Complejo residencial Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa

Apartamento de Lujo 2+1 con Vistas al Mar para Golden Visa

Ubicado en la prestigiosa zona de Glyfada, en la Riviera de Atenas, este apartamento ofrece una excelente oportunidad tanto para vivir como para invertir. La propiedad cumple con los requisitos del programa Golden Visa de Grecia, que permite obtener la residencia mediante la compra de bienes inmuebles.

Características de la propiedad:

Distribución: 2 dormitorios + salón (2+1)

3ª planta

Superficie interior: 79 m²

Amplia terraza: 32 m²

Vistas al mar

Totalmente amueblado

Plaza de aparcamiento opcional

Apto para Golden Visa

Precio: 376.800 €

El apartamento cuenta con un moderno diseño de concepto abierto, dos cómodos dormitorios y una amplia terraza ideal para disfrutar del clima mediterráneo.

Golden Visa • Riviera de Atenas • Totalmente amueblado • Vistas al mar