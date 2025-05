Barrio residencial ARTEMIS

AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. Con una antigua casa de 55 SQ. M. AMENITIES withIN THE PLOT Y CAN BE RENOVATED FOR A HOLIDAY HOME. También es un PLOT VALUABLE para una nueva casa en la mejor zona de ARTEMIDA con un muy buen proyecto de desarrollo de todas las INFRASTRUCTURAS. También podría convertirse en un proyecto profesional debido a su ubicación en la fachada del cementerio, que une al ARTEMIDA y a RAFI. Con el SD 0.4 y SC 70%LEGALIZACIÓN 300 METERS DEL SEA. AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDAS, PLOT 355 SQ. Con una antigua casa de 55 SQ. M. AMENITIES withIN THE PLOT Y CAN BE RENOVATED FOR A HOLIDAY HOME. También es un PLOT VALUABLE para una nueva casa en la mejor zona de ARTEMIDA con un muy buen proyecto de desarrollo de todas las INFRASTRUCTURAS. También podría convertirse en un proyecto profesional debido a su ubicación en la fachada del cementerio, que une al ARTEMIDA y a RAFI. Con el SD 0.4 y SC 70%LEGALIZACIÓN 300 METERS DEL SEA.