Piso en edificio nuevo Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa

🏡 Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa
Moderno apartamento de 1 dormitorio en un nuevo complejo residencial ubicado en una de las zonas con mayor proyección de Atenas. El proyecto combina una ubicación privilegiada, acabados de alta calidad y un excelente potencial de inversión.
📍 Ubicación
💰 Precio
🏠 Características del apartamento
✨ Ventajas del proyecto
📈 Potencial de inversión
El edificio se encuentra cerca de los principales proyectos de renovación urbana de Atenas, incluidos The Ilisian (antiguo Hilton Athens), Hellinikon y la transformación de la Riviera de Atenas. Esto convierte la propiedad en una excelente opción tanto para vivir como para alquileres de corta o larga duración.
Una oportunidad ideal para adquirir una propiedad moderna en el corazón de Atenas, obtener ingresos por alquiler y beneficiarse del programa Golden Visa.