Apart hotel Apartamento en El Pireo para Golden Visa

🏡 Apartamento en El Pireo para Golden Visa
💰 Precio: 272.000 €
Apartamento moderno ubicado en El Pireo, una de las zonas con mayor crecimiento del área metropolitana de Atenas. Cerca del puerto, metro, Riviera de Atenas, marinas y centro histórico.
• 4 minutos al Puerto de El Pireo
• 6 minutos al metro
• 8 minutos al Centro Cultural Stavros Niarchos
• 15 minutos a la Acrópolis y al centro de Atenas
• 18 minutos al Proyecto Ellinikon
• 36 minutos al Aeropuerto Internacional de Atenas
🏠 Características
• Unidad: GF31
• Planta baja
• Apartamento
• Superficie: 42,5 m²
• 2 dormitorios
• 1 baño
• Salón y cocina de concepto abierto
• Patio privado
✨ Características destacadas
• Ventanas de aluminio con aislamiento térmico y acústico
• Puerta blindada
• Diseño moderno de cocina y baño
• Grandes ventanales
• Iluminación LED de última generación
• Antena central
🌟 Servicios del complejo
• Piscina en la azotea
• Cine junto a la piscina
• Restaurante
• Cafetería
• Bar en la azotea
• Tienda de conveniencia
• Gimnasio
• Sauna
• Zona de masajes
• Conserjería
• Limpieza diaria
• Lavandería
📈 Ventajas de inversión
✅ Rentabilidad garantizada del 4 % anual mediante la gestión profesional de la propiedad.
✅ Apto para Golden Visa Grecia
✅ Apartamentos con servicios hoteleros
✅ Alta demanda de alquiler
✅ Complejo residencial eficiente energéticamente
✅ Patio privado
✅ Excelente opción para vivir e invertir