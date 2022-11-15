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Piso en edificio nuevo Residencias de lujo en Kifisia, Atenas

Municipality of Kifisia, Grecia
de
$834,543
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ID: 34951
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/3/26

Localización

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  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of North Athens
  • Ciudad
    Municipality of Kifisia
  • Dirección
    Metropolitou Iakobou, 19
  • Metro
    KAT (~ 800 m)
  • Metro
    Kifissia (~ 300 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

Complejo residencial exclusivo ubicado en Kifisia, uno de los suburbios más prestigiosos y verdes de Atenas, conocido por su ambiente aristocrático, parques y villas históricas.

Tipos de viviendas

• apartamentos de 2–5 dormitorios
• amplios dúplex
• áticos con terrazas privadas
• residencias triplex con piscina privada

Superficie

120 – 420 m²

Precio

desde €728 000

Instalaciones

• piscinas privadas
• terrazas en azotea
• aparcamiento
• trasteros
• gimnasio
• sauna
• parque infantil

Ubicación

Zona residencial tranquila cerca de colegios internacionales, parques y centros deportivos.

Distancias

• centro de Atenas — 30 min
• puerto del Pireo — 40 min
• playas de la Riviera de Atenas — 40 min
• aeropuerto internacional — 40 min

Localización en el mapa

Municipality of Kifisia, Grecia
Educación
Cuidado de la salud
Ocio

Calculadora hipotecaria

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