en demanda
;
4
ID: 33069
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/12/25

Localización

  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of South Athens
  • Ciudad
    Municipality of Kallithea

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Sobre el complejo

Parkview Athens es un exclusivo enclave residencial que ofrece una experiencia moderna de vida ateniense con vistas panorámicas del parque y el emblemático horizonte de la ciudad. Diseñado y elegantemente terminado, el desarrollo cuenta con 13 apartamentos contemporáneos que van desde 35 m2 a 53 m2, incluyendo estudios bien equipados, 1 dormitorio y 2 dormitorios.

Cada residencia maximiza la luz natural y la conexión al aire libre, con balcones privados o zonas de jardín dependiendo del apartamento. Seleccione unidades con vistas a espacios verdes exuberantes, mientras que otros enmarcan impresionantes vistas del paisaje urbano de Atenas.

La comodidad se construye en el diseño, con 8 plazas de aparcamiento privado disponibles en el local. Ya sea para propietarios o inversores, Parkview Athens combina comodidad, estilo y ubicación en un ambiente de vida realmente deseable.

Localización en el mapa

Municipality of Kallithea, Grecia
Educación
Cuidado de la salud

