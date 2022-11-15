Complejo residencial 🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa

🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa
Descripción del Proyecto
Ubicación: Filolaou 168, Pangrati, una de las zonas residenciales más prestigiosas de Atenas.
Accesibilidad: A 1 minuto de una parada de autobús, 14 minutos del metro Aghios Ioannis, 8 minutos de la Plaza Varnava y 25 minutos de la Acrópolis.
Complejo: Exclusivo proyecto de reconversión de un edificio comercial en una residencia boutique con solo 9 viviendas premium.
Golden Visa: Totalmente apto para el programa de residencia por inversión de Grecia.
PENTHOUSE 4-1
Ático Dúplex Exclusivo con Piscina Privada
Precio: 685.000 €
3 dormitorios
2 baños
Superficie interior: 93,00 m²
Terrazas y balcones: 105,90 m²
Terraza privada en la azotea: 92,20 m² con piscina privada, zona lounge y espacio para comidas al aire libre.
La residencia más exclusiva y espaciosa del proyecto.