Complejo residencial Apartamento en la isla de Egina | Golden Visa Grecia

Apartamento en la isla de Egina | Golden Visa Grecia

Ubicación: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecia

Moderno apartamento en un nuevo complejo residencial boutique situado en la isla de Egina, una de las islas más pintorescas del golfo Sarónico. El proyecto combina una excelente ubicación cerca de la playa, arquitectura contemporánea, alta eficiencia energética y un gran potencial de inversión. La propiedad es ideal tanto como residencia habitual o vivienda vacacional como para obtener la residencia griega mediante el programa Golden Visa.

Características del apartamento

Precio: 250.000 €

Superficie: 40 m²

1 dormitorio

1 baño

Sobre el proyecto

Este moderno complejo residencial está ubicado en Agia Marina, la zona costera más popular de la isla de Egina. El exclusivo proyecto cuenta con solo 11 apartamentos de entre 28 y 66 m², con uno o dos dormitorios. Su arquitectura sigue un diseño minimalista, priorizando la luz natural, la funcionalidad y una estética atemporal.

El edificio cuenta con certificación energética A+ e incorpora modernas soluciones tecnológicas que garantizan el máximo confort y bajos costes de mantenimiento.

Ventajas del proyecto

Clase energética A+

Sistema Smart Home

Calefacción y refrigeración autónomas mediante bomba de calor

Ventanas de aluminio de alta eficiencia con excelente aislamiento térmico y acústico

Puerta de entrada de seguridad reforzada

Calentador solar de agua

Iluminación LED de última generación

Fachada con aislamiento térmico

Grandes ventanales panorámicos que proporcionan abundante luz natural

Ubicación

El complejo se encuentra en Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecia, la zona turística más popular de la isla.

Muy cerca encontrará:

Playas de arena con aguas cristalinas

Puerto de Agia Marina

Cafeterías, restaurantes y tabernas tradicionales

Supermercados

Farmacia y cajeros automáticos

Parada de transporte público

El famoso Templo de Afea

La isla se encuentra a solo 25 minutos en ferry rápido desde el puerto del Pireo, lo que la convierte en una excelente opción tanto para vivir como para disfrutar de vacaciones.

Ventajas para inversores

Apto para el programa Golden Visa de Grecia

Cumple con el umbral mínimo de inversión de 250.000 €

Alta demanda de alquiler gracias al turismo durante todo el año

Excelente opción para alquileres de corta y larga duración

Moderno complejo residencial de alta eficiencia energética

Número limitado de apartamentos, lo que favorece su valor a largo plazo

Promotor

El proyecto está desarrollado por Lux&Easy, una empresa griega de diseño y construcción especializada en complejos residenciales modernos y energéticamente eficientes.