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Edificio de apartamentos Residencias de lujo en Kifisia, Atenas
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Edificio de apartamentos Residencias de lujo en Kifisia, Atenas
Municipality of Kifisia, Grecia
de
$834,543
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Complejo residencial exclusivo ubicado en Kifisia, uno de los suburbios más prestigiosos y verdes de Atenas, conocido por su ambiente aristocrático, parques y villas históricas. Tipos de viviendas • apartamentos de 2–5 dormitorios • amplios dúplex • áticos con terrazas privadas • re…
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