  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Surat Thani
  4. Neue Häuser

Neubau Häuser in Surat Thani, Thailand

Ko Samui
3
Phet Pha ngan
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa CAYA
Villa CAYA
Villa CAYA
Villa CAYA
Villa CAYA
Alle anzeigen Villa CAYA
Villa CAYA
Baan Wang Ta Kien, Thailand
von
$130,749
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Hochmoderne Villa auf der Insel Koh Phangan in unmittelbarer Nähe zum Strand! Eine ausgezeichnete Option für dauerhaften Wohnsitz, Investition oder Vermietung! Die Westküste ist die schönster und attraktivster Wohn- und Investitionsort auf Koh Phangan. ROI DER MIETUNG 11 %+! Die Vil…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa CHANDRA VILLA
Villa CHANDRA VILLA
Villa CHANDRA VILLA
Villa CHANDRA VILLA
Villa CHANDRA VILLA
Alle anzeigen Villa CHANDRA VILLA
Villa CHANDRA VILLA
Ko Samui, Thailand
von
$549,844
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Investieren Sie in eine einzigartige Villa in Strandnähe! Ertrag ab 7%! Schlüsselfertige Veredelung, Wohnungen eingerichtet! In Strandnähe mit Panoramablick auf das Meer und die Berge! CHANDRA VILLA ist ein einzigartiger und komfortabler Ort zum Leben und Entspannen. Die Villa ist eine Ko…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa SUNRISE RESIDENCE
Villa SUNRISE RESIDENCE
Villa SUNRISE RESIDENCE
Villa SUNRISE RESIDENCE
Villa SUNRISE RESIDENCE
Alle anzeigen Villa SUNRISE RESIDENCE
Villa SUNRISE RESIDENCE
Ko Samui, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Ideale Gelegenheit, in eine Luxusvilla zu investieren! Perfekt sowohl für den Dauerwohnsitz als auch für die Vermietung! Einkommen von 7%! Ratenzahlungen! Panoramablick auf das Meer und die Täler! Liegt an der Seite eines grünen Hügels! Das Sunrise Hotel ist eine idyllische Kombination a…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
OneOne
Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Alle anzeigen Villa SUNRISE PARK
Villa SUNRISE PARK
Ko Samui, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 1
Eine einzigartige Gelegenheit, in eine luxuriöse und moderne Villa auf der atemberaubenden Insel Koh Samui zu investieren! Ratenplan! Nur 800 Meter vom Strand Chaweng Noi entfernt! Stilvolles Interieur in weichen Farben! Voll ausgestattet, aber nicht eingerichtet! Der SUNRISE …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Auf der Karte
Realting.com
Gehen