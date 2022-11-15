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Complejo residencial Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa

Municipality of Piraeus, Grecia
de
$336,198
;
15
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ID: 38095
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/6/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of Piraeus
  • Ciudad
    Municipality of Piraeus
  • Dirección
    Ethnarchou Makariou
  • Metro
    Faliro (~ 600 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa

Moderno apartamento en un complejo residencial premium situado en primera línea de mar en la Riviera de Atenas. Una excelente opción para vacaciones, inversión y obtención del permiso de residencia griego mediante el programa Golden Visa.

Precio

💰 desde 290.000 €

Características del apartamento

  • 1 dormitorio
  • 1 baño
  • Planta: 2
  • Superficie habitable: 36 m²
  • Superficie total: 44 m²
  • Balcón/Terraza: 4 m²
  • Superficie total con terraza: 48 m²

Infraestructura del complejo

Los propietarios tienen acceso a servicios de nivel de resort de cinco estrellas:

  • Piscina en la azotea
  • Gimnasio
  • Complejo SPA
  • Restaurante y bar
  • Espacio de negocios
  • Servicio de conserjería 24/7
  • Seguridad y servicio de portería
  • Limpieza y mantenimiento de la residencia

Ubicación

  • Primera línea de mar
  • Paseo marítimo a poca distancia a pie
  • Cerca de las prestigiosas marinas de Alimos y Flisvos
  • Una de las zonas más demandadas de la Riviera de Atenas

Ventajas

✔ Alto potencial de alquiler e inversión

✔ Infraestructura y servicios premium

✔ Estilo de vida junto al mar durante todo el año

Localización en el mapa

Municipality of Piraeus, Grecia
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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