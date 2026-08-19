  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Khao Chi Chan
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Khao Chi Chan, Thailand

;
Pattaya
4
Phuket
27
Ko Samui
3
Provinz Phuket
452
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Villa Baan Dusit Pattaya
Khao Chi Chan, Thailand
von
$153,585
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
TOP REAL ESTATE AB 40.000 $ IN TAILAND! ANRUF! KOSTENLOSE BERATUNG. Planen Sie einen Immobilienkauf in Thailand? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisati…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Alle anzeigen Villa BAAN DUSIT PATTAYA
Villa BAAN DUSIT PATTAYA
mab fakthxng, Thailand
von
$136,576
Etagenzahl 2
Komfortable Villa in der Gegend der Ferienstadt Pattaya mit einer sauberen ökologischen Umgebung und Nähe zu den Stränden! Tolle Investitionsmöglichkeit! Perfekt für beide Daueraufenthalte Wohnsitz und Mietwohnung zu vermieten! Rendite ab 5 %! Ratenzahlung möglich! Komplett möbli…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Auf der Karte
Realting.com
Gehen