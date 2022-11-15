Complejo residencial Entoliko 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia

Etolikou 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia
Etolikou 11 es un moderno complejo de apartamentos con servicios, situado a solo 170 metros del puerto del Pireo, una de las zonas con mayor crecimiento de Grecia.
El proyecto es una reconversión de un edificio industrial, lo que permite acceder a la Golden Visa griega, una oportunidad cada vez más escasa.
Detalles del proyecto:
158 apartamentos con servicios
7 plantas
Superficies de 36 a 61 m²
Tipologías: apartamentos y dúplex
Clase energética A
Estado: en construcción
Servicios premium:
Piscina comunitaria en la azotea
Gimnasio y zona wellness
Espacios de co-working
Lounge y zonas de ocio
Conserjería
Recepción 24 horas
Ubicación estratégica:
Principal puerto de Grecia
15 minutos del centro de Atenas
Alta demanda de alquiler
Importantes proyectos de renovación urbana
Excelente potencial de inversión
📲 Solicite precios, unidades disponibles y detalles de Golden Visa.