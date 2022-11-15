Piso en edificio nuevo Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia

Bella Vista Golden Visa Residences es un exclusivo complejo residencial boutique ubicado en el corazón de Kallithea, a solo 10 minutos del centro de Atenas y muy cerca de la Fundación Stavros Niarchos y la Riviera de Atenas.
El proyecto ofrece 10 apartamentos totalmente amueblados — estudios y dúplex de un dormitorio — con diseño contemporáneo, materiales de alta calidad y un ambiente luminoso y acogedor.
🏋️♀️ Gimnasio privado
🌿 Patio interior ajardinado
☕ Cerca de cafeterías, tiendas y metro
✅ Elegible para Golden Visa, desde €235,000
✅ Entrega: tercer trimestre de 2026
✅ Totalmente amueblado y equipado (LG, Bosch, Tefal)
✅ Rentabilidad 3–10% anual
✅ Compra rápida: todos los documentos listos
Una oportunidad excepcional para invertir o vivir en una de las zonas más prometedoras de Atenas.