  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Kallithea
  4. Piso en edificio nuevo Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia

Piso en edificio nuevo Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia

Municipality of Kallithea, Grecia
de
$267,047
;
8
Dejar una solicitud
ID: 32652
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of South Athens
  • Ciudad
    Municipality of Kallithea

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

Bella Vista Golden Visa Residences es un exclusivo complejo residencial boutique ubicado en el corazón de Kallithea, a solo 10 minutos del centro de Atenas y muy cerca de la Fundación Stavros Niarchos y la Riviera de Atenas.

El proyecto ofrece 10 apartamentos totalmente amueblados — estudios y dúplex de un dormitorio — con diseño contemporáneo, materiales de alta calidad y un ambiente luminoso y acogedor.

🏋️‍♀️ Gimnasio privado
🌿 Patio interior ajardinado
☕ Cerca de cafeterías, tiendas y metro

✅ Elegible para Golden Visa, desde €235,000
Entrega: tercer trimestre de 2026
✅ Totalmente amueblado y equipado (LG, Bosch, Tefal)
✅ Rentabilidad 3–10% anual
Compra rápida: todos los documentos listos

Una oportunidad excepcional para invertir o vivir en una de las zonas más prometedoras de Atenas.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 37.0 – 47.0
Precio por m², USD 6,423 – 7,531
Precio del apartamento, USD 278,658 – 301,879

Localización en el mapa

Municipality of Kallithea, Grecia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$148,162
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
de
$337,734
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$291,311
Complejo residencial Bomo Nikiti Apartments
Nikiti, Grecia
de
$193,286
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Grecia
de
$367,695
Está viendo
Piso en edificio nuevo Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$267,047
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Mostrar todo Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Grecia
de
$417,482
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
Nuestro proyecto "Melissia Oxygen" está ubicado en los suburbios del norte de la capital griega. El municipio de Melissia es un área caracterizada por su densa vegetación. Aunque pertenece al tejido urbano de la ciudad, te engaña ofreciéndote las "imágenes relajantes" de un complejo rural. G…
Desarrollador
VITRUVIUS INVESTMENTS
Dejar una solicitud
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
de
$289,001
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Las residencias Bel Air se encuentran en Elliniko, un suburbio de lujo en la encantadora Riviera ateniense. El área será reconstruida a través de un proyecto pionero en curso de 8 millones de euros para Atenas, con un enfoque en la creación de un parque metropolitano de primera clase y la me…
Desarrollador
V2 Development
Dejar una solicitud
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Mostrar todo Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Grecia
de
$184,652
El equipo de Tranio ha comprado un sitio de construcción en una zona tranquila y limpia en el centro de Atenas y está completando un edificio de apartamentos de 6 plantas. Será un edificio moderno con ascensor y espacio comercial en la planta baja. 11 apartamentos y estudios se entregan con …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Grecia
«Hasta hace poco, se podía comprar un piso en Atenas por 100,000€». Cómo está cambiando la demanda de vivienda y qué está pasando en el mercado inmobiliario griego según una experta
15.11.2022
«Hasta hace poco, se podía comprar un piso en Atenas por 100,000€». Cómo está cambiando la demanda de vivienda y qué está pasando en el mercado inmobiliario griego según una experta
Grecia planea reanudar las subastas de bienes raíces a partir del 1 de junio de 2021
19.02.2021
Grecia planea reanudar las subastas de bienes raíces a partir del 1 de junio de 2021
El gobierno griego ha simplificado la compra de viviendas vacacionales para extranjeros
09.08.2020
El gobierno griego ha simplificado la compra de viviendas vacacionales para extranjeros
Cómo obtener una visado dorado por compra de bienes raíces en Grecia
31.07.2020
Cómo obtener una visado dorado por compra de bienes raíces en Grecia
El gobierno de Grecia ha anunciado la apertura de sus fronteras a los turistas con condiciones especiales
08.06.2020
El gobierno de Grecia ha anunciado la apertura de sus fronteras a los turistas con condiciones especiales
Mostrar todas las publicaciones