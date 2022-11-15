Complejo residencial Blue Lagoon Syros

Vista general de la propiedad: Syros Island Apartment Complex

Ubicación: Syros Island, Grecia

Tipo: Complejo de apartamento

Total Unidades: 21 Apartamentos y Estudios

Tamaños de la unidad: Ranging de 20m2 a 50m2

Precio: 85.000 € - 220.000 €

Descripción:

Ubicado en la pintoresca isla de Syros, este complejo de apartamentos meticulosamente reformado ofrece una mezcla única de estilo moderno y mediterráneo. Originalmente diseñado como un hotel, la propiedad ha sido cuidadosamente transformada en una vibrante comunidad con 22 unidades diversas, que van desde estudios acogedores a amplios apartamentos. Con su ubicación privilegiada en una zona altamente turística, el complejo está rodeado de excelentes destinos, incluyendo hermosas playas, sitios históricos y vibrantes mercados locales, lo que lo hace ideal para los viajeros de vacaciones que buscan relajación y aventura.

A ti

El complejo se divide en dos edificios, cada uno diseñado para maximizar confort y atractivo estético.

La planta baja consta de Unidades G-01 a G-06, con seis estudios, incluyendo G-03 designado como un apartamento cómodo. Esta planta proporciona acceso directo al patio delantero, creando un ambiente acogedor para los residentes y los huéspedes por igual.

El primer piso cuenta con Unidades F-01 a F-08, ofreciendo una mezcla de ocho unidades, incluyendo dos estudios (F-04 y F-05) y seis apartamentos, asegurando una variedad de opciones de vida para atender a diferentes estilos de vida.

El segundo piso consta de unidades S-01 a S-07, con impresionantes vistas al mar. Este nivel incluye ocho unidades, con dos estudios (S-04 y S-05) junto a seis apartamentos, perfectos para aquellos que buscan una experiencia de vida serena y escénica.

Amenities

El patio delantero está hermosomente ajardinado, proporcionando un espacio agradable y acogedor para los residentes. Las plantas superiores ofrecen impresionantes vistas del mar Egeo, mejorando el atractivo general del complejo.

Prime Location

Esta propiedad está perfectamente posicionada para alquileres a corto plazo, por lo que es una inversión atractiva para aquellos que buscan capitalizar en el mercado de alquiler de vacaciones en auge. Cada unidad ha sido cuidadosamente reformada para proporcionar comodidades modernas, preservando al mismo tiempo el rico patrimonio arquitectónico de la isla.

Este complejo de apartamentos en Syros Island presenta una oportunidad única para propietarios e inversores por igual. Con su variedad de tipos de unidades y comodidades deseables, se puede convertir en un destino buscado para los residentes y visitantes. Abraza el encanto de la isla viviendo y descubre tu nueva casa en este encantador entorno mediterráneo.