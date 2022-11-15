Piso en edificio nuevo Apartamento en Atenas para Golden Visa e ingresos pasivos

🏡 Apartamento frente al mar en El Pireo | Golden Visa Grecia

💰 Precio: 258.000 €

📍 Ubicación: El Pireo, Atenas, Grecia

El complejo se encuentra en primera línea de mar, a pocos pasos del mayor puerto de pasajeros de Grecia. Es una de las zonas con mayor proyección de la Riviera de Atenas, con una alta demanda de alquiler y un gran potencial de revalorización.

🏠 Características del apartamento B12

2ª planta

1 dormitorio

1 baño

Superficie interior: 30 m²

Balcón: 7 m²

Superficie total: 37 m²

Sin plaza de aparcamiento

Sin trastero

Sin garantía de alquiler

🌊 Sobre el proyecto

Un moderno complejo residencial premium desarrollado por uno de los promotores más prestigiosos y experimentados de Grecia. Situado a solo 10 metros del puerto de El Pireo, ofrece una oportunidad única de adquirir una propiedad frente al mar en uno de los principales centros empresariales y turísticos del país.

Los residentes dispondrán de:

Piscina panorámica en la azotea con vistas al mar, al puerto y a Atenas

Gimnasio moderno

Espacios de trabajo y ocio

Recepción 24/7

Acabados de alta calidad

Máximo confort y servicios

📈 Potencial de inversión

El Pireo se está transformando en un importante centro internacional de transporte, turismo y negocios. Gracias a su cercanía al puerto, metro, estación ferroviaria y terminal de cruceros, la demanda de alquiler se mantiene muy alta durante todo el año.

Ventajas para inversores:

Ubicación auténticamente frente al mar

Alta demanda de alquiler

Excelente potencial de crecimiento del capital

Activo muy líquido

Elegible para el programa Golden Visa de Grecia

Infraestructura premium completa

📍 Infraestructura y transporte

10 m del Puerto de El Pireo

350 m de la estación de metro

250 m de la estación de tren

800 m de Piraeus Tower

2 km de la terminal de cruceros

2,6 km de Mikrolimano

9,5 km de la Plaza Sintagma

40 km del Aeropuerto Internacional de Atenas

Una excelente oportunidad para obtener la Golden Visa griega y realizar una inversión inmobiliaria segura y rentable a largo plazo.