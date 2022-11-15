Piso en edificio nuevo Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano

Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano
🏠 Características de la propiedad
✨ Sobre la propiedad
Elegante dúplex situado en una de las zonas costeras más prestigiosas de Atenas. La luz mediterránea natural, la arquitectura contemporánea y una distribución cuidadosamente diseñada crean un ambiente de confort, privacidad y tranquilidad.
Su diseño de dos niveles ofrece la sensación de vivir en una casa privada a pocos pasos del mar.
🌊 Ventajas de la ubicación
Principales ventajas
🌿 Espacio exterior privado
Patio exclusivo de 11 m², una característica poco común en propiedades urbanas junto al mar.
🏡 Distribución en dos niveles
Mayor privacidad y sensación de vivir en una vivienda independiente.
📈 Alto potencial de inversión
La ubicación costera y la elevada demanda garantizan excelentes oportunidades de alquiler.
📄 Apto para Golden Visa
Cumple con los requisitos de inversión para obtener la residencia griega mediante el programa Golden Visa.
💎 Ideal para vivir e invertir
Una excelente combinación de ubicación privilegiada, diseño moderno, potencial de rentabilidad y elegibilidad para Golden Visa.