Complejo residencial Apartamento en la isla de Egina | Golden Visa Grecia

Apartamento en la isla de Egina | Golden Visa Grecia
Ubicación: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecia
Moderno apartamento en un nuevo complejo residencial boutique situado en la isla de Egina, una de las islas más pintorescas del golfo Sarónico. El proyecto combina una excelente ubicación cerca de la playa, arquitectura contemporánea, alta eficiencia energética y un gran potencial de inversión. La propiedad es ideal tanto como residencia habitual o vivienda vacacional como para obtener la residencia griega mediante el programa Golden Visa.
Características del apartamento
Sobre el proyecto
Este moderno complejo residencial está ubicado en Agia Marina, la zona costera más popular de la isla de Egina. El exclusivo proyecto cuenta con solo 11 apartamentos de entre 28 y 66 m², con uno o dos dormitorios. Su arquitectura sigue un diseño minimalista, priorizando la luz natural, la funcionalidad y una estética atemporal.
El edificio cuenta con certificación energética A+ e incorpora modernas soluciones tecnológicas que garantizan el máximo confort y bajos costes de mantenimiento.
Ventajas del proyecto
Ubicación
El complejo se encuentra en Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecia, la zona turística más popular de la isla.
Muy cerca encontrará:
La isla se encuentra a solo 25 minutos en ferry rápido desde el puerto del Pireo, lo que la convierte en una excelente opción tanto para vivir como para disfrutar de vacaciones.
Ventajas para inversores
Promotor
El proyecto está desarrollado por Lux&Easy, una empresa griega de diseño y construcción especializada en complejos residenciales modernos y energéticamente eficientes.