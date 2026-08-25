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Obra nueva en venta en Regional Unit of North Athens

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Municipality of Agia Paraskevi
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Municipality of Kifisia
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Comercio Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
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Municipality of Agia Paraskevi, Grecia
de
$2,53M
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Propiedad comercial independiente 1.110 metros cuadrados en venta – 490-492 Mesogeion Avenue, Agia ParaskeviPrecio de venta: 2.200.000 € (Negociable)Una excelente oportunidad de inversión en uno de los lugares más destacados de la avenida Mesogeion, Atenas, Grecia. Una propiedad comercial in…
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Edificio de apartamentos Residencias de lujo en Kifisia, Atenas
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Edificio de apartamentos Residencias de lujo en Kifisia, Atenas
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Edificio de apartamentos Residencias de lujo en Kifisia, Atenas
Municipality of Kifisia, Grecia
de
$834 543
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Complejo residencial exclusivo ubicado en Kifisia, uno de los suburbios más prestigiosos y verdes de Atenas, conocido por su ambiente aristocrático, parques y villas históricas. Tipos de viviendas • apartamentos de 2–5 dormitorios • amplios dúplex • áticos con terrazas privadas • re…
Agencia
Invest Cafe
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Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
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Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Municipality of Agia Paraskevi, Grecia
de
$765 333
Gounari es un proyecto de renovación completa de un edificio residencial terminado en 2024.En el proyecto se ofrecen unidades de dos apartamentos de 2 dormitorios. Se pueden alquilar con un rendimiento garantizado del 4,5%, gestionado por Blueground, una empresa líder internacional de alquil…
Agencia
TRANIO
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