  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Attica

Obra nueva en venta en Attica

;
Atenas
4
Regional Unit of South Athens
14
Regional Unit of Piraeus
10
Municipality of Piraeus
10
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Premium Premium
Comercio Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
Comercio Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
Comercio Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
Comercio Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
Municipality of Agia Paraskevi, Grecia
de
$2,53M
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Propiedad comercial independiente 1.110 metros cuadrados en venta – 490-492 Mesogeion Avenue, Agia ParaskeviPrecio de venta: 2.200.000 € (Negociable)Una excelente oportunidad de inversión en uno de los lugares más destacados de la avenida Mesogeion, Atenas, Grecia. Una propiedad comercial in…
Desarrollador
DC Constructions
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
DC Constructions
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Escribir en Telegram
Edificio de apartamentos Lopes Residences
Edificio de apartamentos Lopes Residences
Edificio de apartamentos Lopes Residences
Edificio de apartamentos Lopes Residences
Edificio de apartamentos Lopes Residences
Mostrar todo Edificio de apartamentos Lopes Residences
Edificio de apartamentos Lopes Residences
Municipality of Paiania, Grecia
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
¡Salven miles! ¡Pon tu Ingreso!Una oportunidad excepcional para los inversores, Lopes Residences viene con tres años de gestión complementaria y cargos comunales —ahorrándoles miles al tiempo que brindan tranquilidad desde el primer día. Ubicado en el tranquilo y bien conectado suburbio de P…
Desarrollador
Velment
Dejar una solicitud
Complejo residencial ParkView Athens
Complejo residencial ParkView Athens
Complejo residencial ParkView Athens
Complejo residencial ParkView Athens
Complejo residencial ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Grecia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Parkview Athens es un exclusivo enclave residencial que ofrece una experiencia moderna de vida ateniense con vistas panorámicas del parque y el emblemático horizonte de la ciudad. Diseñado y elegantemente terminado, el desarrollo cuenta con 13 apartamentos contemporáneos que van desde 35 m2 …
Desarrollador
Limar Homes
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Limar Homes
Idiomas hablados
English, Ελληνικά
TekceTekce
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Mostrar todo Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$263,630
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 37–47 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bella Vista Golden Visa Residences es un exclusivo complejo residencial boutique ubicado en el corazón de Kallithea, a solo 10 minutos del centro de Atenas y muy cerca de la Fundación Stavros Niarchos y la Riviera de Atenas. El proyecto ofrece 10 apartamentos totalmente amueblados — estud…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.0 – 47.0
277,402 – 300,519
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$289,001
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
Área 68 m²
1 objeto inmobiliario 1
V² DESARROLLO MARINA RESIDENCES está perfectamente ubicado en el corazón de Mikrolimano en el Pireo. Mikrolimano es un popular destino de viaje, preferido por los atenienses, los lugareños y los visitantes, y está buscando un lugar encantador y pintoresco donde pueda pasar su tiempo libre. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
68.0
300,519
Desarrollador
V2 Development
Dejar una solicitud
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Mostrar todo Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
de
$419,703
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Fusion es un complejo residencial cerrado único situado en el distrito de Paleo Faliro, un prestigioso barrio costero en el sur de Atenas, a solo 5 minutos de las playas y a 15 minutos del centro de la ciudad. Es una opción ideal para aquellos que buscan una vida urbana moderna junto al mar …
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano
Edificio de apartamentos Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano
Edificio de apartamentos Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano
Edificio de apartamentos Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano
Edificio de apartamentos Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano
Mostrar todo Edificio de apartamentos Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano
Edificio de apartamentos Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$389,713
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano 💰 Precio: 340.000 € 📍 Ubicación: Mikrolimano / Kastella, El Pireo (Atenas), Grecia 📄 Estado: Apto para el programa Golden Visa de Grecia 🏠 Características de la propiedad Unidad: Maisonette M3 Tipo: Dúplex de dos niveles …
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartamento en la isla de Egina | Golden Visa Grecia
Complejo residencial Apartamento en la isla de Egina | Golden Visa Grecia
Complejo residencial Apartamento en la isla de Egina | Golden Visa Grecia
Complejo residencial Apartamento en la isla de Egina | Golden Visa Grecia
Complejo residencial Apartamento en la isla de Egina | Golden Visa Grecia
Vaia, Grecia
de
$284,737
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Apartamento en la isla de Egina | Golden Visa Grecia Ubicación: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecia Moderno apartamento en un nuevo complejo residencial boutique situado en la isla de Egina, una de las islas más pintorescas del golfo Sarónico. El proyecto combina una excelente ubicac…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
Mostrar todo Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
Municipality of Piraeus, Grecia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 23–50 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Residencia Portside – Oportunidad de Inversiones Premium en PireoDesbloquear el potencial de las propiedades inmobiliarias primarias a pocos pasos del Egeo.Presentación de Portside Residencia — una rara oportunidad de poseer una propiedad de alquiler totalmente operativa y de alto rendimient…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
23.0 – 50.0
184,935 – 346,753
Apartamentos 2 habitaciones
33.0 – 44.0
254,285 – 346,753
Desarrollador
Limar Homes
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Limar Homes
Idiomas hablados
English, Ελληνικά
Complejo residencial Entoliko 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia
Complejo residencial Entoliko 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia
Complejo residencial Entoliko 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia
Complejo residencial Entoliko 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia
Complejo residencial Entoliko 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia
Mostrar todo Complejo residencial Entoliko 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia
Complejo residencial Entoliko 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$286,554
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Etolikou 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia Etolikou 11 es un moderno complejo de apartamentos con servicios, situado a solo 170 metros del puerto del Pireo, una de las zonas con mayor crecimiento de Grecia. El proyecto es una reconversión de un edificio i…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa
Edificio de apartamentos Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa
Edificio de apartamentos Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa
Edificio de apartamentos Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa
Edificio de apartamentos Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa
Edificio de apartamentos Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa
Municipality of Athens, Grecia
de
$298,016
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
🏡 Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa Moderno apartamento de 1 dormitorio en un nuevo complejo residencial ubicado en una de las zonas con mayor proyección de Atenas. El proyecto combina una ubicación privilegiada, acabados de alta calidad y un excelente potencial de inver…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca del mar en Palaio Faliro, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca del mar en Palaio Faliro, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca del mar en Palaio Faliro, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca del mar en Palaio Faliro, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca del mar en Palaio Faliro, Atenas
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca del mar en Palaio Faliro, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos modernos cerca del mar en Palaio Faliro, Atenas
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
de
$487,199
Año de construcción 2027
Nuevo desarrollo residencial en Palaio Faliro, uno de los distritos costeros más prestigiosos de Atenas, cerca de la Riviera Ateniense, playas y marinas. Características • apartamentos y dúplex de 2 y 3 dormitorios • edificio de 7 plantas con 21 residencias • eficiencia energética A+…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Mostrar todo Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$291,311
Año de construcción 2026
Área 41–63 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Acerca del proyectoKALLITHEA VEERDEE es un moderno complejo residencial de 8 apartamentos creados de acuerdo con los últimos estándares de comodidad y funcionalidad. Diseños amplios, materiales de acabado modernos y soluciones de diseño reflexivas proporcionan un alto nivel de vida adecuado …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0 – 63.0
288,961 – 300,519
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamento en Atenas para Golden Visa e ingresos pasivos
Edificio de apartamentos Apartamento en Atenas para Golden Visa e ingresos pasivos
Edificio de apartamentos Apartamento en Atenas para Golden Visa e ingresos pasivos
Edificio de apartamentos Apartamento en Atenas para Golden Visa e ingresos pasivos
Edificio de apartamentos Apartamento en Atenas para Golden Visa e ingresos pasivos
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamento en Atenas para Golden Visa e ingresos pasivos
Edificio de apartamentos Apartamento en Atenas para Golden Visa e ingresos pasivos
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$294,818
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
🏡 Apartamento frente al mar en El Pireo | Golden Visa Grecia 💰 Precio: 258.000 € 📍 Ubicación: El Pireo, Atenas, Grecia El complejo se encuentra en primera línea de mar, a pocos pasos del mayor puerto de pasajeros de Grecia. Es una de las zonas con mayor proyección de la Riviera de Ate…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial 🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa
Complejo residencial 🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa
Complejo residencial 🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa
Complejo residencial 🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa
Complejo residencial 🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa
Mostrar todo Complejo residencial 🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa
Complejo residencial 🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa
Municipality of Athens, Grecia
de
$445,656
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa Descripción del Proyecto Ubicación: Filolaou 168, Pangrati, una de las zonas residenciales más prestigiosas de Atenas. Accesibilidad: A 1 minuto de una parada de autobús, 14 minutos del metro Aghios Ioannis, 8 minutos de la Plaza Varnava y 25 min…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Mostrar todo Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Grecia
de
$184,652
El equipo de Tranio ha comprado un sitio de construcción en una zona tranquila y limpia en el centro de Atenas y está completando un edificio de apartamentos de 6 plantas. Será un edificio moderno con ascensor y espacio comercial en la planta baja. 11 apartamentos y estudios se entregan con …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Residencias de lujo en Kifisia, Atenas
Edificio de apartamentos Residencias de lujo en Kifisia, Atenas
Edificio de apartamentos Residencias de lujo en Kifisia, Atenas
Edificio de apartamentos Residencias de lujo en Kifisia, Atenas
Edificio de apartamentos Residencias de lujo en Kifisia, Atenas
Mostrar todo Edificio de apartamentos Residencias de lujo en Kifisia, Atenas
Edificio de apartamentos Residencias de lujo en Kifisia, Atenas
Municipality of Kifisia, Grecia
de
$834,543
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Complejo residencial exclusivo ubicado en Kifisia, uno de los suburbios más prestigiosos y verdes de Atenas, conocido por su ambiente aristocrático, parques y villas históricas. Tipos de viviendas • apartamentos de 2–5 dormitorios • amplios dúplex • áticos con terrazas privadas • re…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa
Complejo residencial Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa
Complejo residencial Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa
Complejo residencial Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa
Complejo residencial Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa
Mostrar todo Complejo residencial Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa
Complejo residencial Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$336,198
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa Moderno apartamento en un complejo residencial premium situado en primera línea de mar en la Riviera de Atenas. Una excelente opción para vacaciones, inversión y obtención del permiso de residencia griego mediante el programa Golden Vi…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Residencia Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa
Residencia Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa
Residencia Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa
Residencia Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa
Residencia Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa
Mostrar todo Residencia Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa
Residencia Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa
Municipality of Glyfada, Grecia
de
$2,69M
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa Un exclusivo ático situado en Glyfada, una de las zonas más prestigiosas de la Riviera de Atenas. Esta amplia residencia con piscina privada, impresionantes vistas panorámicas al mar y tecnología de últi…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grecia
de
$874,381
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
:Beyond es un complejo residencial premium situado en la famosa Riviera de Atenas, a solo 160 metros de la playa de arena y junto a la Marina Alimos, uno de los puertos deportivos más grandes de la región. El proyecto es ideal para aquellos que aprecian el estilo de vida marino, la estética,…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 31–40 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Panorama general del proyectoEl Aura Residence es un desarrollo boutique que consta de 19 unidades residenciales.Incluye 9 plazas de aparcamiento dedicadas para alojar a los residentes.Los tamaños del apartamento varían desde aprox. 35 m2 a 65 m2, que ofrece opciones de vida compactas y cómo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 40.0
248,506 – 265,844
Apartamentos 2 habitaciones
40.0
265,844
Desarrollador
Limar Homes
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Limar Homes
Idiomas hablados
English, Ελληνικά
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Mostrar todo Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Municipality of Agia Paraskevi, Grecia
de
$765,333
Gounari es un proyecto de renovación completa de un edificio residencial terminado en 2024.En el proyecto se ofrecen unidades de dos apartamentos de 2 dormitorios. Se pueden alquilar con un rendimiento garantizado del 4,5%, gestionado por Blueground, una empresa líder internacional de alquil…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartamento en El Pireo para Golden Visa
Apart - hotel Apartamento en El Pireo para Golden Visa
Apart - hotel Apartamento en El Pireo para Golden Visa
Apart - hotel Apartamento en El Pireo para Golden Visa
Apart - hotel Apartamento en El Pireo para Golden Visa
Mostrar todo Apart - hotel Apartamento en El Pireo para Golden Visa
Apart - hotel Apartamento en El Pireo para Golden Visa
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$263,746
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
🏡 Apartamento en El Pireo para Golden Visa 💰 Precio: 272.000 € Apartamento moderno ubicado en El Pireo, una de las zonas con mayor crecimiento del área metropolitana de Atenas. Cerca del puerto, metro, Riviera de Atenas, marinas y centro histórico. • 4 minutos al Puerto de El Pireo …
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$422,802
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
🏡 Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa Moderno apartamento ubicado en Neo Faliro, una de las zonas más prometedoras de la Riviera Ateniense. El proyecto combina arquitectura contemporánea con la restauración de un edificio histórico protegido de 1897 situado en …
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos de lujo cerca del mar en Alimos, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos de lujo cerca del mar en Alimos, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos de lujo cerca del mar en Alimos, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos de lujo cerca del mar en Alimos, Atenas
Edificio de apartamentos Apartamentos de lujo cerca del mar en Alimos, Atenas
Municipality of Alimos, Grecia
de
$855,177
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Nuevo complejo residencial situado en Alimos, parte de la Riviera Ateniense, a 850 m del mar. • edificio de 6 plantas con 13 residencias • apartamentos y dúplex de 1 a 3 dormitorios • eficiencia energética A+ Superficie 70 – 210 m² Precio • desde €641.000 + IVA • desde €4.5…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Mostrar todo Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Grecia
de
$824,430
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Serenity es un nuevo complejo boutique en la zona de élite de Alimos, a solo 3 minutos de la costa de la Riviera de Atenas. Vistas panorámicas al mar, exquisita arquitectura, terrazas con vistas al atardecer y un alto nivel de vida hacen de este proyecto ideal para vivir, recreación e invers…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa
Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa
Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa
Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa
Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa
Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa
Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa
Municipality of Glyfada, Grecia
de
$286,554
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa Ubicado en la prestigiosa zona de Glyfada, en la Riviera de Atenas, este apartamento ofrece una excelente oportunidad tanto para vivir como para invertir. La propiedad cumple con los requisitos del programa Golden Visa de Grecia, …
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
de
$289,001
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Las residencias Bel Air se encuentran en Elliniko, un suburbio de lujo en la encantadora Riviera ateniense. El área será reconstruida a través de un proyecto pionero en curso de 8 millones de euros para Atenas, con un enfoque en la creación de un parque metropolitano de primera clase y la me…
Desarrollador
V2 Development
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Mostrar todo Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Grecia
de
$367,695
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Área 109 m²
1 objeto inmobiliario 1
Este complejo residencial, ubicado en el entorno verde de Ilion en Atenas, ofrece una excelente oportunidad tanto para inversión como para vida familiar. El edificio estará terminado pronto, concretamente en 2024, y ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer el máximo confort y comodidad. …
Desarrollador
KEGHOLDINGS EE
Dejar una solicitud
Complejo residencial Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Complejo residencial Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Complejo residencial Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Complejo residencial Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$276,530
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 45 m²
1 objeto inmobiliario 1
Skiway es un complejo residencial moderno como parte del proyecto insignia Piraeus Greate, el mayor proyecto de desarrollo multifuncional en Grecia con una superficie de más de 85.000 m2.🏙 ¿Qué es Skiway?Edificio de 14 plantas con 44 residencias (de estudios a 2+1)2 niveles de locales comerc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.0
317,857
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
de
$337,734
Año de construcción 2022
Número de plantas 5
MALIBU RESIDENCES es el nuevo proyecto residencial ubicado en el exuberante suburbio de Elliniko, justo en la Riviera ateniense. Con hermosos apartamentos de dormitorio 6 2, una casita de dormitorio 4 y construidos con nuestros altos estándares de construcción, las residencias MALIBU son una…
Desarrollador
V2 Development
Dejar una solicitud
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Mostrar todo Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$285,007
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 52 m²
1 objeto inmobiliario 1
🏗 Descripción del proyecto bajo la Visa de Oro📍 Ubicación.Kallithea es una zona vibrante y vibrante de Atenas, combinando un rico patrimonio histórico y un ambiente urbano moderno.Conocido por sus aguas termales en el pasadoAhora un centro cultural con vistas costeras, cafés, museos y arquit…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
369,870
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Barrio residencial ARTEMIS
Barrio residencial ARTEMIS
Barrio residencial ARTEMIS
Barrio residencial ARTEMIS
Barrio residencial ARTEMIS
Mostrar todo Barrio residencial ARTEMIS
Barrio residencial ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Grecia
de
$157,985
Número de plantas 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. Con una antigua casa de 55 SQ. M. AMENITIES withIN THE PLOT Y CAN BE RENOVATED FOR A HOLIDAY HOME. También es un PLOT VALUABLE para una nueva casa en la mejor zona de ARTEMIDA con un muy buen proyecto de desarrollo de todas las INFRASTRUCTURAS. También p…
Agencia
Akinita-kapelli
Dejar una solicitud
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
de
$307,296
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Atravesado por la línea de tranvía que lo conecta con el centro de Atenas y la riviera, Nea Smirni se desarrolla alrededor de su popular plaza, proporcionando una increíble selección de opciones para el entretenimiento, el deporte, restaurantes y tiendas! Nea Smirni es uno de los suburbios r…
Desarrollador
V2 Development
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos DIAMOND
Edificio de apartamentos DIAMOND
Edificio de apartamentos DIAMOND
Edificio de apartamentos DIAMOND
Edificio de apartamentos DIAMOND
Municipality of Peristeri, Grecia
de
$423,497
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
Área 150 m²
1 objeto inmobiliario 1
El edificio de apartamentos DIAMOND, ubicado en el corazón de Peristeri, en la parte occidental de Atenas, ofrece una excelente oportunidad tanto para inversión como para vida familiar. El edificio se completará a finales de 2023 y ha sido cuidadosamente diseñado para brindar el máximo confo…
Desarrollador
KEGHOLDINGS EE
Dejar una solicitud
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Mostrar todo Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Grecia
de
$417,482
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
Nuestro proyecto "Melissia Oxygen" está ubicado en los suburbios del norte de la capital griega. El municipio de Melissia es un área caracterizada por su densa vegetación. Aunque pertenece al tejido urbano de la ciudad, te engaña ofreciéndote las "imágenes relajantes" de un complejo rural. G…
Desarrollador
VITRUVIUS INVESTMENTS
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir