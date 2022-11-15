Villa Villa en Grecia para Golden Visa

🏡 Villa en Grecia para Golden Visa

Moderna villa ecológica con vistas al mar en la prestigiosa región del Peloponeso, ideal tanto para vacaciones y residencia permanente como para obtener un permiso de residencia en Grecia mediante el programa Golden Visa.

📍 Ubicación

• Thermisia, Peloponeso, Grecia

• A 15 minutos del puerto deportivo de Ermioni

• A 20 minutos de las islas Hydra y Spetses

• A 5 minutos de la playa Plepi con aguas cristalinas

• Aproximadamente a 2,5 horas de Atenas

💰 Precio

• Desde 500.000 €

• Apta para Golden Visa

🏠 Características de la villa

• Superficie: 126 m²

• 2 plantas

• 2 dormitorios

• Amplio salón con cocina de concepto abierto

• Terrazas y balcones panorámicos con vistas al mar

• Parcela privada

• Plaza de aparcamiento en garaje

✨ Ventajas

• Vistas al mar

• Alto nivel de privacidad

• Baja densidad de construcción

• Acabados en piedra natural

• Posibilidad de instalar una piscina privada

• Jardines paisajísticos

• Concepto moderno de eficiencia energética

🌿 Tecnologías ecológicas

• Sistema geotérmico

• Suministro autónomo de agua

• Sistema privado de gestión de aguas residuales

• Alta eficiencia energética

• Costes operativos reducidos

📈 Potencial de inversión

• Una de las regiones turísticas más prometedoras de Grecia

• Rodeada de complejos de lujo, marinas para yates y proyectos hoteleros internacionales

• Alta demanda de alquileres premium

• Potencial de revalorización gracias a importantes inversiones en la región

La combinación perfecta de estilo de vida mediterráneo, privacidad, tecnología moderna y atractivo de inversión.