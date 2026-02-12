Choeng Thale, Thailand

Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!* Für wen ist es: Dieses Projekt ist ideal für diejenigen, die eine luxuriöse Unterkunft für den Urlaub oder einen dauerhaften Wohnsitz in einer der besten Gegenden von Phuket suchen. Es ist auch attraktiv für Investoren, die in vielversprechende …