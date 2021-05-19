Villa THE SCENEVANAR

Elite Villen mit einer durchdachten Lage und erstklassigen Annehmlichkeiten!

Der Scenevanar ist ein exklusiver Komplex von Premium-Villen in der malerischen Gegend von Thung Klom-Tanman. Es vereint modernes Design, Privatsphäre und innovative Technologien und schafft einen idealen Raum für Generationen zu leben.

Schlüsselmerkmale der Villen: Personalzimmer, Waschküche, Fitnessraum, privater Pool mit Jacuzzi (Salzsystem), Kinderpool, Panoramablick auf das Wasser, Solarkollektoren, EV-Ladung für Elektrofahrzeuge, Parkplatz für 4-5 Autos, Rund-um-die-Uhr-Sicherheit.

Ideale Lage:

- eine ruhige Gegend von Thung Klom-Tanman mit Panoramablick

- 5 Minuten nach Downtown Pattaya

- in der Nähe von Stränden, Restaurants und Unterhaltungszentren.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!

* Die Kosten können je nach Kurs variieren.