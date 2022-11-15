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Residencia Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa

Municipality of Glyfada, Grecia
de
$2,69M
;
11
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ID: 38152
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of South Athens
  • Ciudad
    Municipality of Glyfada
  • Dirección
    Karatza

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa

Un exclusivo ático situado en Glyfada, una de las zonas más prestigiosas de la Riviera de Atenas. Esta amplia residencia con piscina privada, impresionantes vistas panorámicas al mar y tecnología de última generación es perfecta tanto para disfrutar de un estilo de vida exclusivo como para realizar una inversión inmobiliaria a largo plazo. Gracias a su proximidad al emblemático proyecto urbanístico Ellinikon, el valor de las propiedades en la zona continúa aumentando, convirtiendo esta residencia en una oportunidad excepcional para compradores internacionales.

Precio

— €2.361.600

Características de la propiedad

— Unidad: C1 (4.ª–5.ª planta)
— Tipo: Ático dúplex
— 3 dormitorios principales (Master Suites)
— 3 baños
— 1 aseo para invitados (WC)
— Superficie útil (NET): 185 m²
— Superficie total (GROSS): 346,94 m²
— Piscina privada – 21 m²
— Vistas panorámicas al mar

Sobre el proyecto

SOLMAR Residence es un exclusivo complejo residencial de alta gama situado en una tranquila zona verde de Glyfada. El proyecto combina una arquitectura minimalista, amplias terrazas, una construcción de máxima calidad y modernas tecnologías de eficiencia energética. El número limitado de residencias garantiza exclusividad, una excelente liquidez y un elevado potencial de revalorización.

El complejo ha sido construido conforme a la clasificación energética A+, ofreciendo el máximo confort, altos estándares de seguridad y bajos costes de mantenimiento.

Equipamiento del complejo

— Clasificación energética A+
— Tecnología Smart Home
— Bomba de calor independiente para calefacción y refrigeración
— Suelo radiante por agua
— Ventanas de aluminio de alta calidad con excelente aislamiento térmico y acústico
— Sistema fotovoltaico con Net Metering
— Iluminación LED de última generación
— Grandes ventanales panorámicos
— Puerta de entrada blindada y resistente al fuego
— Preinstalación para sistema de alarma
— Iluminación automática en las zonas comunes
— Diseño contemporáneo y minimalista
— Materiales de acabado de primera calidad

Ubicación

Glyfada es la zona más exclusiva de la Riviera de Atenas, famosa por sus playas, restaurantes de alta cocina, boutiques de lujo, puertos deportivos y excelente calidad de vida. La residencia se encuentra muy cerca de Ellinikon, el mayor proyecto de desarrollo urbano de Europa, lo que incrementa significativamente el valor de las propiedades de la zona.

En las inmediaciones se encuentran:

— Playa de Glyfada – aproximadamente 1,8 km
— Glyfada Golf Club – aproximadamente 640 m
— Plaza Central de Glyfada – aproximadamente 2,1 km
— Colegios internacionales
— Centros médicos privados
— Supermercados, cafeterías, farmacias, restaurantes y transporte público
— Acceso rápido a la avenida Vouliagmenis

Ventajas para inversores

— Apto para el programa Golden Visa de Grecia
— Una de las direcciones más prestigiosas de la Riviera de Atenas
— Alto potencial de revalorización de la propiedad
— Oferta limitada de obra nueva en Glyfada
— Alta demanda de alquiler por parte de expatriados e inquilinos de alto poder adquisitivo
— Construcción moderna y energéticamente eficiente
— Amplia residencia con piscina privada y vistas panorámicas al mar
— Excelente liquidez y una inversión segura para preservar el capital

Fecha de entrega: Finalización prevista del proyecto: 2027.

Dirección: 23 Aydiniou Street, Glyfada, Athens Riviera, Greece.

Promotora: Lux&Easy.

Localización en el mapa

Municipality of Glyfada, Grecia
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Importe del préstamo
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Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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Residencia Ático de lujo con piscina privada y vistas panorámicas al mar | Glyfada | Golden Visa
Municipality of Glyfada, Grecia
de
$2,69M
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