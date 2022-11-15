Villa Villa en Grecia para Golden Visa

🏡 Villa en Grecia para Golden Visa
Moderna villa ecológica con vistas al mar en la prestigiosa región del Peloponeso, ideal tanto para vacaciones y residencia permanente como para obtener un permiso de residencia en Grecia mediante el programa Golden Visa.
📍 Ubicación
• Thermisia, Peloponeso, Grecia
• A 15 minutos del puerto deportivo de Ermioni
• A 20 minutos de las islas Hydra y Spetses
• A 5 minutos de la playa Plepi con aguas cristalinas
• Aproximadamente a 2,5 horas de Atenas
💰 Precio
• Desde 500.000 €
• Apta para Golden Visa
🏠 Características de la villa
• Superficie: 126 m²
• 2 plantas
• 2 dormitorios
• Amplio salón con cocina de concepto abierto
• Terrazas y balcones panorámicos con vistas al mar
• Parcela privada
• Plaza de aparcamiento en garaje
✨ Ventajas
• Vistas al mar
• Alto nivel de privacidad
• Baja densidad de construcción
• Acabados en piedra natural
• Posibilidad de instalar una piscina privada
• Jardines paisajísticos
• Concepto moderno de eficiencia energética
🌿 Tecnologías ecológicas
• Sistema geotérmico
• Suministro autónomo de agua
• Sistema privado de gestión de aguas residuales
• Alta eficiencia energética
• Costes operativos reducidos
📈 Potencial de inversión
• Una de las regiones turísticas más prometedoras de Grecia
• Rodeada de complejos de lujo, marinas para yates y proyectos hoteleros internacionales
• Alta demanda de alquileres premium
• Potencial de revalorización gracias a importantes inversiones en la región
La combinación perfecta de estilo de vida mediterráneo, privacidad, tecnología moderna y atractivo de inversión.