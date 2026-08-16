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Obra nueva en venta en Regional Unit of South Athens

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Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
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Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$263,630
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 37–47 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bella Vista Golden Visa Residences es un exclusivo complejo residencial boutique ubicado en el corazón de Kallithea, a solo 10 minutos del centro de Atenas y muy cerca de la Fundación Stavros Niarchos y la Riviera de Atenas. El proyecto ofrece 10 apartamentos totalmente amueblados — estud…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.0 – 47.0
277,656 – 300,794
Agencia
Invest Cafe
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Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
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Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
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Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
de
$419,703
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Fusion es un complejo residencial cerrado único situado en el distrito de Paleo Faliro, un prestigioso barrio costero en el sur de Atenas, a solo 5 minutos de las playas y a 15 minutos del centro de la ciudad. Es una opción ideal para aquellos que buscan una vida urbana moderna junto al mar …
Agencia
Invest Cafe
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Residencia Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa
Residencia Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa
Residencia Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa
Residencia Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa
Residencia Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa
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Residencia Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa
Municipality of Glyfada, Grecia
de
$2,69M
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa Un exclusivo ático situado en Glyfada, una de las zonas más prestigiosas de la Riviera de Atenas. Esta amplia residencia con piscina privada, impresionantes vistas panorámicas al mar y tecnología de últi…
Agencia
Invest Cafe
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IresIres
Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa
Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa
Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa
Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa
Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa
Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa
Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa
Municipality of Glyfada, Grecia
de
$286,554
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa Ubicado en la prestigiosa zona de Glyfada, en la Riviera de Atenas, este apartamento ofrece una excelente oportunidad tanto para vivir como para invertir. La propiedad cumple con los requisitos del programa Golden Visa de Grecia, …
Agencia
Invest Cafe
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Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
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Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Grecia
de
$824,430
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Serenity es un nuevo complejo boutique en la zona de élite de Alimos, a solo 3 minutos de la costa de la Riviera de Atenas. Vistas panorámicas al mar, exquisita arquitectura, terrazas con vistas al atardecer y un alto nivel de vida hacen de este proyecto ideal para vivir, recreación e invers…
Agencia
Invest Cafe
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Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 31–40 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Panorama general del proyectoEl Aura Residence es un desarrollo boutique que consta de 19 unidades residenciales.Incluye 9 plazas de aparcamiento dedicadas para alojar a los residentes.Los tamaños del apartamento varían desde aprox. 35 m2 a 65 m2, que ofrece opciones de vida compactas y cómo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 40.0
248,733 – 266,087
Apartamentos 2 habitaciones
40.0
266,087
Desarrollador
Limar Homes
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Limar Homes
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English, Ελληνικά
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca del mar en Palaio Faliro, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca del mar en Palaio Faliro, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca del mar en Palaio Faliro, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca del mar en Palaio Faliro, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca del mar en Palaio Faliro, Atenas
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Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca del mar en Palaio Faliro, Atenas
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
de
$487,199
Año de construcción 2027
Nuevo desarrollo residencial en Palaio Faliro, uno de los distritos costeros más prestigiosos de Atenas, cerca de la Riviera Ateniense, playas y marinas. Características • apartamentos y dúplex de 2 y 3 dormitorios • edificio de 7 plantas con 21 residencias • eficiencia energética A+…
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Invest Cafe
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Complejo residencial ParkView Athens
Complejo residencial ParkView Athens
Complejo residencial ParkView Athens
Complejo residencial ParkView Athens
Complejo residencial ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Grecia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Parkview Athens es un exclusivo enclave residencial que ofrece una experiencia moderna de vida ateniense con vistas panorámicas del parque y el emblemático horizonte de la ciudad. Diseñado y elegantemente terminado, el desarrollo cuenta con 13 apartamentos contemporáneos que van desde 35 m2 …
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Limar Homes
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Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grecia
de
$874,381
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
:Beyond es un complejo residencial premium situado en la famosa Riviera de Atenas, a solo 160 metros de la playa de arena y junto a la Marina Alimos, uno de los puertos deportivos más grandes de la región. El proyecto es ideal para aquellos que aprecian el estilo de vida marino, la estética,…
Agencia
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Edificio de apartamentos Apartamentos de lujo cerca del mar en Alimos, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos de lujo cerca del mar en Alimos, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos de lujo cerca del mar en Alimos, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos de lujo cerca del mar en Alimos, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos de lujo cerca del mar en Alimos, Atenas
Municipality of Alimos, Grecia
de
$855,177
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Nuevo complejo residencial situado en Alimos, parte de la Riviera Ateniense, a 850 m del mar. • edificio de 6 plantas con 13 residencias • apartamentos y dúplex de 1 a 3 dormitorios • eficiencia energética A+ Superficie 70 – 210 m² Precio • desde €641.000 + IVA • desde €4.5…
Agencia
Invest Cafe
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Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
de
$307,296
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Atravesado por la línea de tranvía que lo conecta con el centro de Atenas y la riviera, Nea Smirni se desarrolla alrededor de su popular plaza, proporcionando una increíble selección de opciones para el entretenimiento, el deporte, restaurantes y tiendas! Nea Smirni es uno de los suburbios r…
Desarrollador
V2 Development
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Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
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Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
de
$337,734
Año de construcción 2022
Número de plantas 5
MALIBU RESIDENCES es el nuevo proyecto residencial ubicado en el exuberante suburbio de Elliniko, justo en la Riviera ateniense. Con hermosos apartamentos de dormitorio 6 2, una casita de dormitorio 4 y construidos con nuestros altos estándares de construcción, las residencias MALIBU son una…
Desarrollador
V2 Development
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Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
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Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$291,311
Año de construcción 2026
Área 41–63 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Acerca del proyectoKALLITHEA VEERDEE es un moderno complejo residencial de 8 apartamentos creados de acuerdo con los últimos estándares de comodidad y funcionalidad. Diseños amplios, materiales de acabado modernos y soluciones de diseño reflexivas proporcionan un alto nivel de vida adecuado …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0 – 63.0
289,225 – 300,794
Agencia
Invest Cafe
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Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
de
$289,001
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Las residencias Bel Air se encuentran en Elliniko, un suburbio de lujo en la encantadora Riviera ateniense. El área será reconstruida a través de un proyecto pionero en curso de 8 millones de euros para Atenas, con un enfoque en la creación de un parque metropolitano de primera clase y la me…
Desarrollador
V2 Development
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