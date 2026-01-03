  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Paiania Municipal Unit

Obra nueva en venta en Paiania Municipal Unit

Edificio de apartamentos Lopes Residences
Municipality of Paiania, Grecia
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
¡Salven miles! ¡Pon tu Ingreso!Una oportunidad excepcional para los inversores, Lopes Residences viene con tres años de gestión complementaria y cargos comunales —ahorrándoles miles al tiempo que brindan tranquilidad desde el primer día. Ubicado en el tranquilo y bien conectado suburbio de P…
