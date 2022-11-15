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Villa Villa en Grecia para Golden Visa

Municipality of Ermionida, Grecia
de
$577,120
;
13
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ID: 38019
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/6/26

Localización

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  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Peloponnese, Western Greece and the Ionian
  • Barrio
    Peloponnese Region
  • Ciudad
    Municipality of Ermionida
  • Dirección
    Galatas Thermisia

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

🏡 Villa en Grecia para Golden Visa

Moderna villa ecológica con vistas al mar en la prestigiosa región del Peloponeso, ideal tanto para vacaciones y residencia permanente como para obtener un permiso de residencia en Grecia mediante el programa Golden Visa.

📍 Ubicación
• Thermisia, Peloponeso, Grecia
• A 15 minutos del puerto deportivo de Ermioni
• A 20 minutos de las islas Hydra y Spetses
• A 5 minutos de la playa Plepi con aguas cristalinas
• Aproximadamente a 2,5 horas de Atenas

💰 Precio
• Desde 500.000 €
• Apta para Golden Visa

🏠 Características de la villa
• Superficie: 126 m²
• 2 plantas
• 2 dormitorios
• Amplio salón con cocina de concepto abierto
• Terrazas y balcones panorámicos con vistas al mar
• Parcela privada
• Plaza de aparcamiento en garaje

Ventajas
• Vistas al mar
• Alto nivel de privacidad
• Baja densidad de construcción
• Acabados en piedra natural
• Posibilidad de instalar una piscina privada
• Jardines paisajísticos
• Concepto moderno de eficiencia energética

🌿 Tecnologías ecológicas
• Sistema geotérmico
• Suministro autónomo de agua
• Sistema privado de gestión de aguas residuales
• Alta eficiencia energética
• Costes operativos reducidos

📈 Potencial de inversión
• Una de las regiones turísticas más prometedoras de Grecia
• Rodeada de complejos de lujo, marinas para yates y proyectos hoteleros internacionales
• Alta demanda de alquileres premium
• Potencial de revalorización gracias a importantes inversiones en la región

La combinación perfecta de estilo de vida mediterráneo, privacidad, tecnología moderna y atractivo de inversión.

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Municipality of Ermionida, Grecia
Ocio

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Plazo del préstamo, años
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Tipo de interés
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Fecha límite
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