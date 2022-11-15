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Apart hotel Apartamento en El Pireo para Golden Visa

Municipality of Piraeus, Grecia
de
$263,746
;
15
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ID: 38136
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 22/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of Piraeus
  • Ciudad
    Municipality of Piraeus
  • Dirección
    Vasilikon
  • Metro
    Piraeus (~ 900 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

🏡 Apartamento en El Pireo para Golden Visa

💰 Precio: 272.000 €

Apartamento moderno ubicado en El Pireo, una de las zonas con mayor crecimiento del área metropolitana de Atenas. Cerca del puerto, metro, Riviera de Atenas, marinas y centro histórico.

• 4 minutos al Puerto de El Pireo
• 6 minutos al metro
• 8 minutos al Centro Cultural Stavros Niarchos
• 15 minutos a la Acrópolis y al centro de Atenas
• 18 minutos al Proyecto Ellinikon
• 36 minutos al Aeropuerto Internacional de Atenas

🏠 Características

• Unidad: GF31
• Planta baja
• Apartamento
• Superficie: 42,5 m²
• 2 dormitorios
• 1 baño
• Salón y cocina de concepto abierto
• Patio privado

✨ Características destacadas

• Ventanas de aluminio con aislamiento térmico y acústico
• Puerta blindada
• Diseño moderno de cocina y baño
• Grandes ventanales
• Iluminación LED de última generación
• Antena central

🌟 Servicios del complejo

• Piscina en la azotea
• Cine junto a la piscina
• Restaurante
• Cafetería
• Bar en la azotea
• Tienda de conveniencia
• Gimnasio
• Sauna
• Zona de masajes
• Conserjería
• Limpieza diaria
• Lavandería

📈 Ventajas de inversión

✅ Rentabilidad garantizada del 4 % anual mediante la gestión profesional de la propiedad.
✅ Apto para Golden Visa Grecia
✅ Apartamentos con servicios hoteleros
✅ Alta demanda de alquiler
✅ Complejo residencial eficiente energéticamente
✅ Patio privado
✅ Excelente opción para vivir e invertir

Localización en el mapa

Municipality of Piraeus, Grecia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
21.0
114,672
Desarrollador
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