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Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
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Edificio de apartamentos Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$422 802
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 7
🏡 Apartamento moderno cerca del mar en Atenas para la Golden Visa Moderno apartamento ubicado en Neo Faliro, una de las zonas más prometedoras de la Riviera Ateniense. El proyecto combina arquitectura contemporánea con la restauración de un edificio histórico protegido de 1897 situado en …
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Invest Cafe
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Edificio de apartamentos Apartamento en Atenas para Golden Visa e ingresos pasivos
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Edificio de apartamentos Apartamento en Atenas para Golden Visa e ingresos pasivos
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Municipality of Piraeus, Grecia
de
$294 818
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 6
🏡 Apartamento frente al mar en El Pireo | Golden Visa Grecia 💰 Precio: 258.000 € 📍 Ubicación: El Pireo, Atenas, Grecia El complejo se encuentra en primera línea de mar, a pocos pasos del mayor puerto de pasajeros de Grecia. Es una de las zonas con mayor proyección de la Riviera de Ate…
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Invest Cafe
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Complejo residencial Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa
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Complejo residencial Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa
Complejo residencial Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa
Complejo residencial Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa
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Complejo residencial Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$336 198
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa Moderno apartamento en un complejo residencial premium situado en primera línea de mar en la Riviera de Atenas. Una excelente opción para vacaciones, inversión y obtención del permiso de residencia griego mediante el programa Golden Vi…
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IresIres
Apart - hotel Apartamento en El Pireo para Golden Visa
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Apart - hotel Apartamento en El Pireo para Golden Visa
Apart - hotel Apartamento en El Pireo para Golden Visa
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Apart - hotel Apartamento en El Pireo para Golden Visa
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$263 746
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
🏡 Apartamento en El Pireo para Golden Visa 💰 Precio: 272.000 € Apartamento moderno ubicado en El Pireo, una de las zonas con mayor crecimiento del área metropolitana de Atenas. Cerca del puerto, metro, Riviera de Atenas, marinas y centro histórico. • 4 minutos al Puerto de El Pireo …
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Complejo residencial Entoliko 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia
Complejo residencial Entoliko 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia
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Municipality of Piraeus, Grecia
de
$286 554
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Etolikou 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia Etolikou 11 es un moderno complejo de apartamentos con servicios, situado a solo 170 metros del puerto del Pireo, una de las zonas con mayor crecimiento de Grecia. El proyecto es una reconversión de un edificio i…
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Invest Cafe
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Edificio de apartamentos Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano
Edificio de apartamentos Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano
Edificio de apartamentos Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano
Edificio de apartamentos Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano
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Municipality of Piraeus, Grecia
de
$389 713
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Dúplex Elegible para Golden Visa en Mikrolimano 💰 Precio: 340.000 € 📍 Ubicación: Mikrolimano / Kastella, El Pireo (Atenas), Grecia 📄 Estado: Apto para el programa Golden Visa de Grecia 🏠 Características de la propiedad Unidad: Maisonette M3 Tipo: Dúplex de dos niveles …
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Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
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Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
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Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
Municipality of Piraeus, Grecia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 23–50 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Residencia Portside – Oportunidad de Inversiones Premium en PireoDesbloquear el potencial de las propiedades inmobiliarias primarias a pocos pasos del Egeo.Presentación de Portside Residencia — una rara oportunidad de poseer una propiedad de alquiler totalmente operativa y de alto rendimient…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
23.0 – 50.0
186 704 – 350 069
Apartamentos 2 habitaciones
33.0 – 44.0
256 718 – 350 069
Desarrollador
Limar Homes
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Desarrollador
Limar Homes
Idiomas hablados
English, Ελληνικά
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$289 001
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
Área 68 m²
1 objeto inmobiliario 1
V² DESARROLLO MARINA RESIDENCES está perfectamente ubicado en el corazón de Mikrolimano en el Pireo. Mikrolimano es un popular destino de viaje, preferido por los atenienses, los lugareños y los visitantes, y está buscando un lugar encantador y pintoresco donde pueda pasar su tiempo libre. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
68.0
303 393
Desarrollador
V2 Development
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Complejo residencial Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Complejo residencial Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Complejo residencial Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
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Municipality of Piraeus, Grecia
de
$276 530
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 45 m²
1 objeto inmobiliario 1
Skiway es un complejo residencial moderno como parte del proyecto insignia Piraeus Greate, el mayor proyecto de desarrollo multifuncional en Grecia con una superficie de más de 85.000 m2.🏙 ¿Qué es Skiway?Edificio de 14 plantas con 44 residencias (de estudios a 2+1)2 niveles de locales comerc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.0
320 897
Agencia
Invest Cafe
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Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
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Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$285 007
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 52 m²
1 objeto inmobiliario 1
🏗 Descripción del proyecto bajo la Visa de Oro📍 Ubicación.Kallithea es una zona vibrante y vibrante de Atenas, combinando un rico patrimonio histórico y un ambiente urbano moderno.Conocido por sus aguas termales en el pasadoAhora un centro cultural con vistas costeras, cafés, museos y arquit…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
373 407
Agencia
Invest Cafe
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En el mapa
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