Piso en edificio nuevo Apartamento en Atenas para Golden Visa e ingresos pasivos

🏡 Apartamento frente al mar en El Pireo | Golden Visa Grecia
💰 Precio: 258.000 €
📍 Ubicación: El Pireo, Atenas, Grecia
El complejo se encuentra en primera línea de mar, a pocos pasos del mayor puerto de pasajeros de Grecia. Es una de las zonas con mayor proyección de la Riviera de Atenas, con una alta demanda de alquiler y un gran potencial de revalorización.
🏠 Características del apartamento B12
🌊 Sobre el proyecto
Un moderno complejo residencial premium desarrollado por uno de los promotores más prestigiosos y experimentados de Grecia. Situado a solo 10 metros del puerto de El Pireo, ofrece una oportunidad única de adquirir una propiedad frente al mar en uno de los principales centros empresariales y turísticos del país.
Los residentes dispondrán de:
📈 Potencial de inversión
El Pireo se está transformando en un importante centro internacional de transporte, turismo y negocios. Gracias a su cercanía al puerto, metro, estación ferroviaria y terminal de cruceros, la demanda de alquiler se mantiene muy alta durante todo el año.
Ventajas para inversores:
📍 Infraestructura y transporte
Una excelente oportunidad para obtener la Golden Visa griega y realizar una inversión inmobiliaria segura y rentable a largo plazo.