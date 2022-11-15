Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu

:Beyond es un complejo residencial premium situado en la famosa Riviera de Atenas, a solo 160 metros de la playa de arena y junto a la Marina Alimos, uno de los puertos deportivos más grandes de la región. El proyecto es ideal para aquellos que aprecian el estilo de vida marino, la estética, la comodidad y la inversión en la obtención de un permiso de residencia a través de la compra de bienes raíces en Grecia.

🏗 Acerca del proyecto

Moderno complejo residencial de 6 plantas

Un total de 14 residencias: de 2 a 5 dormitorios

Espaciosas salas de estar y amplias terrazas para broncearse

Vista al mar, terrazas privadas y estacionamiento

Materiales de alta calidad, suelo cálido, doble acristalamiento

Infraestructura para todo el año

📍 Ubicación: Alimos, suburbio sur de Atenas, cerca:

Ellinikon Experience Park (uno de los mayores proyectos urbanos de Europa)

Stavros Niarchos Cultural Centre (SNFCC)

Playas, tiendas, parques infantiles y zonas de fitness

Centro de Atenas - 20 minutos

Aeropuerto - 35 minutos

Pireo de Oporto - 15 minutos

💶 Perfecto para el oro griego Visa

Para obtener una visa de oro, usted necesita invertir de 800.000 euros en bienes raíces en Atenas, y :Beyond cumple plenamente los requisitos del programa:

✅ El costo de los apartamentos - desde 750 000 euros y arriba

✅ Inmobiliaria costera es uno de los segmentos de mercado más estables

✅ Posibilidad de arrendamiento a corto y largo plazo

✅ Adecuado para la vida familiar y la recreación

✅ Liquidez garantizada y crecimiento del valor futuro

🛋 Perfecto para:

Extranjeros y expatriados que deseen vivir junto al mar

Familias que valoran comodidad, estética y proximidad a la naturaleza

Inversionistas que buscan un objeto de calidad para alquiler y permiso de residencia

Amantes del estilo de vida marino y propiedades inmobiliarias de lujo

