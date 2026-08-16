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Complejo residencial 🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa
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Complejo residencial 🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa
Municipality of Athens, Grecia
de
$445,656
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa Descripción del Proyecto Ubicación: Filolaou 168, Pangrati, una de las zonas residenciales más prestigiosas de Atenas. Accesibilidad: A 1 minuto de una parada de autobús, 14 minutos del metro Aghios Ioannis, 8 minutos de la Plaza Varnava y 25 min…
Agencia
Invest Cafe
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Edificio de apartamentos Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa
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Edificio de apartamentos Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa
Municipality of Athens, Grecia
de
$298,016
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
🏡 Apartamento en el centro de Atenas para Golden Visa Moderno apartamento de 1 dormitorio en un nuevo complejo residencial ubicado en una de las zonas con mayor proyección de Atenas. El proyecto combina una ubicación privilegiada, acabados de alta calidad y un excelente potencial de inver…
Agencia
Invest Cafe
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Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
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Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Grecia
de
$417,482
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
Nuestro proyecto "Melissia Oxygen" está ubicado en los suburbios del norte de la capital griega. El municipio de Melissia es un área caracterizada por su densa vegetación. Aunque pertenece al tejido urbano de la ciudad, te engaña ofreciéndote las "imágenes relajantes" de un complejo rural. G…
Desarrollador
VITRUVIUS INVESTMENTS
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IresIres
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
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Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Grecia
de
$184,652
El equipo de Tranio ha comprado un sitio de construcción en una zona tranquila y limpia en el centro de Atenas y está completando un edificio de apartamentos de 6 plantas. Será un edificio moderno con ascensor y espacio comercial en la planta baja. 11 apartamentos y estudios se entregan con …
Agencia
TRANIO
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