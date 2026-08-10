Municipality of Nea Smyrni, Grecia

Atravesado por la línea de tranvía que lo conecta con el centro de Atenas y la riviera, Nea Smirni se desarrolla alrededor de su popular plaza, proporcionando una increíble selección de opciones para el entretenimiento, el deporte, restaurantes y tiendas! Nea Smirni es uno de los suburbios r…