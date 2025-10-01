  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Syros and Ermoupoli

Obra nueva en venta en Municipality of Syros and Ermoupoli

apartamentos
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Mostrar todo Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Complejo residencial Blue Lagoon Syros
Galissas, Grecia
Precio en demanda
Número de plantas 3
Vista general de la propiedad: Syros Island Apartment ComplexUbicación: Syros Island, GreciaTipo: Complejo de apartamentoTotal Unidades: 21 Apartamentos y EstudiosTamaños de la unidad: Ranging de 20m2 a 50m2Precio: 85.000 € - 220.000 €Descripción:Ubicado en la pintoresca isla de Syros, este …
Agencia
JP & Partners Ltd
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir