  4. Piso en edificio nuevo KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy

Piso en edificio nuevo KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy

Municipality of Kallithea, Grecia
ID: 27428
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/8/25

Localización

  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of South Athens
  • Ciudad
    Municipality of Kallithea

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Русский Русский

Acerca del proyecto

KALLITHEA VEERDEE es un moderno complejo residencial de 8 apartamentos creados de acuerdo con los últimos estándares de comodidad y funcionalidad. Diseños amplios, materiales de acabado modernos y soluciones de diseño reflexivas proporcionan un alto nivel de vida adecuado para profesionales, parejas y familias pequeñas.

Ubicación - Kallifea district

Vive en paz y aislamiento en una calle tranquila, a pocos minutos del Centro Cultural de la Fundación Stavros Niarchos y de la estación de metro Kallithea. A poca distancia hay tiendas, cafeterías y todos los servicios necesarios para la vida.

Arquitectura

Autor: Alexander Sverdlov, cofundador de la oficina arquitectónica holandesa SVESMI (Rotterdam).
El proyecto combina armoniosamente el diseño moderno con el entorno natural de la zona. Las formas sencillas y los materiales naturales crean un ambiente de comodidad y privacidad, mientras que los apartamentos siguen siendo lo más funcionales posible y abiertos a la interacción con el medio ambiente.

Interiores

Autor: Karen Karapetyan, fundadora de Alexander Tischler estudio de diseño.
Los interiores están diseñados con énfasis en comodidad y facilidad de uso. Cada espacio se crea para que las personas satisfagan sus necesidades diarias y traigan alegría a través de una planificación reflexiva y estética concisa.

Apartamentos asequibles

  • Lilac - 68,47 m2, 1 dormitorio, 300.000 €, ROI 2,5%, 2a planta (MF)

  • Amarillo - 36.61 m2, 1 dormitorio, 250.000 €, ROI 2,7%, 1a planta (FG)

Administración de bienes

Amplia gama de servicios de gestión para inversores orientados a los resultados:

  • precios dinámicos

  • gestión

  • Limpieza profesional (rated 9.34 on Booking.com)

  • informes mensuales transparentes

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 41.0 – 63.0
Precio por m², USD 4,809 – 7,105
Precio del apartamento, USD 291,311 – 302,964

Localización en el mapa

Municipality of Kallithea, Grecia

