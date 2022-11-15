Piso en edificio nuevo KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy

Acerca del proyecto

KALLITHEA VEERDEE es un moderno complejo residencial de 8 apartamentos creados de acuerdo con los últimos estándares de comodidad y funcionalidad. Diseños amplios, materiales de acabado modernos y soluciones de diseño reflexivas proporcionan un alto nivel de vida adecuado para profesionales, parejas y familias pequeñas.

Ubicación - Kallifea district

Vive en paz y aislamiento en una calle tranquila, a pocos minutos del Centro Cultural de la Fundación Stavros Niarchos y de la estación de metro Kallithea. A poca distancia hay tiendas, cafeterías y todos los servicios necesarios para la vida.

Arquitectura

Autor: Alexander Sverdlov, cofundador de la oficina arquitectónica holandesa SVESMI (Rotterdam).

El proyecto combina armoniosamente el diseño moderno con el entorno natural de la zona. Las formas sencillas y los materiales naturales crean un ambiente de comodidad y privacidad, mientras que los apartamentos siguen siendo lo más funcionales posible y abiertos a la interacción con el medio ambiente.

Interiores

Autor: Karen Karapetyan, fundadora de Alexander Tischler estudio de diseño.

Los interiores están diseñados con énfasis en comodidad y facilidad de uso. Cada espacio se crea para que las personas satisfagan sus necesidades diarias y traigan alegría a través de una planificación reflexiva y estética concisa.

Apartamentos asequibles

Lilac - 68,47 m2, 1 dormitorio, 300.000 €, ROI 2,5%, 2a planta (MF)

Amarillo - 36.61 m2, 1 dormitorio, 250.000 €, ROI 2,7%, 1a planta (FG)

Administración de bienes

Amplia gama de servicios de gestión para inversores orientados a los resultados: