Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu

Municipality of Alimos, Grecia
de
$873,946
6
ID: 27344
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/8/25

Localización

  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of South Athens
  • Ciudad
    Municipality of Alimos

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

:Beyond es un complejo residencial premium situado en la famosa Riviera de Atenas, a solo 160 metros de la playa de arena y junto a la Marina Alimos, uno de los puertos deportivos más grandes de la región. El proyecto es ideal para aquellos que aprecian el estilo de vida marino, la estética, la comodidad y la inversión en la obtención de un permiso de residencia a través de la compra de bienes raíces en Grecia.

🏗 Acerca del proyecto

  • Moderno complejo residencial de 6 plantas

  • Un total de 14 residencias: de 2 a 5 dormitorios

  • Espaciosas salas de estar y amplias terrazas para broncearse

  • Vista al mar, terrazas privadas y estacionamiento

  • Materiales de alta calidad, suelo cálido, doble acristalamiento

  • Infraestructura para todo el año

📍 Ubicación: Alimos, suburbio sur de Atenas, cerca:

  • Ellinikon Experience Park (uno de los mayores proyectos urbanos de Europa)

  • Stavros Niarchos Cultural Centre (SNFCC)

  • Playas, tiendas, parques infantiles y zonas de fitness

  • Centro de Atenas - 20 minutos

  • Aeropuerto - 35 minutos

  • Pireo de Oporto - 15 minutos

💶 Perfecto para el oro griego Visa

Para obtener una visa de oro, usted necesita invertir de 800.000 euros en bienes raíces en Atenas, y :Beyond cumple plenamente los requisitos del programa:

  • ✅ El costo de los apartamentos - desde 750 000 euros y arriba

  • ✅ Inmobiliaria costera es uno de los segmentos de mercado más estables

  • ✅ Posibilidad de arrendamiento a corto y largo plazo

  • ✅ Adecuado para la vida familiar y la recreación

  • ✅ Liquidez garantizada y crecimiento del valor futuro

🛋 Perfecto para:

  • Extranjeros y expatriados que deseen vivir junto al mar

  • Familias que valoran comodidad, estética y proximidad a la naturaleza

  • Inversionistas que buscan un objeto de calidad para alquiler y permiso de residencia

  • Amantes del estilo de vida marino y propiedades inmobiliarias de lujo

📞 Contactos para reservar:

El proyecto ya está en venta - ofertas de aves tempranas están disponibles.
Contacta con nosotros para planes, lista de precios y consejos sobre el programa Golden Visa en Grecia.

Localización en el mapa

Municipality of Alimos, Grecia

