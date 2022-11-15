  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Piraeus
  4. Complejo residencial Entoliko 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia

Complejo residencial Entoliko 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia

Municipality of Piraeus, Grecia
de
$291,623
VAT
de
$408,273/m²
;
TOP TOP
12
Dejar una solicitud
ID: 33161
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of Piraeus
  • Ciudad
    Municipality of Piraeus
  • Metro
    Dimotiko Theatro (~ 100 m)
  • Metro
    Piraeus (~ 700 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Sobre el complejo

Etolikou 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia

Etolikou 11 es un moderno complejo de apartamentos con servicios, situado a solo 170 metros del puerto del Pireo, una de las zonas con mayor crecimiento de Grecia.

El proyecto es una reconversión de un edificio industrial, lo que permite acceder a la Golden Visa griega, una oportunidad cada vez más escasa.

Detalles del proyecto:

  • 158 apartamentos con servicios

  • 7 plantas

  • Superficies de 36 a 61 m²

  • Tipologías: apartamentos y dúplex

  • Clase energética A

  • Estado: en construcción

Servicios premium:

  • Piscina comunitaria en la azotea

  • Gimnasio y zona wellness

  • Espacios de co-working

  • Lounge y zonas de ocio

  • Conserjería

  • Recepción 24 horas

Ubicación estratégica:

  • Principal puerto de Grecia

  • 15 minutos del centro de Atenas

  • Alta demanda de alquiler

  • Importantes proyectos de renovación urbana

  • Excelente potencial de inversión

📲 Solicite precios, unidades disponibles y detalles de Golden Visa.

Localización en el mapa

Municipality of Piraeus, Grecia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Grecia
de
$367,695
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
de
$177,436
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Precio en demanda
Edificio de apartamentos Lopes Residences
Municipality of Paiania, Grecia
Precio en demanda
Edificio de apartamentos DIAMOND
Municipality of Peristeri, Grecia
de
$423,497
Está viendo
Complejo residencial Entoliko 11 — Apartamentos con servicios en El Pireo | Golden Visa Grecia
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$291,623
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 31–40 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Project Overview The Aura Residence is a boutique development consisting of 19 residential units. It includes 9 dedicated parking spaces to accommodate residents. Apartment sizes range from approx. 35 m² to 65 m², offering compact and comfortable living options. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 40.0
250,796 – 268,294
Apartamentos 2 habitaciones
40.0
268,294
Desarrollador
Limar Homes
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Limar Homes
Idiomas hablados
English
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grecia
de
$874,381
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
:Beyond es un complejo residencial premium situado en la famosa Riviera de Atenas, a solo 160 metros de la playa de arena y junto a la Marina Alimos, uno de los puertos deportivos más grandes de la región. El proyecto es ideal para aquellos que aprecian el estilo de vida marino, la estética,…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Mostrar todo Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Grecia
de
$417,482
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
Nuestro proyecto "Melissia Oxygen" está ubicado en los suburbios del norte de la capital griega. El municipio de Melissia es un área caracterizada por su densa vegetación. Aunque pertenece al tejido urbano de la ciudad, te engaña ofreciéndote las "imágenes relajantes" de un complejo rural. G…
Desarrollador
VITRUVIUS INVESTMENTS
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Grecia
«Hasta hace poco, se podía comprar un piso en Atenas por 100,000€». Cómo está cambiando la demanda de vivienda y qué está pasando en el mercado inmobiliario griego según una experta
15.11.2022
«Hasta hace poco, se podía comprar un piso en Atenas por 100,000€». Cómo está cambiando la demanda de vivienda y qué está pasando en el mercado inmobiliario griego según una experta
Grecia planea reanudar las subastas de bienes raíces a partir del 1 de junio de 2021
19.02.2021
Grecia planea reanudar las subastas de bienes raíces a partir del 1 de junio de 2021
El gobierno griego ha simplificado la compra de viviendas vacacionales para extranjeros
09.08.2020
El gobierno griego ha simplificado la compra de viviendas vacacionales para extranjeros
Cómo obtener una visado dorado por compra de bienes raíces en Grecia
31.07.2020
Cómo obtener una visado dorado por compra de bienes raíces en Grecia
El gobierno de Grecia ha anunciado la apertura de sus fronteras a los turistas con condiciones especiales
08.06.2020
El gobierno de Grecia ha anunciado la apertura de sus fronteras a los turistas con condiciones especiales
Mostrar todas las publicaciones