  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Pattaya
  4. Villa THE SCENEVANAR

Villa THE SCENEVANAR

Pattaya, Thailand
von
$1,10M
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27392
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Chon Buri
  • Nachbarschaft
    Nong Pla Lai
  • Stadt
    Pattaya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Elite Villen mit einer durchdachten Lage und erstklassigen Annehmlichkeiten!

Der Scenevanar ist ein exklusiver Komplex von Premium-Villen in der malerischen Gegend von Thung Klom-Tanman. Es vereint modernes Design, Privatsphäre und innovative Technologien und schafft einen idealen Raum für Generationen zu leben.

Schlüsselmerkmale der Villen: Personalzimmer, Waschküche, Fitnessraum, privater Pool mit Jacuzzi (Salzsystem), Kinderpool, Panoramablick auf das Wasser, Solarkollektoren, EV-Ladung für Elektrofahrzeuge, Parkplatz für 4-5 Autos, Rund-um-die-Uhr-Sicherheit.

Ideale Lage:

- eine ruhige Gegend von Thung Klom-Tanman mit Panoramablick
- 5 Minuten nach Downtown Pattaya
- in der Nähe von Stränden, Restaurants und Unterhaltungszentren.

Rufen oder schreiben, wir beantworten alle Ihre Fragen!
* Die Kosten können je nach Kurs variieren.

Standort auf der Karte

Pattaya, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Villa Cohiba Villas Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$1,51M
Villa Lavish Estates
Chalong, Thailand
von
$1,09M
Villa Botanica Louvre
Choeng Thale, Thailand
von
$780,876
Villa VILLA ASIATIC PATTAYA
Pattaya, Thailand
von
$182,890
Villa Aileen Villas Layan
Choeng Thale, Thailand
von
$475,462
Sie sehen gerade
Villa THE SCENEVANAR
Pattaya, Thailand
von
$1,10M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Villa Melia Phuket Karon Residences
Villa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Thailand
von
$744,269
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 320 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ihr eigenes Stück Paradies luxuriöses Leben von der Natur umgeben Das Beste in der Phuket Hotel Residence unter einer internationalen Marke. Eine Sammlung von 68 Apartments und Villen mit einer von der Natur inspirierten Sea View befindet sich zwischen den Bergen und dem Meer Genieße…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Asherah Phase 3
Villa Asherah Phase 3
Thalang, Thailand
von
$887,767
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
2 Immobilienobjekte 2
Die dritte Phase der Top -Villen im 100. Jahrestag Banyan Das Projekt beherbergt 19 Villen mit verschiedenen bequemen und tief ausgearbeiteten und verbesserten Layouts, die 2024 übergeben werden. Die Gegend von Bang Tao, in dem sich der Komplex befindet, ist bekannt für seine reiche Infr…
Verein
Phuket Property Association
Eine Anfrage stellen
Villa Larimar Villa Phuket
Villa Larimar Villa Phuket
Ban Nai Trok, Thailand
von
$424,003
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 240–339 m²
8 Immobilienobjekte 8
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen es ist: Perfekt für diejenigen, die eine Mischung aus Luxus und Ruhe im geschäftigen Paradies Phuket suchen. Dieses Projekt richtet sich an anspruchsvolle Käufer, die Komfort und Investitionsmöglichkeiten schätzen.Über den Standort: „L…
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen