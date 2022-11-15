Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu

:Beyond es un complejo residencial premium situado en la famosa Riviera de Atenas, a solo 160 metros de la playa de arena y junto a la Marina Alimos, uno de los puertos deportivos más grandes de la región. El proyecto es ideal para aquellos que aprecian el estilo de vida marino, la estética, la comodidad y la inversión en la obtención de un permiso de residencia a través de la compra de bienes raíces en Grecia.
🏗 Acerca del proyecto
Moderno complejo residencial de 6 plantas
Un total de 14 residencias: de 2 a 5 dormitorios
Espaciosas salas de estar y amplias terrazas para broncearse
Vista al mar, terrazas privadas y estacionamiento
Materiales de alta calidad, suelo cálido, doble acristalamiento
Infraestructura para todo el año
📍 Ubicación: Alimos, suburbio sur de Atenas, cerca:
Ellinikon Experience Park (uno de los mayores proyectos urbanos de Europa)
Stavros Niarchos Cultural Centre (SNFCC)
Playas, tiendas, parques infantiles y zonas de fitness
Centro de Atenas - 20 minutos
Aeropuerto - 35 minutos
Pireo de Oporto - 15 minutos
💶 Perfecto para el oro griego Visa
Para obtener una visa de oro, usted necesita invertir de 800.000 euros en bienes raíces en Atenas, y :Beyond cumple plenamente los requisitos del programa:
✅ El costo de los apartamentos - desde 750 000 euros y arriba
✅ Inmobiliaria costera es uno de los segmentos de mercado más estables
✅ Posibilidad de arrendamiento a corto y largo plazo
✅ Adecuado para la vida familiar y la recreación
✅ Liquidez garantizada y crecimiento del valor futuro
🛋 Perfecto para:
Extranjeros y expatriados que deseen vivir junto al mar
Familias que valoran comodidad, estética y proximidad a la naturaleza
Inversionistas que buscan un objeto de calidad para alquiler y permiso de residencia
Amantes del estilo de vida marino y propiedades inmobiliarias de lujo
📞 Contactos para reservar:
El proyecto ya está en venta - ofertas de aves tempranas están disponibles.
Contacta con nosotros para planes, lista de precios y consejos sobre el programa Golden Visa en Grecia.