  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Piraeus
  4. Piso en edificio nuevo Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano

Piso en edificio nuevo Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano

Municipality of Piraeus, Grecia
de
$391,530
;
19
Dejar una solicitud
ID: 38100
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of Piraeus
  • Ciudad
    Municipality of Piraeus
  • Dirección
    Parallelos Parodos A
  • Metro
    Faliro (~ 1000 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano

  • 💰 Precio: 340.000 €
  • 📍 Ubicación: Mikrolimano / Kastella, El Pireo (Atenas), Grecia
  • 📄 Estado: Apto para el programa Golden Visa de Grecia

🏠 Características de la propiedad

  • Unidad: Maisonette M3
  • Tipo: Dúplex de dos niveles (niveles 0 y 1)
  • Superficie interior: 51 m²
  • Dormitorios: 1
  • Balcón: 4 m²
  • Patio privado: 11 m²

Sobre la propiedad

Elegante dúplex situado en una de las zonas costeras más prestigiosas de Atenas. La luz mediterránea natural, la arquitectura contemporánea y una distribución cuidadosamente diseñada crean un ambiente de confort, privacidad y tranquilidad.

Su diseño de dos niveles ofrece la sensación de vivir en una casa privada a pocos pasos del mar.

🌊 Ventajas de la ubicación

  • A solo 1,5 minutos a pie del paseo marítimo de Mikrolimano
  • Cerca de famosos restaurantes de mariscos y acogedores cafés
  • Próximo al puerto deportivo
  • Aproximadamente 2 minutos de la playa
  • Excelente conexión con el centro de Atenas

 Principales ventajas

🌿 Espacio exterior privado

Patio exclusivo de 11 m², una característica poco común en propiedades urbanas junto al mar.

🏡 Distribución en dos niveles

Mayor privacidad y sensación de vivir en una vivienda independiente.

📈 Alto potencial de inversión

La ubicación costera y la elevada demanda garantizan excelentes oportunidades de alquiler.

📄 Apto para Golden Visa

Cumple con los requisitos de inversión para obtener la residencia griega mediante el programa Golden Visa.

💎 Ideal para vivir e invertir

Una excelente combinación de ubicación privilegiada, diseño moderno, potencial de rentabilidad y elegibilidad para Golden Visa.

Localización en el mapa

Municipality of Piraeus, Grecia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Apartamentos de lujo cerca del mar en Alimos, Atenas
Municipality of Alimos, Grecia
de
$855,177
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Grecia
de
$367,695
Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$428,943
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$291,311
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Galissas, Grecia
Precio en demanda
Está viendo
Piso en edificio nuevo Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$391,530
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Mostrar todo Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Grecia
de
$367,695
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Área 109 m²
1 objeto inmobiliario 1
Este complejo residencial, ubicado en el entorno verde de Ilion en Atenas, ofrece una excelente oportunidad tanto para inversión como para vida familiar. El edificio estará terminado pronto, concretamente en 2024, y ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer el máximo confort y comodidad. …
Desarrollador
KEGHOLDINGS EE
Dejar una solicitud
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Mostrar todo Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Complejo residencial New apartments for obtaining a rental income in Gounari project, Athens, Attica, Greece
Municipality of Agia Paraskevi, Grecia
de
$765,333
Gounari es un proyecto de renovación completa de un edificio residencial terminado en 2024.En el proyecto se ofrecen unidades de dos apartamentos de 2 dormitorios. Se pueden alquilar con un rendimiento garantizado del 4,5%, gestionado por Blueground, una empresa líder internacional de alquil…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$428,943
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
🏡 Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa Moderno apartamento ubicado en Neo Faliro, una de las zonas más prometedoras de la Riviera Ateniense. El proyecto combina arquitectura contemporánea con la restauración de un edificio histórico protegido de 1897 situado en …
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Grecia
«Hasta hace poco, se podía comprar un piso en Atenas por 100,000€». Cómo está cambiando la demanda de vivienda y qué está pasando en el mercado inmobiliario griego según una experta
15.11.2022
«Hasta hace poco, se podía comprar un piso en Atenas por 100,000€». Cómo está cambiando la demanda de vivienda y qué está pasando en el mercado inmobiliario griego según una experta
Grecia planea reanudar las subastas de bienes raíces a partir del 1 de junio de 2021
19.02.2021
Grecia planea reanudar las subastas de bienes raíces a partir del 1 de junio de 2021
El gobierno griego ha simplificado la compra de viviendas vacacionales para extranjeros
09.08.2020
El gobierno griego ha simplificado la compra de viviendas vacacionales para extranjeros
Cómo obtener una visado dorado por compra de bienes raíces en Grecia
31.07.2020
Cómo obtener una visado dorado por compra de bienes raíces en Grecia
El gobierno de Grecia ha anunciado la apertura de sus fronteras a los turistas con condiciones especiales
08.06.2020
El gobierno de Grecia ha anunciado la apertura de sus fronteras a los turistas con condiciones especiales
Mostrar todas las publicaciones