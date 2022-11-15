Piso en edificio nuevo Residencias de lujo en Kifisia, Atenas

Complejo residencial exclusivo ubicado en Kifisia, uno de los suburbios más prestigiosos y verdes de Atenas, conocido por su ambiente aristocrático, parques y villas históricas.
Tipos de viviendas
• apartamentos de 2–5 dormitorios
• amplios dúplex
• áticos con terrazas privadas
• residencias triplex con piscina privada
Superficie
120 – 420 m²
Precio
desde €728 000
Instalaciones
• piscinas privadas
• terrazas en azotea
• aparcamiento
• trasteros
• gimnasio
• sauna
• parque infantil
Ubicación
Zona residencial tranquila cerca de colegios internacionales, parques y centros deportivos.
Distancias
• centro de Atenas — 30 min
• puerto del Pireo — 40 min
• playas de la Riviera de Atenas — 40 min
• aeropuerto internacional — 40 min