Piso en edificio nuevo Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa

🏡 Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa

Moderno apartamento ubicado en Neo Faliro, una de las zonas más prometedoras de la Riviera Ateniense. El proyecto combina arquitectura contemporánea con la restauración de un edificio histórico protegido de 1897 situado en la misma parcela.

La vivienda se encuentra en la segunda planta de un nuevo complejo residencial y cuenta con un dormitorio, un baño moderno, salón con cocina de concepto abierto y un balcón de 6 m². Su superficie total de 60 m² la convierte en una excelente opción tanto para vivir como para invertir.

📍 Neo Faliro, Atenas, Grecia

🏢 2ª planta

🛏 1 dormitorio

🚿 1 baño

📐 Superficie total: 60 m²

🌿 Balcón: 6 m²

💰 Precio: 370.000 €

Situado a pocos minutos del mar, el proyecto forma parte de la Riviera Ateniense, una de las áreas con mayor crecimiento de Grecia. Muy cerca se desarrolla el gran proyecto urbanístico de Ellinikon, junto con una amplia renovación de toda la zona costera.

Gracias a su excelente ubicación, cercanía al mar, construcción moderna y fuerte demanda de alquiler, la propiedad ofrece un gran potencial de revalorización e inversión. La entrega está prevista para el segundo trimestre de 2027.

✅ Apto para obtener la Golden Visa de Grecia.