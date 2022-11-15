  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Syros and Ermoupoli
  4. Complejo residencial Blue Lagoon Syros

Complejo residencial Blue Lagoon Syros

Galissas, Grecia
Precio en demanda
;
20
Dejar una solicitud
ID: 27486
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Aegean
  • Barrio
    South Aegean
  • Ciudad
    Municipality of Syros and Ermoupoli
  • Pueblo
    Galissas

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

Vista general de la propiedad: Syros Island Apartment Complex

Ubicación: Syros Island, Grecia
Tipo: Complejo de apartamento
Total Unidades: 21 Apartamentos y Estudios
Tamaños de la unidad: Ranging de 20m2 a 50m2
Precio: 85.000 € - 220.000 €

Descripción:

Ubicado en la pintoresca isla de Syros, este complejo de apartamentos meticulosamente reformado ofrece una mezcla única de estilo moderno y mediterráneo. Originalmente diseñado como un hotel, la propiedad ha sido cuidadosamente transformada en una vibrante comunidad con 22 unidades diversas, que van desde estudios acogedores a amplios apartamentos. Con su ubicación privilegiada en una zona altamente turística, el complejo está rodeado de excelentes destinos, incluyendo hermosas playas, sitios históricos y vibrantes mercados locales, lo que lo hace ideal para los viajeros de vacaciones que buscan relajación y aventura.

A ti

El complejo se divide en dos edificios, cada uno diseñado para maximizar confort y atractivo estético.

La planta baja consta de Unidades G-01 a G-06, con seis estudios, incluyendo G-03 designado como un apartamento cómodo. Esta planta proporciona acceso directo al patio delantero, creando un ambiente acogedor para los residentes y los huéspedes por igual.

El primer piso cuenta con Unidades F-01 a F-08, ofreciendo una mezcla de ocho unidades, incluyendo dos estudios (F-04 y F-05) y seis apartamentos, asegurando una variedad de opciones de vida para atender a diferentes estilos de vida.

El segundo piso consta de unidades S-01 a S-07, con impresionantes vistas al mar. Este nivel incluye ocho unidades, con dos estudios (S-04 y S-05) junto a seis apartamentos, perfectos para aquellos que buscan una experiencia de vida serena y escénica.

Amenities

El patio delantero está hermosomente ajardinado, proporcionando un espacio agradable y acogedor para los residentes. Las plantas superiores ofrecen impresionantes vistas del mar Egeo, mejorando el atractivo general del complejo.

Prime Location

Esta propiedad está perfectamente posicionada para alquileres a corto plazo, por lo que es una inversión atractiva para aquellos que buscan capitalizar en el mercado de alquiler de vacaciones en auge. Cada unidad ha sido cuidadosamente reformada para proporcionar comodidades modernas, preservando al mismo tiempo el rico patrimonio arquitectónico de la isla.

Este complejo de apartamentos en Syros Island presenta una oportunidad única para propietarios e inversores por igual. Con su variedad de tipos de unidades y comodidades deseables, se puede convertir en un destino buscado para los residentes y visitantes. Abraza el encanto de la isla viviendo y descubre tu nueva casa en este encantador entorno mediterráneo.

Localización en el mapa

Galissas, Grecia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
de
$177,436
Edificio de apartamentos Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$148,162
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Grecia
de
$184,652
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$285,007
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$289,001
Está viendo
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Galissas, Grecia
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Mostrar todo Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Grecia
de
$417,482
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
Nuestro proyecto "Melissia Oxygen" está ubicado en los suburbios del norte de la capital griega. El municipio de Melissia es un área caracterizada por su densa vegetación. Aunque pertenece al tejido urbano de la ciudad, te engaña ofreciéndote las "imágenes relajantes" de un complejo rural. G…
Desarrollador
VITRUVIUS INVESTMENTS
Dejar una solicitud
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Mostrar todo Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Grecia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Serenity es un nuevo complejo boutique en la zona de élite de Alimos, a solo 3 minutos de la costa de la Riviera de Atenas. Vistas panorámicas al mar, exquisita arquitectura, terrazas con vistas al atardecer y un alto nivel de vida hacen de este proyecto ideal para vivir, recreación e invers…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Mostrar todo Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
de
$419,703
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Fusion es un complejo residencial cerrado único situado en el distrito de Paleo Faliro, un prestigioso barrio costero en el sur de Atenas, a solo 5 minutos de las playas y a 15 minutos del centro de la ciudad. Es una opción ideal para aquellos que buscan una vida urbana moderna junto al mar …
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Grecia
«Hasta hace poco, se podía comprar un piso en Atenas por 100,000€». Cómo está cambiando la demanda de vivienda y qué está pasando en el mercado inmobiliario griego según una experta
15.11.2022
«Hasta hace poco, se podía comprar un piso en Atenas por 100,000€». Cómo está cambiando la demanda de vivienda y qué está pasando en el mercado inmobiliario griego según una experta
Grecia planea reanudar las subastas de bienes raíces a partir del 1 de junio de 2021
19.02.2021
Grecia planea reanudar las subastas de bienes raíces a partir del 1 de junio de 2021
El gobierno griego ha simplificado la compra de viviendas vacacionales para extranjeros
09.08.2020
El gobierno griego ha simplificado la compra de viviendas vacacionales para extranjeros
Cómo obtener una visado dorado por compra de bienes raíces en Grecia
31.07.2020
Cómo obtener una visado dorado por compra de bienes raíces en Grecia
El gobierno de Grecia ha anunciado la apertura de sus fronteras a los turistas con condiciones especiales
08.06.2020
El gobierno de Grecia ha anunciado la apertura de sus fronteras a los turistas con condiciones especiales
Mostrar todas las publicaciones