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Complejo residencial 🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa

Municipality of Athens, Grecia
de
$449,725
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12
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ID: 37954
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/6/26

Localización

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  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of Central Athens
  • Ciudad
    Municipality of Athens
  • Dirección
    Filolaou
  • Metro
    Aghios Ioannis (~ 700 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa

Descripción del Proyecto

Ubicación: Filolaou 168, Pangrati, una de las zonas residenciales más prestigiosas de Atenas.

Accesibilidad: A 1 minuto de una parada de autobús, 14 minutos del metro Aghios Ioannis, 8 minutos de la Plaza Varnava y 25 minutos de la Acrópolis.

Complejo: Exclusivo proyecto de reconversión de un edificio comercial en una residencia boutique con solo 9 viviendas premium.

Golden Visa: Totalmente apto para el programa de residencia por inversión de Grecia.

PENTHOUSE 4-1

Ático Dúplex Exclusivo con Piscina Privada

  • Precio: 685.000 €

  • 3 dormitorios

  • 2 baños

  • Superficie interior: 93,00 m²

  • Terrazas y balcones: 105,90 m²

Terraza privada en la azotea: 92,20 m² con piscina privada, zona lounge y espacio para comidas al aire libre.

La residencia más exclusiva y espaciosa del proyecto.

Localización en el mapa

Municipality of Athens, Grecia
Educación
Cuidado de la salud

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