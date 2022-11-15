Complejo residencial Entoliko 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia

Etolikou 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia

Etolikou 11 es un moderno complejo de apartamentos con servicios, situado a solo 170 metros del puerto del Pireo, una de las zonas con mayor crecimiento de Grecia.

El proyecto es una reconversión de un edificio industrial, lo que permite acceder a la Golden Visa griega, una oportunidad cada vez más escasa.

Detalles del proyecto:

158 apartamentos con servicios

7 plantas

Superficies de 36 a 61 m²

Tipologías: apartamentos y dúplex

Clase energética A

Estado: en construcción

Servicios premium:

Piscina comunitaria en la azotea

Gimnasio y zona wellness

Espacios de co-working

Lounge y zonas de ocio

Conserjería

Recepción 24 horas

Ubicación estratégica:

Principal puerto de Grecia

15 minutos del centro de Atenas

Alta demanda de alquiler

Importantes proyectos de renovación urbana

Excelente potencial de inversión

📲 Solicite precios, unidades disponibles y detalles de Golden Visa.