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Complejo residencial Apartamento en la isla de Egina | Golden Visa Grecia

Vaia, Grecia
de
$284,737
;
4
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ID: 38153
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of Islands
  • Ciudad
    Municipality of Aegina
  • Pueblo
    Vaia
  • Dirección
    Aigina Mesagros

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Apartamento en la isla de Egina | Golden Visa Grecia

Ubicación: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecia

Moderno apartamento en un nuevo complejo residencial boutique situado en la isla de Egina, una de las islas más pintorescas del golfo Sarónico. El proyecto combina una excelente ubicación cerca de la playa, arquitectura contemporánea, alta eficiencia energética y un gran potencial de inversión. La propiedad es ideal tanto como residencia habitual o vivienda vacacional como para obtener la residencia griega mediante el programa Golden Visa.

Características del apartamento

  • Precio: 250.000 €
  • Superficie: 40 m²
  • 1 dormitorio
  • 1 baño

Sobre el proyecto

Este moderno complejo residencial está ubicado en Agia Marina, la zona costera más popular de la isla de Egina. El exclusivo proyecto cuenta con solo 11 apartamentos de entre 28 y 66 m², con uno o dos dormitorios. Su arquitectura sigue un diseño minimalista, priorizando la luz natural, la funcionalidad y una estética atemporal.

El edificio cuenta con certificación energética A+ e incorpora modernas soluciones tecnológicas que garantizan el máximo confort y bajos costes de mantenimiento.

Ventajas del proyecto

  • Clase energética A+
  • Sistema Smart Home
  • Calefacción y refrigeración autónomas mediante bomba de calor
  • Ventanas de aluminio de alta eficiencia con excelente aislamiento térmico y acústico
  • Puerta de entrada de seguridad reforzada
  • Calentador solar de agua
  • Iluminación LED de última generación
  • Fachada con aislamiento térmico
  • Grandes ventanales panorámicos que proporcionan abundante luz natural

Ubicación

El complejo se encuentra en Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecia, la zona turística más popular de la isla.

Muy cerca encontrará:

  • Playas de arena con aguas cristalinas
  • Puerto de Agia Marina
  • Cafeterías, restaurantes y tabernas tradicionales
  • Supermercados
  • Farmacia y cajeros automáticos
  • Parada de transporte público
  • El famoso Templo de Afea

La isla se encuentra a solo 25 minutos en ferry rápido desde el puerto del Pireo, lo que la convierte en una excelente opción tanto para vivir como para disfrutar de vacaciones.

Ventajas para inversores

  • Apto para el programa Golden Visa de Grecia
  • Cumple con el umbral mínimo de inversión de 250.000 €
  • Alta demanda de alquiler gracias al turismo durante todo el año
  • Excelente opción para alquileres de corta y larga duración
  • Moderno complejo residencial de alta eficiencia energética
  • Número limitado de apartamentos, lo que favorece su valor a largo plazo

Promotor

El proyecto está desarrollado por Lux&Easy, una empresa griega de diseño y construcción especializada en complejos residenciales modernos y energéticamente eficientes.

Localización en el mapa

Vaia, Grecia
Alimentación
Ocio

Reseña en vídeo de complejo residencial Apartamento en la isla de Egina | Golden Visa Grecia

AFEA RESIDENCE for Golden Visa

Calculadora hipotecaria

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Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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