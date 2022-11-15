Complejo residencial Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa

Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa
Moderno apartamento en un complejo residencial premium situado en primera línea de mar en la Riviera de Atenas. Una excelente opción para vacaciones, inversión y obtención del permiso de residencia griego mediante el programa Golden Visa.
Precio
💰 desde 290.000 €
Características del apartamento
Infraestructura del complejo
Los propietarios tienen acceso a servicios de nivel de resort de cinco estrellas:
Ubicación
Ventajas
✔ Alto potencial de alquiler e inversión
✔ Infraestructura y servicios premium
✔ Estilo de vida junto al mar durante todo el año