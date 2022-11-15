Apart hotel Apartamento en El Pireo para Golden Visa

🏡 Apartamento en El Pireo para Golden Visa

💰 Precio: 272.000 €

Apartamento moderno ubicado en El Pireo, una de las zonas con mayor crecimiento del área metropolitana de Atenas. Cerca del puerto, metro, Riviera de Atenas, marinas y centro histórico.

• 4 minutos al Puerto de El Pireo

• 6 minutos al metro

• 8 minutos al Centro Cultural Stavros Niarchos

• 15 minutos a la Acrópolis y al centro de Atenas

• 18 minutos al Proyecto Ellinikon

• 36 minutos al Aeropuerto Internacional de Atenas

🏠 Características

• Unidad: GF31

• Planta baja

• Apartamento

• Superficie: 42,5 m²

• 2 dormitorios

• 1 baño

• Salón y cocina de concepto abierto

• Patio privado

✨ Características destacadas

• Ventanas de aluminio con aislamiento térmico y acústico

• Puerta blindada

• Diseño moderno de cocina y baño

• Grandes ventanales

• Iluminación LED de última generación

• Antena central

🌟 Servicios del complejo

• Piscina en la azotea

• Cine junto a la piscina

• Restaurante

• Cafetería

• Bar en la azotea

• Tienda de conveniencia

• Gimnasio

• Sauna

• Zona de masajes

• Conserjería

• Limpieza diaria

• Lavandería

📈 Ventajas de inversión

✅ Rentabilidad garantizada del 4 % anual mediante la gestión profesional de la propiedad.

✅ Apto para Golden Visa Grecia

✅ Apartamentos con servicios hoteleros

✅ Alta demanda de alquiler

✅ Complejo residencial eficiente energéticamente

✅ Patio privado

✅ Excelente opción para vivir e invertir