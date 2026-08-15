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Obra nueva en venta en Halkidiki

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Complejo residencial Bomo Nikiti Apartments
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Complejo residencial Bomo Nikiti Apartments
Nikiti, Grecia
de
$193,286
Número de plantas 1
VentaDuplex de 83 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki El dúplex está situado en la primera planta y en la segunda planta. La primera planta consta de un dormitorio, salón con cocina, un aseo con ducha. El segundo piso consta de un dormitorio. Una vista de la ciudad se abre desde las ven…
Agencia
Grekodom Development
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Grekodom Development
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Cabaña SEA GRACE LUXURY SUITES
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Cabaña SEA GRACE LUXURY SUITES
Polychrono, Grecia
de
$482,623
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Área 118–124 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Las villas en el moderno complejo residencial « SEA GRACE » ubicado en la parte tranquila de la ciudad turística de Polichrono, la península de Halkidiki, tienen toda la infraestructura necesaria para una estancia confortable: tiendas, supermercados, cafeterías, bares, restaurantes, tabernas…
Desarrollador
GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
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Villa Avra
Villa Avra
Villa Avra
Villa Avra
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Villa Avra
Chaniotis, Grecia
de
$1,54M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
Villa Aura en Chanioti es una gran oportunidad para vivir con su familia cerca de las mejores playas del mar Egeo en Grecia. Han sido galardonados con banderas azules por su limpieza. La residencia en sí está construida sobre una colina y tiene una gran área privada. Las ventanas dan al mar …
Desarrollador
Marina Villas
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TekceTekce
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