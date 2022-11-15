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Piso en edificio nuevo Apartamento en Atenas para Golden Visa e ingresos pasivos

Municipality of Piraeus, Grecia
de
$294,818
;
11
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ID: 38141
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/6/26

Localización

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  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of Piraeus
  • Ciudad
    Municipality of Piraeus
  • Dirección
    Dragatsaniou
  • Metro
    Maniatika (~ 1000 m)
  • Metro
    Piraeus (~ 500 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

🏡 Apartamento frente al mar en El Pireo | Golden Visa Grecia

💰 Precio: 258.000 €

📍 Ubicación: El Pireo, Atenas, Grecia
El complejo se encuentra en primera línea de mar, a pocos pasos del mayor puerto de pasajeros de Grecia. Es una de las zonas con mayor proyección de la Riviera de Atenas, con una alta demanda de alquiler y un gran potencial de revalorización.

🏠 Características del apartamento B12

  • 2ª planta
  • 1 dormitorio
  • 1 baño
  • Superficie interior: 30 m²
  • Balcón: 7 m²
  • Superficie total: 37 m²
  • Sin plaza de aparcamiento
  • Sin trastero
  • Sin garantía de alquiler

🌊 Sobre el proyecto

Un moderno complejo residencial premium desarrollado por uno de los promotores más prestigiosos y experimentados de Grecia. Situado a solo 10 metros del puerto de El Pireo, ofrece una oportunidad única de adquirir una propiedad frente al mar en uno de los principales centros empresariales y turísticos del país.

Los residentes dispondrán de:

  • Piscina panorámica en la azotea con vistas al mar, al puerto y a Atenas
  • Gimnasio moderno
  • Espacios de trabajo y ocio
  • Recepción 24/7
  • Acabados de alta calidad
  • Máximo confort y servicios

📈 Potencial de inversión

El Pireo se está transformando en un importante centro internacional de transporte, turismo y negocios. Gracias a su cercanía al puerto, metro, estación ferroviaria y terminal de cruceros, la demanda de alquiler se mantiene muy alta durante todo el año.

Ventajas para inversores:

  • Ubicación auténticamente frente al mar
  • Alta demanda de alquiler
  • Excelente potencial de crecimiento del capital
  • Activo muy líquido
  • Elegible para el programa Golden Visa de Grecia
  • Infraestructura premium completa

📍 Infraestructura y transporte

  • 10 m del Puerto de El Pireo
  • 350 m de la estación de metro
  • 250 m de la estación de tren
  • 800 m de Piraeus Tower
  • 2 km de la terminal de cruceros
  • 2,6 km de Mikrolimano
  • 9,5 km de la Plaza Sintagma
  • 40 km del Aeropuerto Internacional de Atenas

Una excelente oportunidad para obtener la Golden Visa griega y realizar una inversión inmobiliaria segura y rentable a largo plazo.

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Municipality of Piraeus, Grecia
Educación
Cuidado de la salud

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Municipality of Piraeus, Grecia
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