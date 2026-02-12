  1. Realting.com
Villa Grand View Residence Lagoon
Villa Grand View Residence Lagoon
Choeng Thale, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Wohnheime Grand View,Die 26 modernen Loft Stil 3-4 Schlafzimmer zwei Story Villa's. Einzigartiges Konzept von luxuriösen aber erschwinglichen Villen in der Mitte von Phuket’; erstaunliche Natur mit Bergblick und Lagune. Jede Villa verfügt über einen nutzbaren Platz von mindestens 404 qm bis …
Phuket Property Association
Villa Sunrise Valley
Villa Sunrise Valley
Choeng Thale, Thailand
von
$416,493
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Sunrise Valley ist eine einzigartige Sammlung von 13 privaten Villen mit einem Pool unter den malerischen Landschaften von Phuket Jede Villa ist sorgfältig ausgelegt, um maximale Komfort und Einsamkeit zu gewährleisten. Aufgrund der günstigen Lage von nur 700 Metern von einem Mini-Market u…
Phuket Property Association
Villa RIVERHOUSE Phuket
Villa RIVERHOUSE Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$647,717
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 228–406 m²
4 Immobilienobjekte 4
Das erste und einzige autonome Projekt in ThailandRIVERHOUSE stellt ein neues Konstruktionskonzept in Thailand vor, Heimat der Zukunft von E Land Development Co., Thailands erster Smart Grid-Komplex für nachhaltiges Leben. Dies ist ein völlig einzigartiges Solarstromsystem, das alle miteinan…
Phuket Property Association
Otium DevelopmentOtium Development
Villa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Villa Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Choeng Thale, Thailand
von
$823,253
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Willkommen in unserer exquisiten Villen-Enklave, einer ruhigen Oase inmitten der pulsierenden Anziehungskraft der Insel Phuket. Die nur vier sorgfältig gestalteten dreistöckigen Villen sind jeweils ein gemütlicher Rückzugsort mit drei geräumigen Schlafzimmern und einem privaten Pool, der v…
Phuket Property Association
Villa Proxima Phuket
Villa Proxima Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$502,727
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Einführung von Proxima Phuket Villas, einem aufregenden neuen Wohnprojekt auf der faszinierenden Insel Phuket. Proxima Phuket Villas bietet zeitgenössische private Poolvillen zum Verkauf und präsentiert eine bemerkenswerte Verschmelzung von Moderne und Luxus. Diese exklusive Entwicklung befi…
Phuket Property Association
Villa Urban scapes layan
Villa Urban scapes layan
Choeng Thale, Thailand
von
$152,298
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Urban Scapes Layan This unique complex of villas, consisting of 2 phases, has access to the general infrastructure of The Momentum area. Villas with urbanistic and minimalist design, infinity pools, and smart home technologies. This is a unique villa complex with its own infrastructure. Urba…
Phuket Property Association
Villa Rainpalm
Villa Rainpalm
Ban Bang Thao, Thailand
von
$774,040
Rainpalm Villa ist ein Projekt, das von einfachen Gebäuden geschaffen wurde, um den Lebensstil aller zu erfüllen, die nach einem Ort suchen, an dem sie für Entspannung leben oder unter dem Konzept des Friedens und des Glücks mieten können, was die Bedeutung des Projekts ist. Regenpalmbäume …
Phuket Property Association
Villa Akra collection Layan
Villa Akra collection Layan
Choeng Thale, Thailand
von
$821,797
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Tauchen Sie ein in die Natur’;s umarmen Sie mit unseren Boutique-Boutique-Baby-Pool-Villen. Wo Luxus Ruhe trifft und unvergessliche Erinnerungen inmitten des üppigen Grüns der Bucht von Layan schafft.Unser kostenloser Shuttleservice zum Layan Beach betreibt täglich einen bequemen Transport z…
Phuket Property Association
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Thailand
von
$2,51M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Der atemberaubende 360°-Panoramablick auf die Berge von jeder Villa aus ist absolut atemberaubend und unvergleichlich. Diese preisgekrönte Villa spiegelt das luxuriöse Wohnen auf höchstem Niveau wider, das für BOTANICA Luxury steht. Umgeben von üppigen Hügeln und wunderschön angelegt, bietet…
Phuket Property Association
Villa Botanica Louvre
Villa Botanica Louvre
Choeng Thale, Thailand
von
$828,973
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Botanica LouvreEingebettet in die ruhige Landschaft von Bangtao Beach, entlang der ruhigen Pasak Soi 8 in Cherngtalay, Phuket, Thailand, ist die Botanica Luxury Villa ein Beweis für zeitgenössische Eleganz und kultiviertes Wohnen.Inspiriert von der ikonischen Silhouette des Louvre-Museums in…
Phuket Property Association
Choeng Thale, Thailand
von
$1,47M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Eine einzigartige Gelegenheit, Luxusvillen in der prestigeträchtigen Gegend von Bang Tao zu kaufen! Einkommen ab 7 %! Ratenplan! Villa eingerichtet! ISOLA II — ist eine sehr abgelegene und prestigeträchtige Gemeinde in der Nähe von Layan Beach, wo Luxusvillen mit Swimmingpool zum Ve…
DDA Real Estate
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Villa The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Choeng Thale, Thailand
von
$825,707
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
PHASE IV DER OZONE RESIDENCES Genießen Sie das erhabene Gefühl strahlender Wärme und unvergleichlichen Komforts, während Sie unsere unverwechselbaren einstöckigen Villen erkunden, die eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl zeitgenössischer Luxusresidenzen bieten. Schwelgen Sie in der sc…
Phuket Property Association
Villa Zenithy Luxe
Villa Zenithy Luxe
Choeng Thale, Thailand
von
$1,07M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Zenithy Luxe besteht aus nur 9 luxuriösen Villen mit einem privaten Pool mit 3-4 Schlafzimmern im prestigeträchtigen Bangtao-Gebiet an der nordwestlichen Küste von Phuket. Unsere Villen bieten eine einzigartige Kombination aus modernem Design mit der atemberaubenden natürlichen Schönheit Tha…
Phuket Property Association
Villa 8 Season Luxury
Villa 8 Season Luxury
Choeng Thale, Thailand
von
$885,071
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Willkommen in der Elite Innovative Collection von Saison Luxus Villas Wo wir das Luxusleben auf neue Höhen bringen. Jede Villa in unserer Sammlung ist ein echtes Meisterwerk, das sorgfältig ein Erbe außergewöhnlicher Opulenz bietet. Unsere Eigenschaften mischen die anspruchsvolle Ästheti…
Phuket Property Association
Villa Pavara Vhana
Villa Pavara Vhana
Choeng Thale, Thailand
von
$1,52M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Phuket Property Association
Villa The Teak
Villa The Teak
Choeng Thale, Thailand
von
$867,834
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
With the principles of life, luxury, and longevity at the forefront, each of the Teak’;s twelve pool villas have been designed with the utmost care for those discerning buyers who value sustainability and privacy above all. Set against the lush tropical jungles of Western Phuket, these mo…
Phuket Property Association
Villa The Ozone Residences Phase 2
Villa The Ozone Residences Phase 2
Choeng Thale, Thailand
von
$967,550
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 329 m²
1 Immobilienobjekt 1
Die neue Phase luxuriöser Villen Das Projekt befindet sich in einem der vielversprechendsten in Bezug auf die Dynamik der Entwicklung und der Nachfrage nach dem Gebiet von Phuket, nur 5 Minuten vom Bang Tao Beach und den Reichen an der Unterhaltung der Distriktinfrastruktur entfernt. Hier …
Phuket Property Association
Villa Bougainvillea
Villa Bougainvillea
Choeng Thale, Thailand
von
$724,466
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
ABOUT US Sirisa Property Company Limited founded in 2005 to operate property development business, was established to be a company limited on December 22, 2018. Currently, the company operates property development business selling detached house, condominium, serviced apartment, and luxur…
Phuket Property Association
Villa Balco
Villa Balco
Ban Bang Thao, Thailand
von
$953,088
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Phuket Property Association
Villa The Breeze
Villa The Breeze
Ban Bang Thao, Thailand
von
$1,19M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Wenn Sie Luxus, Privatsphäre, Privilegien und Entspannung suchen, finden Sie all dies und mehr in den Breeze Villas Phuket. Am wichtigsten ist, dass Sie vertrauensvoll investieren können, da Sie wissen, dass unser Land vollständig im Besitz des Entwicklers ist.Begleiten Sie uns zu Beginn uns…
Phuket Property Association
Villa Walai Layan Phase 1
Villa Walai Layan Phase 1
Choeng Thale, Thailand
von
$842,946
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Walai Layan Villas Phuket am Hang von Lyan ist ein völlig neues Projekt, das moderne, getrennte Villen mit einem Pool für Geliebte der Ruhe bietet, die unter tropischer Vegetation leben möchten Der Komplex hat 9 stilvoll dekorierte Villen mit einem Pool mit jeweils 3 Schlafzimmern und eine…
Phuket Property Association
Villa The Wynn
Villa The Wynn
Choeng Thale, Thailand
von
$918,061
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Seamlessly Blending Nature with Contemporary Comfort Our villas epitomise the concept of modern tropical design. Combining aesthetic appeal with functionality, the core ethos is to seamlessly blend the natural beauty of Phuket’;s tropical climate with contemporary living. Recognizing t…
Phuket Property Association
Villa QAV Residences
Villa QAV Residences
Choeng Thale, Thailand
von
$938,184
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 329–552 m²
3 Immobilienobjekte 3
Das neue Projekt der modernen Villen auf dem BR /> sorgfältig gedacht -Out -Wohnungen im Bali -Stil kombinieren ein biophiles Design, das die Grenze zwischen der künstlichen und natürlichen Welt löscht und die Verbindung mit der umgebenden Natur stärkt. In der Zwischenzeit funktionieren bio…
Phuket Property Association
Villa Naturalе
Villa Naturalе
Choeng Thale, Thailand
von
$1,02M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Experience luxury living at Naturale Cherng Talay, a visionary project in Phuket’;s prime Cherng Talay. Merging modern tropical aesthetics with international-standard elegance, this sanctuary is meticulously crafted for familial joy. From the inviting saltwater pool to refined kitchen amenit…
Phuket Property Association
Villa Erawana Grand
Villa Erawana Grand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,47M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Es gibt 10 private Villen auf dem geschützten Gebiet mit jeweils ein individuellem Pool Der gesamte Wohnbereich befindet sich in der Mitte der Villa und kombiniert das Wohnzimmer, das Esszimmer und die Küche. Vier Schlafzimmer befinden sich neben verschiedenen Seiten, alle Schlafzimmer ver…
Phuket Property Association
Villa The Laytin
Villa The Laytin
Choeng Thale, Thailand
von
$1,41M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Die Laytin Villa lebt in einem Traumziel in Phuket in der Laytin Villa, das High-End-Wohnprojekt, das sich an der Hauptort von Bangtao befindet, bereichert Ihren exklusiven Lebensstil in einem tropischen Inselparadise. Poolvillen in der Landfläche von 2 Rai. Die Laytin Villa Bangtao, die m…
Phuket Property Association
Villa Punyisa Layan
Villa Punyisa Layan
Choeng Thale, Thailand
von
$1,93M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Nur 7 Autominuten von Layan Beach entfernt und bequem in der Nähe der Ess- und Einkaufszentren der Boat Avenue und Porto Phuket. Punyisa Layan bietet auch unsere drei Signaturlayoutoptionen an. Die Erfahrung des Eigentümers ist eine der gesamten Privatsphäre, aber nur wenige Minuten von alle…
Phuket Property Association
Villa Dareeya
Villa Dareeya
Ban Bang Thao, Thailand
von
$736,230
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Unsere Villen befinden sich in einer absoluten Lage direkt an der Bangtao Beach Road, nur wenige Gehminuten von Restaurants, Cafés, Strandclubs und natürlich dem herrlichen und unberührten Strand Bangtao entfernt.Die wunderschön gestalteten, orientalisch gestalteten Poolvillen sind nach höch…
Phuket Property Association
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Villa 8 Season Luxury Rosewood
Choeng Thale, Thailand
von
$1,49M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
8 Season Luxury Villas – Season Rosewood is an exclusive collection of four luxurious private residences near the serene Layan Beach on Phuket’;s picturesque west coast. These stunning pool villas offer expansive 4-bedroom layouts, with built-up areas ranging from 568 sqm to 621 sqm, and …
Phuket Property Association
Villa Alisa
Villa Alisa
Choeng Thale, Thailand
von
$591,295
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Eine private Poolvilla, die traditionellen und modernen thailändischen Stil vereint. Sie ist für jemanden gemacht, der eine schlichte Residenz mit exquisiten Details sucht und sich über die harmonische Dekoration dieses modernen Hauses mit thailändischem Kunsthandwerk wundert.Eine hübsch geb…
Phuket Property Association
Villa Prime Pano
Villa Prime Pano
Choeng Thale, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Площадь проекта 25,600 кв.м.Общее количество виллл: 58Клубный поселок премиум-класса расположен на живописном склоне, окруженоми вершинами и троси Благодаря уникальномурасположению из каждой вилллы открываются фантастические панорамные виды. ANHANG Вникальный архитектурный код поселка разраб…
Phuket Property Association
Villa Panora Pool
Villa Panora Pool
Ban Bang Thao, Thailand
von
$584,683
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Die Panora Pool Villas – sind 38 Luxusresidenzen, die die Vorteile von Villa-Lifestyle mit der einzigartigen Infrastruktur eines großen Eigentums kombinieren. Panora Villas liegt nur wenige Gehminuten von wunderschönen Stränden von Surin und Bangtao entfernt. Die Marke Panora selbst ist zu e…
Phuket Property Association
Villa ANSAYA PHUKET
Villa ANSAYA PHUKET
Choeng Thale, Thailand
von
$74,228
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
ANSAYA PHUKET ist eine Erweiterung thailändisches Kulturerbe Architektur Design und Intelligenz im Moment des modernen und komfortablen Wohnens. Bereitstellung einer reizvollen kulturellen Lebensqualität und Identität sowohl spirituell als auch physisch durch die Zeit.Der Gedanke, die Lüftun…
Phuket Property Association
Villa Botanica Montazure
Villa Botanica Montazure
Choeng Thale, Thailand
von
$1,57M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Botanica Montazure is an esteemed villa development situated in the serene locale of Kamala, Phuket, epitomizing luxury amidst nature's embrace. The project showcases 4 to 5-bedroom villas, each spanning 450 to 700 sqm, crafted with modern architecture and opulent finishes. Every villa featu…
Phuket Property Association
Villa Kiara Reserve
Villa Kiara Reserve
Choeng Thale, Thailand
von
$2,47M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
FIND TROPICAL SPLENDOUR IN AN EXQUISITE ISLAND SANCTUARY AN EXCLUSIVE ISLAND ENCLAVE An exquisite collection of 46 freehold residences on Phuket’s prestigious Layan Bay – managed by Minor Hotels, developed in partnership by Minor International and Kajima. A luxurious island haven in o…
Phuket Property Association
Villa Pavara
Villa Pavara
Choeng Thale, Thailand
von
$910,985
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 372 m²
4 Immobilienobjekte 4
luxuriöse Villen im thailändischen Stil Das Projekt bietet eine erstaunliche Auswahl von 16 exklusiven luxuriösen Villen mit einem Pool. befindet sich auf geräumigen Landplätzen und bieten diese Villen von 3 bis 4 Schlafzimmern. Das Projekt befindet sich im beliebten Gebiet von Pasak. D…
Phuket Property Association
Villa Sunpao
Villa Sunpao
Choeng Thale, Thailand
von
$418,707
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 225 m²
1 Immobilienobjekt 1
Moderne Villen zu einem günstigen Preis im Süden der InselDas neue Projekt der Villen begann in einem der gefragtesten von Investoren und Bewohnern des Inselgebiets - Rawai, im Süden der Insel Phuket. Das Gebiet verfügt über eine etablierte reiche soziale und kommerzielle Infrastruktur; es g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
225.0
469,997
Phuket Property Association
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Villa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Choeng Thale, Thailand
von
$77,197
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Experience a new standard of luxury with 3 & 5 bedroom Phuket pool villas at Banyan Tree Grand Residences. Situated between a serene lagoon and the white sands of Bang Tao Beach, these waterfront apartments fully embrace the beauty of the surrounding landscapes to create a magnificent reside…
Phuket Property Association
Villa Stella Estate
Villa Stella Estate
Choeng Thale, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
KONZEPTMit Inspiration, um die perfekte Wohnung zu schaffen, mit tropischem südostasiatischen Hausdesign und modernen Häusern aus westlichen Ländern, um eine moderne Pool-Villa mit der Wärme der Natur und hoher Privatsphäre gefüllt. Exklusiv für nur fünf Familien.Das Haus ist für die Koexist…
Phuket Property Association
Villa 8 Season Luxury Autumn
Villa 8 Season Luxury Autumn
Choeng Thale, Thailand
von
$741,114
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Discover the perfect blend of elegance, comfort, and functionality at 8 Season Luxury Villas – Autumn, a premier residential development nestled in the serene and sought-after area of Layan, Phuket. These villas redefine modern luxury, offering spacious living in harmony with nature. Soph…
Phuket Property Association
Villa Maya
Villa Maya
Choeng Thale, Thailand
von
$1,40M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living. Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Phuket Property Association
Villa REDWOOD LAKESIDE
Villa REDWOOD LAKESIDE
Choeng Thale, Thailand
von
$952,188
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Der ausschließliche Komplex der Villen vor dem Hintergrund eines malerischen Sees in der ruhigen Region Jung Tale ist eine einzigartige Kombination aus ruhigem Leben unter den Bedingungen der städtischen Raffinesse. Dies ist nicht nur ein Haus, sondern ein Lebensstil, der die Schönheit der N…
Phuket Property Association
Villa POETRY
Villa POETRY
Choeng Thale, Thailand
von
$1,66M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 529–561 m²
10 Immobilienobjekte 10
Im Herzen des angesehenen Viertels von Bang Tao ist ein neues Projekt Poetry Villas - Premium Villen mit Pools - ein architektonisches Ensemble mit einem zeitlosen Design, das Ihre Persönlichkeit und Ihren Status betont.Jede Villa im Poetry Villas Komplex hat einen eigenen Stil und die Fähig…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 4 zimmer
528.8 – 561.0
2,05M – 2,31M
Phuket Property Association
Villa The Ozone Grand Residences
Villa The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Thailand
von
$1,26M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Das Projekt Ozone Grand Residences Bangtao wurde von einem erfolgreichen Bauträger in Phuket entwickelt und liegt in einer beliebten Gegend neben dem bekannten Laguna Phuket-Komplex und in der Nähe des Sandstrands Bangtao Beach.Das Projekt wird aus 29 Poolvillen bestehen, die alle in einem s…
Phuket Property Association
Villa Above element
Villa Above element
Choeng Thale, Thailand
von
$1,02M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Above Element Villas presents a remarkable collection of new pool villas for sale in the vicinity of Bangtao Beach, Phuket. This exclusive development offers a low density community, ensuring a serene and private living experience. The luxury 3-bedroom pool villas available for sale epitomiz…
Phuket Property Association
Villa The Ozone Luxury
Villa The Ozone Luxury
Choeng Thale, Thailand
von
$1,50M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Die Ozone Luxury Villas, eine zweistöckige Villa, besteht aus 5 modernen, zeitgenössischen privaten Luxusvillen mit vier bis fünf Schlafzimmern, alle mit eigenem Bad, begehbarem Kleiderschrank, offenem Wohnbereich mit raumhohen Fenstern und hohen Decken, die Rückzugsorte mit kühlender Brise …
Phuket Property Association
Villa Botanica Lakeside
Villa Botanica Lakeside
Choeng Thale, Thailand
von
$817,622
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
BOTANICA Lakeside II. This beautiful project will be located around a stunning lake, thereby taking your living experience to a next level. This luxurious living experience reflects the essential ideals of BOTANICA Luxury Villas, where design and practicality are harmoniously combined and…
Phuket Property Association
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Villa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Ban Bang Thao, Thailand
von
$192,251
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Wyndham Grand Phuket Surin Strand ist einer der renommiertesten und luxuriösesten Orte, um in Phuket, Thailand zu leben. Diese Wohnanlage ist die perfekte Kombination aus modernem Design, hohem Komfort und erstklassigen Annehmlichkeiten.Die unmittelbare Nähe zum Strand und die luxuriösen Lan…
Phuket Property Association
Villa Botanica Pru Jampa
Choeng Thale, Thailand
von
$584,323
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Nestled near Phuket International Airport, our development offers tranquility and convenience for travelers and investors alike Pru Jampa" is more than a place; it's an enchanting subdistrict celebrated for its tranquil ambiance and rich cultural diversity. Nestled in a peaceful area near…
Phuket Property Association
Choeng Thale, Thailand
von
$1,34M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Die perfekte Kombination aus klassischem Design und erstklassiger Lage Im Herzen der Laguna-Gegend von Phuket gelegen. Nach dem Erfolg des charakteristischen Designs im beliebten tropischen balinesischen Stil. Das Luxusvillenprojekt von Botanica Luxury Villas im berühmten Koke-Tanode-Gebie…
Phuket Property Association
Villa Serene Raya
Villa Serene Raya
Ban Bang Thao, Thailand
von
$772,171
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Villa Projekt befindet sich 900 Meter von Bang Tao BeachBang Tao Strand ist einer der längsten Strände von Phuket mit einem unberührten Ozean und einem Luxus-Resort zu den besten Restaurants der Insel, Elite Beach Clubs und professionelle Golfplätze. Das Projekt befindet sich auf einer Fläch…
Phuket Property Association
Villa Aileen Layan
Villa Aileen Layan
Choeng Thale, Thailand
von
$517,598
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
wunderschöne Villen zu einem heißen Preis in der Elite -Gegend der Insel Das neue Projekt von einem gut geeigneten zuverlässigen Entwickler begann im Elite -Gebiet von Phuket - in der Nähe des Strandes Lyan und Bang Tao In dieser prestigeträchtigen Gegend gibt es viele Restaurants, Golffe…
Phuket Property Association
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Villa Sri Panwa Lagoon Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$1,36M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
The New Legacy Of Sri Panwa Begins Branded Luxury Mixed-Use Residence, Managed By Sri Panwa Phuket, World Renowned Luxurious Hotel & Residences Development For Over 20 Years. Sri Panwa Lagoon offers 3BR, 4BR, 5BR & 6BR pool villa with a built-up area ranging from 565sqm to 572sqm and 3…
Phuket Property Association
Ban Bang Thao, Thailand
von
$29,691
Etagenzahl 1
Phuket Property Association
Villa Gold Chariot
Villa Gold Chariot
Choeng Thale, Thailand
von
$751,188
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Welcome to Gold Chariot Pool Villa, a contemporary and luxurious pool villas. We are located in a private and quiet area of Cherngtalay, Talang, Phuket. Located in Phuket, 2.4 km from Bang Tao Beach, Gold Chariot Pool Villa has accommodations with a restaurant, free WiFi, a 24-hour front …
Phuket Property Association
Villa Mono Oxygen Bangtao
Villa Mono Oxygen Bangtao
Ban Bang Thao, Thailand
von
$638,987
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Modern villas with a pool in the most beautiful place Phuket A project located on the shore of a calm beach Tao is one of the most popular real estate in the market. The Bang Tao area is known for well-developed infrastructure-a huge selection of restaurants, supermarkets, boutiques, hospi…
Phuket Property Association
Villa Island Collection
Villa Island Collection
Choeng Thale, Thailand
von
$2,24M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Luxor VIL -Projekt an der oberen Stelle Island Collection ist das erste innovative Projekt, das seine Sicht auf ein luxuriöses Leben auf der Insel verändert. Das Lux -Projekt umfasst 9 luxuriöse Villen Inselkollektion befindet sich in einem sehr beliebten Gebiet von Liang, Phuket. Die e…
Phuket Property Association
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Thailand
von
$1,39M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Das Projekt ist in seiner Größenordnung einzigartig – Botanica Grand Avenue. Es befindet sich in einer erstklassigen Lage. Eine Multiformat-Community bestehend aus Luxusvillen, Eigentumswohnungen und umfassender Infrastruktur. Das grandiose Projekt, das 100 Villen mit 4-5 Schlafzimmern und 5…
Phuket Property Association
Villa Isola 2 – Phuket
Villa Isola 2 – Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$1,18M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 465 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Isola 2 – Phuket ist perfekt für Liebhaber eines luxuriösen Lebensstils, die die Kombination aus Eleganz und natürlicher Harmonie zu schätzen wissen. Das Projekt ist für anspruchsvolle Personen konzipiert, die sowohl ein p…
Tumanov Group
Villa Villoft Zen Living Phuket
Villa Villoft Zen Living Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$134,213
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 37–158 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Eine ideale Lösung für alle, die eine Kombination aus Luxus und Ruhe in Phuket suchen. Geeignet als Eigenheim sowie als lukrative Investition.Über den Standort: Villoft Zen Living befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend der …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.4
151,307
Villa
37.4 – 158.3
151,307 – 741,098
Tumanov Group
Villa Walai Layan Villas Phuket
Villa Walai Layan Villas Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$627,239
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 267–600 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Die perfekte Wahl für alle, die sich nach einem luxuriösen Leben am Meer sehnen, Wert auf Komfort legen und in prestigeträchtige Immobilien investieren möchten. Das Projekt ist für Familien, Investoren und alle konzipiert, die dem …
Tumanov Group
Villa Botanica Grand Avenue
Villa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Thailand
von
$1,36M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 60–1 590 m²
19 Immobilienobjekte 19
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Perfekt für alle, die eine Kombination aus Luxus und natürlicher Harmonie in Phuket suchen. Dieses Projekt wird anspruchsvolle Käufer und Investoren anziehen, die Einzigartigkeit, Komfort und eine vorteilhafte Lage schätze…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0
363,423 – 363,530
Wohnung 2 zimmer
88.0
580,223
Villa
430.0 – 1 590.0
1,53M – 5,74M
Tumanov Group
Villa Sai Taan Villa
Villa Sai Taan Villa
Choeng Thale, Thailand
von
$1,65M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2008
Etagenzahl 1
Fläche 256–800 m²
16 Immobilienobjekte 16
1500 m zum Meer, Einzugsfertig Über die Anlage: Auf einem geschlossenen und sicheren Gelände im balinesischen Design, das Sie in eine entspannte Atmosphäre eintauchen lässt, gibt es renovierte Villen der Jahre 2022-2023. Die Villen befinden sich in einer prestigeträchtigen Gegend nahe Laguna…
Tumanov Group
Villa Dareeya villas
Villa Dareeya villas
Ban Bang Thao, Thailand
von
$1,34M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 337 m²
2 Immobilienobjekte 2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk! *Wer ist es für:Die perfekte Wahl für anspruchsvolle Personen, die eine Kombination aus Luxus, modernem Komfort und eine wertvolle Investition in einer der renommiertesten Standorte von Phuket suchen.Über den Standort:Das Dareeya Villas liegt nur …
Tumanov Group
Villa Alisa Pool Villas
Villa Alisa Pool Villas
Choeng Thale, Thailand
von
$462,897
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 255 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Ideal für: Perfekt für Familien, die ein luxuriöses und komfortables Wohnen oder einen Urlaub suchen, sowie für Investoren, die nach lukrativen Optionen auf dem Immobilienmarkt von Phuket suchen.Über die Lage: Die Alisa Pool Villas liegen im ruhig…
Tumanov Group
Villa Marquis Estates – Phuket
Villa Marquis Estates – Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$682,020
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 393 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Marquis Estates ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Käufer, die eine Kombination aus Luxus und Privatsphäre in einem tropischen Paradies suchen. Geeignet für Familien, Investoren und alle, die eine prestigeträchtige Unterkunft…
Tumanov Group
Villa Garden Atlas phase 2
Villa Garden Atlas phase 2
Choeng Thale, Thailand
von
$1,20M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 628 m²
2 Immobilienobjekte 2
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Dieses Projekt ist für diejenigen gedacht, die eine einzigartige Mischung aus Luxus und Abgeschiedenheit auf einer der schönsten Inseln Thailands suchen. Es ist ideal für anspruchsvolle Kunden, die nach erstklassiger Qualität, Komf…
Tumanov Group
Villa Maan Tawan
Villa Maan Tawan
Choeng Thale, Thailand
von
$1,59M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2004
Etagenzahl 3
Fläche 350–564 m²
8 Immobilienobjekte 8
Zum Meer: 50 Meter, Einkommensgarantie: 5%Über die Anlage:Wir präsentieren Ihnen Premium-Villen in der ersten Strandlinie von Bang Tao. Dies ist ein kleiner, gepflegter Villenkomplex auf einem geschlossenen und bewachten Gebiet mit einer allgemeinen Atmosphäre der Privatsphäre, die durch üpp…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Villa
350.0 – 564.0
823,685 – 2,15M
Tumanov Group
Ban Bang Thao, Thailand
von
$1,45M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Etagenzahl 1
Fläche 440–530 m²
3 Immobilienobjekte 3
1000 Meter bis zum Meer, 6% EinkommensgarantieÜber die Anlage:Der Komplex besteht aus 23 Premium-Villen in der Gegend von Bang Tao. Es stehen 6 Arten von Villen mit 4, 5 und 6 Schlafzimmern zur Verfügung. Jede Villa verfügt über einen privaten Pool, einen Ruhebereich und einen Garten. In de…
Tumanov Group
Ban Bang Thao, Thailand
von
$4,20M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2006
Etagenzahl 3
Fläche 500–930 m²
3 Immobilienobjekte 3
650 m zum MeerÜber den Komplex:Gelegen in der Nähe von Surin Beach, bekannt für seine atemberaubenden Fünf-Sterne-Resorts und Restaurants. Auf einem umzäunten und gesicherten Gelände gibt es nur 5 geräumige Villen mit Pools, Fitnessstudios und privaten Gärten. Der einzigartige Resort-Stil so…
Tumanov Group
Villa Proxima Phuket Villas
Villa Proxima Phuket Villas
Choeng Thale, Thailand
von
$438,246
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 227–257 m²
6 Immobilienobjekte 6
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!*Für wen ist es: Diese Villen sind perfekt für diejenigen, die Komfort, Stil und fortschrittliche Technologie schätzen, sowie für Familien, die Privatsphäre und Nähe zur Natur suchen.Über den Standort: Das Projekt befindet sich in der Nähe von Bang T…
Tumanov Group
Villa The Ozone Luxury Villas
Villa The Ozone Luxury Villas
Choeng Thale, Thailand
von
$1,38M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 525 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Ideal für alle, die eine Mischung aus Luxus und Komfort in einer malerischen Lage suchen. Geeignet sowohl für Familienwohnen als auch als Investitionsmöglichkeit.Über den Standort: Liegt in der prestigeträchtigen Gegend von Phuket,…
Tumanov Group
Villa Isola Sky Phuket
Villa Isola Sky Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$1,47M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 4
Fläche 939–1 186 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Perfekt für diejenigen, die eine Kombination aus Luxus, Privatsphäre und atemberaubendem Meerblick schätzen. Das Projekt ist für Käufer, die ein einzigartiges Wohn- und Investitionserlebnis in Phuket suchen.Über den Standort: Geleg…
Tumanov Group
Villa The Teak Forestias
Villa The Teak Forestias
Choeng Thale, Thailand
von
$955,924
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 451–571 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Das Projekt Teak Forestias ist perfekt für alle, die eine Kombination aus Luxus und Privatsphäre im Einklang mit der Natur suchen. Es ist ein idealer Ort für Familien, alle, die Abgeschiedenheit bevorzugen, und Kenner von …
Tumanov Group
Villa Laguna Park
Villa Laguna Park
Choeng Thale, Thailand
von
$363,588
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2008
Etagenzahl 3
Fläche 130–363 m²
43 Immobilienobjekte 43
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!* Für wen ist es: Dieses Projekt ist ideal für diejenigen, die eine luxuriöse Unterkunft für den Urlaub oder einen dauerhaften Wohnsitz in einer der besten Gegenden von Phuket suchen. Es ist auch attraktiv für Investoren, die in vielversprechende …
Tumanov Group
Villa QAV Residence
Villa QAV Residence
Choeng Thale, Thailand
von
$757,261
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 329–789 m²
12 Immobilienobjekte 12
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Ideal für alle, die ein Höchstmaß an Luxus und Komfort in einer der prestigeträchtigsten Gegenden von Phuket suchen. Eine perfekte Wahl für Familien und Langzeitaufenthalte, dank des Verbots kurzfristiger Vermietungen.Über den Stan…
Tumanov Group
Villa Bougainvillea Villas
Villa Bougainvillea Villas
Choeng Thale, Thailand
von
$682,020
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
Fläche 333 m²
4 Immobilienobjekte 4
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Perfekt geeignet für anspruchsvolle Investoren, die ein luxuriöses und ruhiges Leben im Herzen von Phuket schätzen.Über die Lage: Bougainvillea Villas liegt in der Nähe des malerischen Bang Tao Beach auf der Westseite von Phuket. D…
Tumanov Group
Villa Cendana Villas Layan
Villa Cendana Villas Layan
Choeng Thale, Thailand
von
$948,035
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 586–994 m²
5 Immobilienobjekte 5
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Für wen ist es: Perfekt für alle, die Luxus und Komfort in einem tropischen Paradies kombinieren möchten. Geeignet für Dauerwohnsitz, Urlaub und Investition.Über den Standort: Das Projekt liegt in der Nähe von Layan Beach an der Westküste von …
Tumanov Group
Villa Cohiba Villas Phuket
Villa Cohiba Villas Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$1,51M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 432–1 000 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Perfekt für Liebhaber von Luxus und Wohnkomfort mit atemberaubender Aussicht in Phuket. Geeignet für diejenigen, die profitable Investitionen in einer sich entwickelnden Region suchen.Über den Standort: Das luxuriöse Cohiba Villas …
Tumanov Group
Villa Urban Scapes Layan – Phase 2
Villa Urban Scapes Layan – Phase 2
Choeng Thale, Thailand
von
$623,322
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 431 m²
3 Immobilienobjekte 3
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Das Projekt Urban Scapes Layan – Phase 2 ist perfekt für diejenigen, die eine Mischung aus Luxus, Abgeschiedenheit und Komfort suchen. Es ist die Wahl für anspruchsvolle Bewohner und Investoren, die Komfort und Natur schätzen.Lage:…
Tumanov Group
Villa Lake House
Villa Lake House
Choeng Thale, Thailand
von
$1,69M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2019
Etagenzahl 2
Fläche 350 m²
2 Immobilienobjekte 2
Vollständig möbliert, Einkommensgarantie Über den Komplex: Auf der Westseite von Phuket gibt es 32 luxuriöse Privatvillen im modernen tropischen Stil. Die Villen haben Grundstücke von 400 bis 1200 qm und umfassen 3-4 Schlafzimmer. Der Komplex ist mit einem SmartHome-System, privaten Pools mi…
Tumanov Group
Villa The Teak Phuket – phase 2
Villa The Teak Phuket – phase 2
Choeng Thale, Thailand
von
$955,924
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 392–569 m²
6 Immobilienobjekte 6
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!*Für wen es ist: Ideal für alle, die Luxus und Ruhe suchen, egal ob sie an einem der schönsten Orte in Phuket leben oder investieren möchten. Dieses Projekt ist für anspruchsvolle Personen, die Wert auf Komfort, Privatsphäre und Umweltfreundlichkeit …
Tumanov Group
Villa Botanica Lakeside II
Villa Botanica Lakeside II
Choeng Thale, Thailand
von
$753,686
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
Fläche 329–626 m²
7 Immobilienobjekte 7
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen ist es: Für diejenigen, die von einem luxuriösen Urlaub oder einem dauerhaften Wohnsitz in einem tropischen Paradies träumen. Das Projekt ist eine ideale Wahl für Familien und Menschen, die in prestigeträchtige Immobilien investieren möcht…
Tumanov Group
Villa Above Element Villa
Villa Above Element Villa
Choeng Thale, Thailand
von
$956,294
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 370–485 m²
3 Immobilienobjekte 3
Kostenlose Hin- und Rückflugtickets nach Phuket!*Ideal für: Das Above Element Villa-Projekt ist perfekt für alle, die eine luxuriöse und abgeschiedene Residenz in einer malerischen Gegend suchen, sowie für Investoren, die in hochwertige Immobilien in Phuket investieren möchten.Lage: Above El…
Tumanov Group
Villa Riverhouse Phuket
Villa Riverhouse Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$463,775
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 2
Fläche 228–361 m²
10 Immobilienobjekte 10
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es geeignet ist: Ideal für alle, die modernes, umweltfreundliches Wohnen mit fortschrittlichen Technologien suchen. Dank seiner Lage und Eigenschaften sowohl als Dauerwohnsitz als auch als erfolgreiche Investition geeignet.Über den Standor…
Tumanov Group
Villa Botanica Forestique
Villa Botanica Forestique
Choeng Thale, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Fläche 318–567 m²
9 Immobilienobjekte 9
Gefällt mir zum Nachkaufen!*Gefällt mir: Botanica Forestique – idealer Auswahl für Kinder mit Kindern und Investoren. Das Projekt ist nicht nur für mehrjährige Investitionen geeignet, sondern auch für kroatische Märkte und beliebte chinesische Touristenströme.О Standorte: Veröffentlicht im ö…
Tumanov Group
Villa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Villa The Regent Villas Pasak – Phase 2
Choeng Thale, Thailand
von
$492,753
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 43–342 m²
11 Immobilienobjekte 11
Hin- und Rückflugtickets nach Phuket als Geschenk!*Für wen ist es: Für anspruchsvolle Investoren und Käufer, die eine Kombination aus Luxus, Zweckmäßigkeit und rentabler Investition in Phuket suchen. Ideal für diejenigen, die Ruhe und einen elitären Lebensstil suchen.Über den Standort: Die R…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
43.0 – 140.0
126,683 – 440,383
Wohnung 2 zimmer
110.0
331,878
Villa
341.7
555,515 – 575,293
Tumanov Group
Villa Botanica Sky Valley
Villa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Thailand
von
$2,10M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 547–1 142 m²
8 Immobilienobjekte 8
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen es ist: Perfekt für diejenigen, die einen luxuriösen und ruhigen Lebensstil in Phuket schätzen. Geeignet sowohl für den Eigenbedarf als auch für Investitionszwecke.Über den Standort: Botanica Sky Valley liegt im Bereich Bang Tao Beach und …
Tumanov Group
Villa Laguna Homes
Villa Laguna Homes
Choeng Thale, Thailand
von
$1,54M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2016
Etagenzahl 2
Fläche 437–1 425 m²
12 Immobilienobjekte 12
2000 Meter bis zum Meer, Einzugsfertig, Einkommensgarantie Über die Anlage: Luxuriöse Villen mit einer Fläche ab 400 m², die außergewöhnliche Wohnerlebnisse in einer prestigeträchtigen Gegend von Phuket bieten. Der Panoramablick auf die Golfplätze verleiht jeder Villa Charme. Die Anzahl der …
Tumanov Group
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Villa Akra Residences Layan Valley Villas
Choeng Thale, Thailand
von
$808,016
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Fläche 360–365 m²
5 Immobilienobjekte 5
Tickets nach Phuket und zurück als Geschenk!*Für wen: Perfekt für Liebhaber luxuriösen Wohnens, Harmonie mit der Natur und Investoren, die prestigeträchtige Immobilien in Phuket mit hohem Einkommenspotenzial suchen.Über den Standort: Umgeben von tropischen Wäldern liegen die Akra Residences …
Tumanov Group
