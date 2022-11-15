Complejo residencial Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa

Apartamentos en la Riviera de Atenas para Golden Visa

Moderno apartamento en un complejo residencial premium situado en primera línea de mar en la Riviera de Atenas. Una excelente opción para vacaciones, inversión y obtención del permiso de residencia griego mediante el programa Golden Visa.

Precio

💰 desde 290.000 €

Características del apartamento

1 dormitorio

1 baño

Planta: 2

Superficie habitable: 36 m²

Superficie total: 44 m²

Balcón/Terraza: 4 m²

Superficie total con terraza: 48 m²

Infraestructura del complejo

Los propietarios tienen acceso a servicios de nivel de resort de cinco estrellas:

Piscina en la azotea

Gimnasio

Complejo SPA

Restaurante y bar

Espacio de negocios

Servicio de conserjería 24/7

Seguridad y servicio de portería

Limpieza y mantenimiento de la residencia

Ubicación

Primera línea de mar

Paseo marítimo a poca distancia a pie

Cerca de las prestigiosas marinas de Alimos y Flisvos

Una de las zonas más demandadas de la Riviera de Atenas

Ventajas

✔ Alto potencial de alquiler e inversión

✔ Infraestructura y servicios premium

✔ Estilo de vida junto al mar durante todo el año