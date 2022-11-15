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Piso en edificio nuevo Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa

Municipality of Athens, Grecia
de
$301,419
;
13
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ID: 38097
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of Central Athens
  • Ciudad
    Municipality of Athens
  • Dirección
    Vasilissis Sofias, 55
  • Metro
    Evangelismos (~ 300 m)
  • Metro
    Megaro Moussikis (~ 400 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

🏡 Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa

Moderno apartamento de 1 dormitorio en un nuevo complejo residencial ubicado en una de las zonas con mayor proyección de Atenas. El proyecto combina una ubicación privilegiada, acabados de alta calidad y un excelente potencial de inversión.

📍 Ubicación

  • Centro de Atenas
  • A 7 minutos de la Plaza Sintagma
  • A 9 minutos de la Acrópolis y del centro histórico
  • A 15 minutos de la Riviera de Atenas y del Puerto Deportivo Flisvos
  • Cerca de metro, autobuses y trolebuses
  • Próximo a universidades, centros médicos, centros comerciales y espacios culturales

💰 Precio

  • 260.000 €
  • Apto para el programa Golden Visa de Grecia

🏠 Características del apartamento

  • 1ª planta
  • 1 dormitorio
  • 1 baño
  • Superficie útil: 35 m²
  • Superficie construida: 46 m²
  • Balcón: 3 m²
  • Superficie total: 49 m²

Ventajas del proyecto

  • Nuevo complejo residencial de categoría premium
  • Arquitectura contemporánea e interiores de diseño
  • Ventanas de doble acristalamiento energéticamente eficientes
  • Fachada bioclimática
  • Alto nivel de seguridad con videoportero y puerta reforzada
  • Ascensor moderno y zonas comunes cuidadas
  • Acabados de alta calidad y distribución funcional

📈 Potencial de inversión

El edificio se encuentra cerca de los principales proyectos de renovación urbana de Atenas, incluidos The Ilisian (antiguo Hilton Athens), Hellinikon y la transformación de la Riviera de Atenas. Esto convierte la propiedad en una excelente opción tanto para vivir como para alquileres de corta o larga duración.

Una oportunidad ideal para adquirir una propiedad moderna en el corazón de Atenas, obtener ingresos por alquiler y beneficiarse del programa Golden Visa.

Localización en el mapa

Municipality of Athens, Grecia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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