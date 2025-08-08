  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Palaio Faliro

Obra nueva en venta en Municipality of Palaio Faliro

apartamentos
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
de
$419,494
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Fusion es un complejo residencial cerrado único situado en el distrito de Paleo Faliro, un prestigioso barrio costero en el sur de Atenas, a solo 5 minutos de las playas y a 15 minutos del centro de la ciudad. Es una opción ideal para aquellos que buscan una vida urbana moderna junto al mar …
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir