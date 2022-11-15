Piso en edificio nuevo Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa

🏡 Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa

Moderno apartamento de 1 dormitorio en un nuevo complejo residencial ubicado en una de las zonas con mayor proyección de Atenas. El proyecto combina una ubicación privilegiada, acabados de alta calidad y un excelente potencial de inversión.

📍 Ubicación

Centro de Atenas

A 7 minutos de la Plaza Sintagma

A 9 minutos de la Acrópolis y del centro histórico

A 15 minutos de la Riviera de Atenas y del Puerto Deportivo Flisvos

Cerca de metro, autobuses y trolebuses

Próximo a universidades, centros médicos, centros comerciales y espacios culturales

💰 Precio

260.000 €

Apto para el programa Golden Visa de Grecia

🏠 Características del apartamento

1ª planta

1 dormitorio

1 baño

Superficie útil: 35 m²

Superficie construida: 46 m²

Balcón: 3 m²

Superficie total: 49 m²

✨ Ventajas del proyecto

Nuevo complejo residencial de categoría premium

Arquitectura contemporánea e interiores de diseño

Ventanas de doble acristalamiento energéticamente eficientes

Fachada bioclimática

Alto nivel de seguridad con videoportero y puerta reforzada

Ascensor moderno y zonas comunes cuidadas

Acabados de alta calidad y distribución funcional

📈 Potencial de inversión

El edificio se encuentra cerca de los principales proyectos de renovación urbana de Atenas, incluidos The Ilisian (antiguo Hilton Athens), Hellinikon y la transformación de la Riviera de Atenas. Esto convierte la propiedad en una excelente opción tanto para vivir como para alquileres de corta o larga duración.

Una oportunidad ideal para adquirir una propiedad moderna en el corazón de Atenas, obtener ingresos por alquiler y beneficiarse del programa Golden Visa.