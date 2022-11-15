Piso en edificio nuevo Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano

Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano

💰 Precio: 340.000 €

340.000 € 📍 Ubicación: Mikrolimano / Kastella, El Pireo (Atenas), Grecia

Mikrolimano / Kastella, El Pireo (Atenas), Grecia 📄 Estado: Apto para el programa Golden Visa de Grecia

🏠 Características de la propiedad

Unidad: Maisonette M3

Maisonette M3 Tipo: Dúplex de dos niveles (niveles 0 y 1)

Dúplex de dos niveles (niveles 0 y 1) Superficie interior: 51 m²

51 m² Dormitorios: 1

1 Balcón: 4 m²

4 m² Patio privado: 11 m²

✨ Sobre la propiedad

Elegante dúplex situado en una de las zonas costeras más prestigiosas de Atenas. La luz mediterránea natural, la arquitectura contemporánea y una distribución cuidadosamente diseñada crean un ambiente de confort, privacidad y tranquilidad.

Su diseño de dos niveles ofrece la sensación de vivir en una casa privada a pocos pasos del mar.

🌊 Ventajas de la ubicación

A solo 1,5 minutos a pie del paseo marítimo de Mikrolimano

del paseo marítimo de Mikrolimano Cerca de famosos restaurantes de mariscos y acogedores cafés

Próximo al puerto deportivo

Aproximadamente 2 minutos de la playa

Excelente conexión con el centro de Atenas

Principales ventajas

🌿 Espacio exterior privado

Patio exclusivo de 11 m², una característica poco común en propiedades urbanas junto al mar.

🏡 Distribución en dos niveles

Mayor privacidad y sensación de vivir en una vivienda independiente.

📈 Alto potencial de inversión

La ubicación costera y la elevada demanda garantizan excelentes oportunidades de alquiler.

📄 Apto para Golden Visa

Cumple con los requisitos de inversión para obtener la residencia griega mediante el programa Golden Visa.

💎 Ideal para vivir e invertir

Una excelente combinación de ubicación privilegiada, diseño moderno, potencial de rentabilidad y elegibilidad para Golden Visa.