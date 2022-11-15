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Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa

Municipality of Glyfada, Grecia
de
$288,563
;
6
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ID: 38014
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of South Athens
  • Ciudad
    Municipality of Glyfada
  • Dirección
    Archipelagous

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa

Ubicado en la prestigiosa zona de Glyfada, en la Riviera de Atenas, este apartamento ofrece una excelente oportunidad tanto para vivir como para invertir. La propiedad cumple con los requisitos del programa Golden Visa de Grecia, que permite obtener la residencia mediante la compra de bienes inmuebles.

Características de la propiedad:

  • Distribución: 2 dormitorios + salón (2+1)
  • 3ª planta
  • Superficie interior: 79 m²
  • Amplia terraza: 32 m²
  • Vistas al mar
  • Totalmente amueblado
  • Plaza de aparcamiento opcional
  • Apto para Golden Visa
  • Precio: 376.800 €

El apartamento cuenta con un moderno diseño de concepto abierto, dos cómodos dormitorios y una amplia terraza ideal para disfrutar del clima mediterráneo.

Golden Visa • Riviera de Atenas • Totalmente amueblado • Vistas al mar

Localización en el mapa

Municipality of Glyfada, Grecia
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
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Tipo de interés
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Fecha límite
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Fecha límite
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Pago mensual
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